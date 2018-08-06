Они не понимают, чем управляют...

Поговорив о том, что в РФ «пенсионная реформа» резко ускорила общий кризис управления и экономики (https://forum-msk.org/material/economic/14888931.html), продолжим осмысление ситуации.

Все хреново: несколько волн кризисов в РФ сейчас снова сходятся воедино, грозя создать опрокидывающую волну-убийцу. К этому моменту нам всем и нужно изготовиться, к моменту вступления в схватку за выживание и единство страны. Потому что у меня лично нет никаких надежд на тех слепых и глухих, что сейчас держат штурвал.

***

К той куче-мала кризисов, что мы перечислили в прошлый раз, сегодня добавляется еще один: кризис поколенческий. Те, кто управляет РФ, остались в прошлом, они не понимают вызовов современности. Команда Путина уже стара. Хотя самого Максима Калашникова никак не отнесешь к молодежи, у него хоть рефлексия наличествует. Для меня это – второй поколенческий кризис за мою жизнь. Первый был еще в СССР.

Как было дело? Когда Путину едва исполнилось тридцать, в 1981 году, Советским Союзом управляли люди, родившиеся в начале ХХ столетия. Например, Леонид Брежнев родился в 1906-м. Юрий Андропов – в 1914-м. Андрей Громыко – в 1909-м. Эти люди помнили ад Гражданской войны, сверхнапряжения 30-х, голод и нехватку всего, кошмар Великой Отечественной, послевоенные голодуху и адский труд на восстановлении страны. Эти люди искренне не понимали, почему недовольно поколение тогдашних молодых, к коим относились и путинцы. Ну, чего им надо? Голода нет, картошка – по 10 копеек за кило, буханка хлеба – по 20 копеек. Бомбы не падают на города, фронты не заливаются кровью, квартиры дают людям. Чего еще надо?

Но тогдашняя молодежь была недовольна. Она не помнила лишений первой половины ХХ века, она просто не имела этого опыта! Ей казалось, что отсутствие джинсов и дисков «Битлз» («Ди Перпл», АББА и далее по списку) – это беда. А старики разводили руками: «Это беда?» Старики не понимали, что у каждого поколения – своя несправедливость. Отец мой застал туркменских стариков, в начале 70-х пивших за то, что в стране наступил коммунизм, что жизнь очень хороша, что холода и голода больше нет – просто люди нынешние этого понимать не хотят. Старики радовались, что есть канализация, водопровод и горячая вода в домах. А для молодых это было в порядке вещей.

***

Стрелки Исторического Хронометра совершили оборот – и вот уже путинцы, молодежь конца 70-х и начала 80-х, заняли место тогдашних кремлевских геронтов. Теперь они не разумеет, почему бунтуют люди, и особенно – молодежь. Нынешние старцы не понимают общества, коим правят.

Они говорят: «Ну ведь уже нет ужасов 90-х! Старики не помирают от голода в квартирах, на улицах не стреляют. Нет многомесячных невыплат зарплат, даже нищенских. Люди могут многое покупать, а не выживать…»

Однако пришли те, кто 90-е не знает. Те, кто тогда был еще слишком юн или только родился. И у них – своя несправедливость. Им не хватает возможностей самореализации, выхода в люди, социальных лифтов. Нынешняя власть кажется им выжившей из ума старухой, окружающей их жизнь массой идиотских запретов. Они злы на начальство, купающееся в роскоши.

Этот конфликт поколений, эта неспособность бомонда РФ быть адекватным вызовам времени, и становится еще одной составляющей теперешнего системного кризиса. Штурвал – в руках слепых и глухих, увы, и исход понятен. Он будет аналогом 1980-х. Наше дело – не допустить нового 1991-го с новым распадом.

***

Живо помню, как Андропов на июньском, 1983 года, Пленуме ЦК КПСС (центрального комитета Компартии Советского Союза – для юных поясняю) заявил: «Мы не знаем страны, которой управляем!» Слова эти можно и сегодня писать на транспарантах и вешать их на фасады учреждений федеральной власти в РФ. И татуировать на лбах высших сановников Эрэфии.

Слепые и глухие, не понимая объекта своего управления, совершают стратегические ошибки и накапливают их. Знаете, как в случае авиакатастроф? Ведь к ним ведут ошибки, которые образуют целый ком. А просчеты и ошибки нынешенего Кремля подчас такие «догоиграющие» по своим последствиям, что жуть берет.

Давайте назовем еще один роковой просчет ВВП, страшные последствия коего проявляются сейчас. Ведь Путин, решив сменить курс с ельцинского на великодержавный, оставил в неприкосновенности тех, кто управлял экономикой (вернее, ее провалами) в 90-е. Он оставил у пульта управления ею системных прозападных либералов. Штамма Гайдара-Чубайса. То, что это теперь – Орешкин, Набиуллина, Силуанов, Шувалов, Медведев, не меняет дела в принципе. Речи Орешкина и Набиуллиной – те же речения ельцинских «младореформаторов». Я-то это знаю.

