Деиндустриализация в картинках и цифрах

В воскресенье, 5 августа, петербургская компания ООО «Промстройвзрыв» серией взрывов снесла здание бывшего мукомольного комбината. Об операции по ликвидации одного из самых значимых ивановских строений жителей областного центра проинформировали задолго до 5 августа, а сегодня, в день взрыва опасную зону оцепили сотрудники полиции. Что касается предприятия — ОАО«Зернопродукт», которому принадлежит элеватор, то оно несколько лет находилось на стадии банкротства, которое завершено в 2017 году.

Отметим, что в аналогичной ситуации находится и ОАО «Кинешемский мукомольный комбинат». Арбитражный суд Ивановской области 22 февраля 2018 года начал процедуру банкротства предприятия, на котором введено наблюдение, назначен временный управляющей. Имущество ОАО «Кинешемский мукомольный комбинат» еще в 2016 году было выставлено на продажу. Пока о планах по сносу кинешемских элеваторов не сообщается.

Видите, как всё просто? Власти Иваново ещё и гордятся успешным сносном - красиво же взорвали!

И жилые дома вместо прежних рабочих мест - тоже, наверное, хорошо же? Только непонятно, на каких рабочих местах будут трудиться будущие жители будущих жилых массивов - но мы ведь живём в эпоху цифровизации экономики... Может, и рабочие места у них будут "цифровые" - не требующие пространства и вообще какой-либо привязанности к производительным силам, производственным мощностям.

Москва и сама даёт регионам урок такой застройки - вот на Шелепихинском шоссе тоже посносили элеваторов много, высоченные дома на их месте уже выстроили, в пандан Москоу-Сити. Находятся богатенькие покупатели и ипотечники, готовые на пожилзни ярмо себе надеть, чтобы там жить. Чтобы только в Москве...

А в Иваново? Там же ни одной ткацкой фабрики не осталось! Ну, а в Иваново полезут в ипотеку - те, которые работают в Москве-кормилице, ведь там только и водится денежка...

Может, так всё и устроено в империи сырьевой нашей богоспасаемой? Может, вообще на рабочие места, на индустрию, заводы и элеваторы, что строились ударно в 1930-1950, плюнуть - и всю её к чертям направленными взрывами посносить, как наследие проклятого большевизма?.. Вон же как у "питреских" взрывников, у "Промстройвзрыва" получается лихо! И какое говорящее название - везде у нас "пром" при отсутствии промышленности. И "Газ" у нас тоже "пром"...

Хлеб, правда, стали мы потреблять худшего качества, чем в СССР - но зато какая красивая упаковка! Зачем нам столько элеваторов, когда население-то убавляется... Вот где правда. Только странно оно убавляется - в городах только прибавялется. Да, деревня вымерла - но как-то тоже незаметно. Фермерские хозяйства вот цветут вместо колхозов местами - как утверждает власть (а точнее - её СМИ) ежегодно, собирает пшеницы едва ли не больше, чем в СССР. Это не имея ни казахстанской Целины, ни житницы-Украины... Чудеса да и только - и ещё на экспорт хватает, чтоб до романовской Руси "дорасти", которая "Полевропы хлебом кормила" (что враньё - в ту же Германию из всего ею ввозимого зерна "входило" не более 10% из России).

Кстати, что-то много в этом году показательных сносов, вам не кажется? В Свердловске телебашню показательно взровали весной, чтобы выстроить на её месте ледовый дворец...

Такое ощущение, что власть не просто страх потеряла, а плохое, позорное - успешно выдаёт за очень хорошее и полезное. Главное ведь осветить событие правильно, как шаг к лучшей жизни. Как это было с приватизацией, когда мы радостно получали ваучеры - на вот эти самые, ныне сносимые заводы и элеваторы. Ведь теперь-то они точно не наши, потому что "общее - это ничьё", а делёж уже был, и новые господа - через процедуру банкротств, уже строят нам новую комфортную жизнь.

Вот и на Владимирском тракторном, видимо, вскоре надо ожидать серии направленных взрывов всё те же питерских специалистов - в широком и узком понимании "питерских". Ведь деиндустриализация - это государственная программа, Медведев и Путин в курсе. Программа, которую тот же Лужков и не скрывал вовсе, когда ЗИЛ из Москвы выгонял на правах московского имущества.

А вы представляете порядок цифр вот так красиво и не очень красиво обанкроченных и уничтоженных заводов, элеваторов, колхозов, совхозов - а вместе с ними уничтоженных и рабочих мест?..

Так выглядят останки Сталинградского тракторного завода - который даже в 1942-м удерживали неделями под натиском вермахта, а под натиском капитала и девелоперов завод, при Путине то есть, пал. Пал давно, но его ломают медленно - на частные собственности сложно разделить такую громадину... "За нами Путин и Сталинград", ага.

