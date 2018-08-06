На Алексинском химическом комбинате в Тульской области прогремел взрыв. Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на линии по производству пороха. В результате случившегося пострадало трое работников предприятия, они госпитализированы.
Нарушение технологического процесса могло стать причиной ЧП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.
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С мая 2012 года по март 2016 года генеральнм директором федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» трудился Алексей Дмитриевич Рогозин, как сообщает Википедия, "российский государственный деятель и управленец. Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса". Т.е. согласно военной градации, генерал-майор 34 лет от роду. Сын бывшего вице-премьера Д.О.Рогозина.
Конечно, спрашивать с него сейчас, по прошествии двух лет после того, как он пошел на повышение, о соблюдении технических регламентов на пороховом заводе - нереально. Тем более глупо спрашивать, как выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (бывш. МЭСИ) 2005 года спустя 7 лет сделался директором казенного химкомбината. Открылся вот в человеке такой талант... Стал членом Совета по спецхимии и новым материалам коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, автором статей по вопросам технической химии, технологии композитных материалов...
А теперь вот раскрывается талант к авиастроению.
Тут ведь что важно? Вовремя пойти на повышение, пока на вверенном тебе ранее объекте ничего не взорвалось, не упало. С вице-президента ОАК какой может быть спрос за взрыв на пороховом заводе? Никакого!
А.Б.
!!!TOJABOGTOTIVSHQ!!!&&& написал 06.08.2018 01:06
- Таки вот именно! А то-вот таки ублюдки из "с-царьграда" таки ставят в вину Великому Ленину, что он на деле выступал за право наций на самоопределение, а после семидесяти лет успешного строительства СССР на этих принципах, ебаныевротлибералыиправозащитники, авангард таки бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных таки развалил СССР на погибель его таки тупым населюкам - то таки да! А бы-дловатые нации, которые наци-анальная гав-нолигенция стала использовать, кака кормушку - все перессорились и разбежались! Немалую часть работы по стравливанию различных народов провели те, кто придумал "С-царьград" и родственные таки им таки бандерофашисткие ублюдки - то таки да! Пока эту нечисть таки не вырубит установленная на боевом роботе "Уран-9" система из винта, типа вертолетного, но из сверхпрочной стали с лопастями, которые будут таки оканчиваться Секирами Необоснованных Репрессий - таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины будут таки продолжать свою антинародную деятельность по стравливанию народов, а таки пороховые заводы - будут таки взрываться нах - то таки да!
Таки дайош многократную децимацию бесноватых и безумных! Все пишем письма в таки думку - требуем принятия Закона о Децимации"! То таки да!