Но снотворное со слабительным не мешают! А ВВП смешал. В точности повторяя бредни Чубайса о «либеральной империи» 2003 года. Тогда Рыжий предложил строить Великую Россию, применяя неолиберально-монетаристкую «модель». Результат сегодня налицо: экономика осталась немощной и сырьевой, и ее теперь подорвала попытка Кремля вооружаться и вести великодержавную политику. В итоге потеряли Украину, профукали Новороссию и теперь истощают экономику бесцельной войной в Сирии. При этом уже унизительно отказываясь от многих планов перевооружения («Армата», Су-57).

Теперь это смешение привело к взвинчиванию налогов, к экономическому самоподрыву Кремля. Ведь понятно, что утяжеление податного бремени вызовет только дальнейшее падение экономики. А значит – все новые и новые позорные отказы от прежних планов из-за нехватки средств. Даже из Сирии придется выходить, как в свое время из Афгана. Как там было у Билла Клинтона в кампании 1992 года? Помните его лозунг: «Это экономика, дебилы!»? Хотя сам Билли тоже оказался еще тем придурком, лозунг-то верен. Особенно для нынешней РФ.

Видите ли, товарищу Сталину даже в голову не пришло строить танково-механизированную Красную Армию и возвращать потерянные с 1918 года земли, сохраняя структуру экономики поздней Российской империи и нэпа 1920-х. Царская-то Россия, поставляя на мировой рынок зерно да испокаемые, служила сырьевым придатком Запада. А Сталин, помимо танков, строил и тракторные заводы, и станки свои производил, и моторы, и электротехнику, и радиотехнику. (Почитайте записки военного агента России во Франции 1914-1918 годов, графа Игнатьева – и вы поразитесь, сколько элементарных вещей приходилось царю закупать во Франции, ибо своего-то не делали! Вплоть до тиглей. О моторах и подшипниках даже не говорю).

Сталин-то понимал, что военная сила без мощной промышленности гражданского и двойного назначения – блеф, пустота. Увы, в нынешнем Кремле сей простой вещи не могут понять с 2000 года. Хотя и пытаются изображать из себя нового Сталина.

***

И коль мы заговорили о поколенческой неадекватности власти, то вот вам еще один пример. Кремль упрямо не желает понимать, что эпоха изменилась во всем мире, что рухнула сказка о едином глобальном рынке. Что пришла эра нового национализма и протекционизма. Что теперь каждый выгораживает свой рынок дома ради подъема национальной индустрии. Пока Путин продолжает с трибун возглашать анафему всякому протекционизму.

В конце 80-х наши начальнички поверили в бредни о том, что каждая страна в мире должна производить лишь то, что у нее получается лучше доугих, что получается рентабельнее, чем у всех прочих. И пусть все торгуют свободно со всеми по всему Земшару.

Очень быстро выяснилось, что в РФ производить-то в такой системе невыгодно. Добыча сырья (к коему отнесу и выращивание зерновых) – все, что выгодно. А делать что-то более сложное не выходит. Импортное дешевле. А значит, как минимум 100 миллионов граждан РФ – не нужны. Лишние они.

И то же самое выяснилось на Западе. Оказывается, если ты разбрасываешь производство по всему миру и покупаешь те или иные изделия там, где выгоднее всего, лишним оказывается БОЛЬШИНСТВО населения США, Франции, Германии (и далее по списку).

Оказалось, что глобальная свобода и беспошлинность торговли несут разложение и гибель для всех некогда развитых стран. Везде стали образовываться армии лишних людей, причем деградирующих в тупых и порочных люмпенов. Везде это вызвало образование в богатых странах целых зон нищеты и запустения. Чудовищное расслоение общества, дальнейшее падение рождаемости белых народов и наращивание государствами своих долгов, грозящих в один прекрасный момент стать рухнувшей пирамидой.

На Западе Трамп и его курс на слом такой глобализации, на создание экономического национализма и новой индустриализации, стали ответом на мегакризис. Там ответ уже найден. А в Кремле этого не хотят замечать. Вопреки всей окружающей реальности. Они не понимают, что отказ от протекционизма принесет смерть им самим же. Потому что в новом мире столько русского сырья уже никому не нужно. Что впереди – глобальное падение потребления во всех смыслах, что люди во всем мире станут жить намного скромнее.

Это цепляние за мертвые мифы конца 80-х, выказывая вопиющую неадекватность «элиты» РФ, тоже становится причиной теперешнего кумулятивного, системного кризиса в стране. Все – он пошел в ускорение. Он стал, увы, практически необратимым.

Обреченное – обречено. Сейчас модно говорить о неизбежном крахе системы на Украине. Но такой же крах ждет и бомонд РФ. «Украинство» и «россиянство» есть всего лишь две формы одного и того же банкротства правящих «элит».

Ну что ж, пусть сильнее грянет буря. Коль мы не можем вразумить власть имущих, коль они остервенели и слепыми крутят руль, нужно потом воспользоваться турбулентностью. Ибо «пучковый» и «слоеный» кризис-то лишь нарастает, власть даже вид перестала делать, будто знает, как с ним справиться. И подступает еще один кризис в букете всех прочих – кризис силовиков. Силовых структур. В РФ явно назревает попытка повторить государственный террор 1937 года. В сочетании с падающей экономикой и мировой депрессией такая пародия на 1937-й станет окончательным крахом Слепых и Глухих…

(Продолжение следует)