Так сколько всего уничтожено при Ельцине и при Путине заводов?

Семьдесят тысяч. Список только половины из них можете прочитать вот здесь, на ПРАВДе.info. Да-да, не менее семидесяти тысяч, поскольку процесс этот лавинообразный, и пока я вам пишу, возможно, что-то взрывают, снсят из нерентабельного наследия социализма, чтобы построить там высокодоходное жильё. Ну, или ледовую арену, как в Свердловске на месте недостроенной телебашни.

Или торговый центр, где будет продаваться изготовленное на далёких китайских заводах, питаемых российским газом, а в качестве сырья часто использущих российские же нефтепродукты... Но мы выше производства таких мелочей! Игрушек для песочниц там всяких. Мы производим гиперзвуковые ракеты и лучшие в мире космические корабли. Правда, некоторые из них не в силах даже американские спутники вывести на орбиту, но это мелочи.

Не это важно. Важна стабильность и цифровизация.

Кстати, кое-что всё же строят в Путинской России. Вот, например, это, что ниже. На это денег у страны - предостаточно... У одной организации, у Газпрома, который всего лишь продаёт принадлежащий по конституции народу России газ - ему же, этому народу, но ещё остаётся для поставок за рубежи РФ. Барышей хватает на небоскрёбы. На модернизацию производств - нет. Ну, или почти нет: не считать же гордо, под телекамеры, пиарно брошенные Медведевым Воронежскому заводу-отцу Илов рублики, серьёзной инвестицией... Это чтоб не померли с голоду просто и ковырялись в давно устаревшем Иле-96, а не лезли в революцию. Ведь поводы-то для классовой ненависти имеются - грубые, зримые.

Вот такой высоченный плевок в общественное мнение - проводили ленинградцы референдумы, проводили, а всё-таки Газпром сделал по-своему, капиталовложился, так сказать... "На свои гуляем!" Не заводы же на эти большущие средства ему спасть какие-то сталинграские или владимирские тракторные, прости господи?..

Ведь вы поймите, наконец, что такое классовые интересы и интересы государственные. Вот вы, например, правящий класс - вы силовигархия, в руках которой сосредоточена нефть страны (не вся, но большая её часть, роснефтяная, а остальная - у лояльных олигархов вроде Алекперова), весь газ, прочие полезные ископаемые (Алроса тут вспоминается, недавно отошедшая тоже "питерским") - и что вы будете делать, имея в месяц в качестве зарплаты, официальной, государственной - более миллиона рублей? Что, вы будете заботиться о выживании устаревших заводов? Будете проводить дорогостоящую их модернизацию, просчитывать спрос и всю производственную цепочку? Как на недавно, в 2016-м году обанкроченном Краснодарском Станкостроительном заводе имени Седина, который делал вот такие "ненужные" агрегаты...

Нет, классовое самосознание в том и состоит, что находясь уже финансово выше индустрии и мельтешения рабочего класса, непосрественно у кормящей вас Трубы (тоже выстроенной когда-то советским рабочим классом, но теперь-то это не важно, приватизировано) - вы просто не будете понимать забот индустрии. И уж тем более - каких-то элеваторов... Хлеб можно готовым покупать у иностранных мастеров, но до этого пока не дошло.

Главное - вы, как управляющий всей страной класс нефтегазовой олигархии, силовигархии, прекрасно видите своё золотое и алмазное будущее в свете ближайших прибылей. От нефти и газа, которые якобы принадлежат народу РФ - вы получаете такой кусок в монетизированном виде, что для вас уже давно всё хорошо. Ничего менять не надо, надо только подольше в таком же режиме прожить, чтоб народ вас терпел на своей шее и в своих недрах - вашу лапу, вашу неуёмно сосущую его богатства Трубу. А вот если кто-то из буржуев поменьше рангом захотел обанкротить завод, чтобы его снести к чертям и построить на его месте более доходное предприятие - дом, например, - так зачем же государству мешать бизнесу, "кошмарить бизнес"?

Мы же не для того проклятый СССР разваливали и КПСС почти судили, чтобы запрещать бизнесменам банкротить заводы, этого самого проклятого социализма детища! Нет - именно на заводах гнездится рабочий класс, коллективизм, профсоюзы - а зачем это нам, с нашей Трубой? Лучше пусть домА будут - ну, а если у соотечественников не хватит рублей даже на ипотеку - есть и иностранные любители русской экзотики. Почему бы им не купить квартирку просто для сезонных визитов? Как в Турции покупают англичане для летнего отдыха квартиры, и некоторые россияне тоже, самые дорогие из россиян. Какая разница продавцу квартир - постоянно в них живут или нет? Растут в них детки соотечественников - или на каникулы заглядывают дети иностранцев?.. Нет, им важно бабло, и только оно.

