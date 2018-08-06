Обманутые дольщики на выборах мэра Москвы будут голосовать против Собянина

4 августа в Москве в конференц-зале «Мосэнергострой» при поддержке общественного движения «МосСовет» состоялась конференция обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья. Присутствовали около 250 человек – дольщики ЖК «Царицыно», ЖК «Шишкин лес», Urban Group, ЖК «Терлецкий парк, ЖК «Академ Палас» и многие другие. Поддержать московских дольщиков пришел кандидат в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадим Кумин и участники его команды — координатор МосСовета и Левого Фронта Сергей Удальцов, писатель Захар Прилепин, депутат Госдумы Денис Парфенов, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, секретарь ОКП Денис Зоммер.

Координатор рабочей группы по проблемам дольщиков в Госдуме Лора Митт, выступая на конференции, заявила о том, что обманутые дольщики на выборах мэра Москвы будут голосовать за оппозиционного кандидата в мэры, а не за Сергея Собянина.

Представители ЖК «Царицыно» Наталья Швецова и Елена Красулина, дольщики Urban Group Елена Соловьева, Максим Лисицын и Вячеслав Голубчиков, дольщик ЖК «Терлецкий парк» Евгений Алфимов в своих выступлениях подробно рассказали о своих проблемах и перспективах борьбы за получение жилья.

Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин полностью поддержал обманутых дольщиков и заявил о том, что для решения данной проблемы в Москве надо создать специализированный Фонд и строительную компанию, контролируемую городскими властями, которые будут работать непосредственно по строительству жилья для дольщиков. При таком подходе уже в ближайшее время можно как класс ликвидировать «обманутых дольщиков» в Москве.

По итогам конференции была принята за основу резолюция, в которой граждане потребовали:

— поставить на личный контроль мэра Москвы вопрос защиты прав граждан – участников долевого строительства Москвы и осуществить эффективную защиту прав участников долевого строительства;

— установить конкретные сроки начала и завершения строительства проблемных объектов Москвы, назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение сроков;

— создать строительную компанию, контролируемую властями Москвы, для завершения строительства проблемных объектов Москвы.

Также участники конференции обратились к президенту Российской Федерации и потребовали:

— назначить единого куратора от Правительства РФ по разработке и реализации целевой программы завершения строительства всех проблемных (в т.ч. не признанных официально) объектов;

— федеральным ведомствам и министерствам разработать единые механизмы, осуществить принятие конкретных решений, зафиксированных документально — с закреплением ответственных исполнителей на федеральном, региональном и местном уровнях исполнительной, законодательной и судебной власти;

— в программу ЖИЛИЩЕ на период 2018-2019 годов ввести подпрограмму для обеспечения защиты дольщиков, а также граждан, у которых заключены договоры не по форме Договора долевого участия в строительстве, на которых не распространяется действие Компенсационного Фонда, а также разработать аналогичную программу для развития инженерной инфраструктуры для возможности обеспечения подведения коммуникаций, оптимизации затрат и обеспечения преференций для новых инвесторов;

— достроить долгострои РФ в рамках Целевой Федеральной программы достройки с государственным софинансированием;

— ужесточить санкции и повысить мотивацию губернаторов по решению данного вопроса, при срыве срока по реализации программы по обеспечению прав пострадавших граждан — вплоть до отстранения от занимаемой должности;

— принять Федеральный Закон «О восстановлении прав граждан, пострадавших в долевом и жилищном строительстве…», обязывающий восстановить права граждан — с ответственностью государства за достраивание проблемных объектов при отсутствии инвесторов, либо предоставить РАВНОЦЕННОЕ И РАВНОЗНАЧНОЕ ЖИЛЬЕ, если достраивание невозможно;

— разработать Государственную программу помощи ипотечным заёмщикам по рублёвым вкладам со снижением процентной ставки участникам строительства проблемных объектов до 6-9 процентов годовых, а также разработать другие варианты помощи гражданам, находящимся в трудном финансовом положении в связи с бременем оплаты ипотеки в проблемном объекте.

Участники конференции анонсировали большой митинг обманутых дольщиков 25 августа, а также поддержали проведение общероссийской акции против повышения пенсионного возраста 2 сентября. Борьба за права граждан продолжается!