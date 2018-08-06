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Московский листок

Памятник жертвам либеральных реформ

Опубликовано 06.08.2018 в разделе комментариев 0

Мы предлагаем обдумать нашу инициативу. РФ нужен и памятник жертвам геноциду «реформаторов», и Марш убитых предприятий.Ну а мы, Максим и Петр Калашников – мы уходим в отпуск до 1 сентября.



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Памятник жертвам либеральных реформ
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