Вот такая монетизация земли и социального будущего произошла незаметно, для которой конечно же заводы все лишние, как и рабочие места дорогих россиян на них. Девелоперам это - лишние риски, неблагоприятная экология для эпохи цифровизации экономики.

Вам интересно, какое будущее погребено под свежими обломками советской индустрии? Может, там только "казарменный социализм" и устаревшие станки да производимые на них механизмы? Но вот вам пример из тех мест, где нынче пиарится силовигарх Путин, и куда он точно не поедет посниматься.

Это вот ЦУП луноходами СССР, Крымнаш, НИП-10... Здесь и остюда проводились даже и локальные испытания лунохода, как и на Камчатке (где наиболее похожий рельеф имелся). Но было это в другой стране, в СССР. А нынче вот так всё выглядит. Даже не индустрия, а скорее, наука - которая тоже где-то на задворках классовых интересов олигархии оказалась.

Зато появились новые предметы, видимо, очень полезные для общественного развития, как и "цифровизация" экономики.

Новая капиталистическая, православная цивилизация, на руинах СССР комфортно себя чувствующая, велит на уцелевших заводах (Софринском заводе Московской патриархии РПЦ) делать вот это...

А ведь было у страны, уже проектировалось при Брежневе - совсем другое будущее, и для этого будущего и требовались те самые 70 тысяч заводов, которые за период властвования Ельцина и Путина уничтожил капитализм. И следы этого будущего порой просматриваются в изделиях той индустрии, которую не позавчера, а сегодня у нас воруют - воруют на наших глазах, рабочие коллективы взывают о помощи, но общество, читая отчёты о процедурах банкротства - не бьёт тревогу, а считает, что это нормально, так и должно быть, "всё путём".

Ведь социализм "проиграл" - значит и его материальная база на Земле больше не требуется... Нет, кое-что даёт прибыль в руках Дерипасок, Прохоровых, Потаниных, неплохо обновлён комплекс НПЗ Роснефти - но именно только то что правящему классу нужно, что работает на его прибыль и сверхприбыль, а прочее - можно отдавать в банкротство, ибо не государственные это заботы, сохранять заводы и рабочие места (помните ещё про 25 миллионов рабочих мест байку мая 2012-го?)... Вот такой "план Путина"!

А знаете, каким на его фоне прекрасным и невероятным, и действительно высокотехнологичным выглядит "план Брежнева"? Кроме шуток...

НПО "АСТРА"

Миссия - доставка субъектов социалистического общества на внесолнечную планету в 2117 году, к двухсотлетию Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Цель - создание Межзвёздного Советского космического корабля "Астра" и отправка 7 ноября 2017 года в столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции - Межзвездного Советского космического корабля "Астра".

Идея возникла после пятидесятиетия Великой Октябрьской Социалистической Революции в 1967 году среди руководства Министерства общего машиностроения СССР (МОМ) и поддержана руководством СССР во главе с Брежневым Л.И.

Началась проработка проекта среди министерств и ведомств и подготовка общественного мнения. На экраны уже с 1973 года выходят фильмы "Отроки во Вселенной", "Москва-Кассиопея" и тд.

Создается НПО "Астра".

1983 год, количество работников - 1 тыс человек.

К 2000 году в кооперации с другими советскими предприятиями планировалось - до 1,5 млн человек.

Производство:

к 2017 году столетию Великой октябрьской социалистической революции - Межзвёздного Советского космического корабля "Астра".

1983 г. - проектное задание

1985 г. - подготовка проекта

1990 г. - конструирование

Доставка комплектующих - ракетами класса "Энергия" и выводимых на высокую орбиту при помощи многоразового орбитального буксира с ЭРД. Предполагалась постройка тяжелой орбитальной станции на основе станции "Мир", которая должна была служить общежитием для орбитальных конструкторов. Перелёты инженеров по орбите при конструирование планировалось осуществлять на космолетах класса "Буран", для чего готовилось конвейерное их производство для бесперебойного сообщения.

Экипаж - сто человек.

Общая раскладка системы по массе:

Топливо (320000 ядерных зарядов) - 85000 тонн.

Конструкция - 18500 тонн

Щит - 780 тонн

Запас воды для системы охлаждения - 2800 тонн

Расходный груз - 4500 тонн

Запчасти, резервы оборудования - 8000 тонн

Планетарный груз - 2500 тонн

Посадочные корабли - 320 тонн

Время полета - 100 лет.

В 1989 году из-за дефицита бюджета распоряжением Горбачева М.С. приостанавливается финансирование проекта "Астра". .

После развала СССР НПО "Астра" пройдет процедуру банкротства и предпримет попытки выжить при капитализме...

В 1995 году НПО "Астра" распоряжением главы правительства РФ Черномырдина В.С. исключено из реестра юридических лиц, имущество предприятия распродано под склады и офисы.