В тени высоких ведомств. Рабочие в СК РФ

4 августа 2018 года рабочие "Глобатека" (контора созданная АО «Ингеоком» для кражи зарплат и прочего жульничества) снова обратились в Следственный Комитет РФ. Обращаются они в это ответственное заведение по борьбе со всевозможными преступлениями уже не в первый раз, но Следственный Комитет, как районный, так и всероссийский, всё смелее и смелее признаётся рабочим, что ничего не может сделать для них.

- Это не в нашей компетенции

- Этого мы сделать не можем

- Наши решения суду не указ

- Что вы хотите от нас

- Следствие может длиться 3-4 года...

3-4 года - это хороший срок для вольного кармана. А потом, пожалуй, с этим карманом и дальше не пропадёшь. Ведь не зря же пока воры себе на здоровье грабят новые коллективы рабочих, высокие власти РФ всех мастей ничего не могут с этим поделать. Ну, просто ничего.

Трудовая Инспекция, в которую уже обратился не один коллектив рабочих "Мегаполиса" (контора созданная ЗАО "Премьер-Холдинг" для кражи зарплат рабочих и прочего жульничества) отвечает:

"...Согласно представленным работодателем документам, установить наличие трудовых отношений между ООО Мегаполис и (фамилии рабочих) не представилось возможным.

Следовательно, необходимо доказать факт их наличия, а также суммы, подлежащие выплате работнику работодателем. Доказывание возможно в судебном порядке"...

Суды и вовсе открыто принимают сторону работодателя, принимая у них липовые свидетельства и справки, а документацию, предоставленную Следственным Комитетом, например, о признании рабочих потерпевшими, считает, "не имеющим значения", как это было в случае с рабочими "Горизонта".

Следственный Комитет снова скромно разводит руками, ну просто ничего не может поделать, когда у него на глазах резвятся мошенники, таскающие миллион за миллионом не только из карманов тысяч рабочих (что может быть им и не так интересно), но и из государственной казны.

Только за последние два месяца (не считая почти двух лет) рабочие "Глобатека", "Горизонта" и "Мегаполиса" при поддержке московских коммунистов и профсоюза РПРиУ коллективно навещали Следственный Комитет РФ, Генеральную Прокуратуру РФ, но дело сдвинулось лишь на несколько тысяч. Нескольким рабочим "Глобатека" выдали половинчатый долг, и дело на этом снова остановилось. Видимо, в АО "ИНГЕОКОМ» посчитали неоправданной роскошью подобные траты, а надзорные органы это снова проглотили. Ну, не могут они ничего с этим поделать. Такая вот у нас в правовой РФ робковатая власть. Быть гарантами Конституции, конечно, дело почётное, но преграждать дорогу смелым вороватым парням почему-то то ли не хочется, то ли не получается.

Впрочем, в понедельник, 6 августа, рабочих "Глобатека", "Горизонта" и "Мегаполиса" Следственный Комитет пригласил для оформления их дальнейших шагов на пути к заветной цели. Может быть, профессиональный долг окажется сильнее теневых рукопожатий?