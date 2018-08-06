На Украине нет воды и политической зрелости

2 августа жители города Новомосковска Днепропетровской области устроили водный бунт, требуя возобновить подачу холодной воды, которая была полностью прекращена еще 25 июля по инициативе городской власти Днепра.

Возмущенные жители микрорайона «Площадка» перекрыли дорогу возле трубного завода, заблокировав одну из самых главных транспортных артерий семидесятитысячного года. Полиция пыталась разогнать стихийную акцию, но неожиданно увидели среди ее участников своих переодетых в штатское коллег. Сотрудники МВД тоже вышли протестовать — поскольку жизнь без горячей и холодной воды в раскаленном как сковородка степном городе, где сейчас стоит тридцатиградусная жара, кажется настоящим адом, от которого страдают абсолютно все горожане.

В Новомосковске полный коллапс с водой уже две недели. В Черкасском и Гвардейском нет воды месяц. Люди доведены до отчаяния. Но всем все пофиг. Люди звонили на каналы, что бы проблему осветили журналисты. Им ответили - эта новость не интересна. В городе закрыты садики; антисанитария, вонище. Сейчас стоит страшная жара. Воды нет.

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Особенно эта новость звучит на фоне перекрытой воды из Днепра (реки, а не города) в Крыму. Ну что, бывшие братья, много у вас воды-то теперь?

Впрочем, на Украине связывают проблемы Новомосковска и Гвардейского с недокоммунизацией их названий. Назвали бы "Козацком" или "Бандеровском" - и сразу же вода бы потекла из крана...

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Впрочем, вот есть и такое мнение.

"Гражданам надо понять вот какую вещь: ваше голосование 2019 года на президентских выборах мало на что повлияет. Во-первых, президент или премьер-министр будут людьми, которые все равно будут находиться под влиянием иностранных кредиторов и делать то же, что сегодня делает власть. Кто бы вам что ни обещал, они будут делать то, что будут говорить финансовые доноры, а ваша воля будет иметь значение, когда вы научитесь зарабатывать деньги".

"Украинский народ оказался совершенно не способным голосовать на общенародных президентских выборах, он не сдал экзамен на политическую зрелость. Каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит к катастрофе украинского государства. В 1994-м они выбрали модель олигархического государства, в 1998-м проголосовали за ее продолжение, в 2004-м отстояли выбор на Майдане, но потом разочаровались в своем избраннике, в 2010-м году избрали бандита, а после 2014-го снова разочаровались в президенте, которого выбрали в первом туре. Так, может, уже хватит? Может, дело не в президентах? Может, пора изменить что-то в консерватории?"

Вы думаете, это кремлевская пропаганда? Нет, это как раз рупор майдана и глашатай европейской незалежности Виталий Портников.

Мы, ватники, с ним в данном случае согласны.

А.Б.