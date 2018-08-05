Сын оружейного олигарха застрелился из того, на чём папа делал большие деньги...

Следователи выясняют обстоятельства самоубийства в квартире в центре Москвы сына бизнесмена Михаила Хубутии - Николоза, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала она в воскресенье "Интерфаксу", отвечая на вопрос о гибели Николоза Хубутии.

Со своей стороны осведомленный источник сообщил агентству, что его тело было обнаружено в запертой изнутри комнате в квартире на Малой Бронной улице.

Он отметил, что "в последнее время молодой человек находился в состоянии депрессии, писал друзьям, что ему все надоело, и он устал".

Ранее паблик Mash сообщил, что в квартире на ул. Малая Бронная было обнаружено тело 26-летнего молодого человека с огнестрельным ранением.

Михаил Хубутия - бизнесмен и общественный деятель, председателем совета директоров оружейной компании «Кольчуга» (сеть одноименных оружейных магазинов) и ООО «Торговый дом «Шатер» (компании, управляющей выставочным комплексом «Гостиный двор»), президент общественной организации "Союз грузин в России".

От редакции: Не то, чтоб какая-то в том новость или радость. Умер же человек, как и не было. Однако у него же всё было, у Николоза с Малой Бронной! Другим о таком достатке мечтать и мечтать, а он от достатка - прочь... С детьми богачей такое постоянно происходит. "Всё надоело" - то самое всё, что в других условиях зарабатывают поколениями, а тут - на тебе, готовеньким. Устал человек жить без усилий... Кризис ли это капитализма в отображении слабой личности? Да, о том написано достаточно романов, повестей, пьес, причём аж век назад - как "природа отдыхает", та же "Васса Железнова" или "Приваловские миллионы". Но уж коли общество пожелало вернуться в "Россию, которую мы потеряли", возвращаются и все сопутствующие проблемки. Копит-копит один, эксплуатирует тысячи людей ради изобилия для своего потомства (кому ещё передать? проблема системная, формационная), а потомству это всё даром не нужно.

В тех же самых краях, от Бронных улиц недалече, водился такой "Театр.doc" (не знаю, жив ли теперь - до него там "Театр Луны" был Сергея Проханова) - некий олигарх содержал театр щедро по "голубой" линии, и там не только делались авангардные постановки и читал свои стихи Емелин, но иногда проводились дискуссии политические. Случилась таковая и с участием будущего путриота и неомонархиста Мити Ольшанского. Так вот этот самый Ольшанский, о ту пору представленный ведущим дискуссии как неотроцкист сетевого поколения (что было странно слышать в зале нам, реально вычищенным из здания ЦК КПРФ за неотроцкизм именно в сетевой работе, на КПРФ.ру), утверждал с невысокой сцены - и с него начинался вечер, - что на нынешних вождей левого движения он не возлагает никаких надежд как на поколение. А вот как раз дети богатеев, новых русских, которых начнёт воротить от сверхпотребления - вот они и спасут левое движение, возглавят революционный класс, станут новыми большевиками и всем нынешним фору дадут...

Ещё на дискуссии высказывались позиции Пети Милосердова и Сергея Удальцова. Первая: революцию сделают фрики и лузеры, больше маргиналий и слияния левого с правым надо, понацболистее. Вторая: ну так создайте партию фриков и лузеров, а мы пойдём иным путём, с рабочим классом и революционной партией. Год сценической дискуссии был, кажется, 2009-й. Можете проследить теперь развитие характеров, так сказать. Ну, и как гибнет "социальная база" революционного слоя по Ольшанскому. Впрочем, он с тех пор (2014) перешёл на откровенно контрреволюционные, охранительские позиции, присуседился к правящему классу под знаменем "наш царь гуманный, никого не сажает и не обижает".

Дмитрий Чёрный, зритель

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