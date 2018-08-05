Против пенсионной реформы восстали даже в Совфеде

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев сегодня на заседании подверг критике т.н. пенсионную реформу.

«Как вы знаете, Госдума в первом чтении приняла закон, один из самых резонансных, когда все три парламентские партии консолидировано голосовали против, а также некоторые представители партии власти. Как продавливали согласование в регионах – об этом мы знаем. Сегодня по всей стране проходят всероссийские акции протеста против повышения пенсионного возраста, а ранее жители крупных городов выходили, чтобы выразить протест против данного законопроекта. Какова реакция власти? Никакая», – заявил он.

Вячеслав Мархаев напомнил, что почти 90% россиян выступают против проведения пенсионной реформы.

«Доводы власти о росте продолжительности жизни и нагрузке пенсионеров на работающее поколение до 69 лет – это не так. Продолжительность жизни различается по стране, и очень низка в Сибири и на Крайнем севере.

На сегодня 40% мужчин не доживают до 65 лет, а 20% женщин не доживают до возраста 63 года. Правительство проводит пенсионную реформу, зная, что многие никогда не получат своей пенсии, при этом накопленная человеком пенсия не достанется наследникам.

Истинная причина желания повысить возраст – это сокращение трансфертов из бюджета пенсионного фонда. Если отодвинуть выход на пенсию на один год, то не придется платить пенсию 4 миллионам человек.

В июне текущего года уменьшили объем трансфера из бюджета пенсионного фонда на 68 млрд рублей.

Между тем, деньги у правительства есть: Минфин купил ценные бумаги США на 50 млрд долларов. Мы с вами знаем, что миллиарды долларов вывозятся за границу. Россия на первом в мире месте по супер-яхтам, пенсионный фонд строит небоскребы с тренажёрными залами и высокими зарплатами.

Какова истинная причина такого подхода? Говорят, что на нас давит США и МВФ, и что мы хотим взять кредит, одним из условий договора может быть предполагаемая пенсионная реформа, в том числе, и требования поднять НДС, что мы сегодня с вами и будем рассматривать», – заявил сенатор.

«Если сегодня власть сможет продавить принятие закона повышении пенсионного возраста, то завтра сможет легко ввести подоходный налог на 20-30, а, возможно, и 50%, и другие непопулярные шаги. Эта инициатива ведет к регрессу, а не к прогрессу. Великим завоеванием СССР было установление 8-часового рабочего дня и трудовых пенсий в 55 и 60 лет. Европейские страны не пример. Для начала надо повысить размер пенсии и качество жизни до европейского, а потом пенсионный возраст», – подытожил Мархаев.

Напомним, Госдума 21 августа проведет парламентские слушания по правительственному законопроекту о пенсионной реформе перед рассмотрением этого документа нижней палатой парламента во втором чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам 3 августа.

"Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению", - цитирует его ТАСС.

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок, - пояснил Володин. - С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии".

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