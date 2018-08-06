На бывшем заводе Рогозина взорвался порох

На Алексинском химическом комбинате в Тульской области прогремел взрыв. Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на линии по производству пороха. В результате случившегося пострадало трое работников предприятия, они госпитализированы.

Нарушение технологического процесса могло стать причиной ЧП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

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С мая 2012 года по март 2016 года генеральнм директором федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» трудился Алексей Дмитриевич Рогозин, как сообщает Википедия, "российский государственный деятель и управленец. Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса". Т.е. согласно военной градации, генерал-майор 34 лет от роду. Сын бывшего вице-премьера Д.О.Рогозина.

Конечно, спрашивать с него сейчас, по прошествии двух лет после того, как он пошел на повышение, о соблюдении технических регламентов на пороховом заводе - нереально. Тем более глупо спрашивать, как выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (бывш. МЭСИ) 2005 года спустя 7 лет сделался директором казенного химкомбината. Открылся вот в человеке такой талант... Стал членом Совета по спецхимии и новым материалам коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, автором статей по вопросам технической химии, технологии композитных материалов...

А теперь вот раскрывается талант к авиастроению.

Тут ведь что важно? Вовремя пойти на повышение, пока на вверенном тебе ранее объекте ничего не взорвалось, не упало. С вице-президента ОАК какой может быть спрос за взрыв на пороховом заводе? Никакого!

А.Б.