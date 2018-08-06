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Московский листок

Свидетельство о смерти Орхана Джемаля потерялось в пути. Опять "тюрбаны"?

Опубликовано 06.08.2018 в разделе комментариев 1

африка ходорковский чвк вагнеровцы
Свидетельство о смерти Орхана Джемаля потерялось в пути. Опять "тюрбаны"?

Друг убитого в Африке Орхана Джемаля Максим Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что заключение о смерти журналиста, подписанное консулом РФ в ЦАР, оказалось потерянным. Это существенно тормозит процесс подготовки похорон, посетовал он. 

Заключение о смерти Орхана Джемаля мог потерять перевозчик тел погибших в ЦАР российских журналистов - иностранная авиакомпания, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа. Не знаю, кто такие "тупые власти", но российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", - написала она в комментариях к публикации Шевченко, о чем сообщает ТАСС. 

Тела убитых журналистов были доставлены в Россию в воскресенье в 00:21 по московскому времени. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что СК проведет судебно-медицинские экспертизы тел, прежде чем они будут переданы родственникам. 

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены во вторник или в среду на будущей неделе, если к этому моменту закончатся следственные действия. Об этом сообщил агентству в воскресенье глава пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Ян Радзевич. 

"Предположительно, журналистов похоронят в среду, но это предварительная информация. Это произойдет, если все следственные действия будут закончены до 8 августа", - пояснил глава пресс-службы СЖР. 

31 июля посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позднее информировали, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический. 

По имеющимся данным, россияне работали над совместным с Центром управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского расследованием, посвященным деятельности наемников из РФ в Африке. В частности, журналисты собирались посетить территорию поместья Беренго, где, по данным прессы, может находиться база частной военной компании Вагнера. 

В столицу ЦАР Банги съемочная группа прибыла 28 июля, затем россияне хотели поехать в поместье Беренго, но там потребовали аккредитацию Минобороны ЦАР. У них переписали данные и пообещали дать им пропуск через пять дней. 

30 августа съемочная группа выехала к помогающему журналистам консультанту из миссии ООН по имени Мартин, путь должен был занять около полутора дней. Но поздно вечером россияне попали в засаду, их автомобиль обстреляли неизвестные. Мэр города Сибю Анри Депеле заявил, что мотивом убийства стало ограбление. Известно, что у россиян с собой было около девяти тысяч долларов и ценная аппаратура.

Автор ФОРУМа.мск Дарья Митина сообщает:

- Пoсвященные передают, что джаназа и пoхoрoны Oрхана Джемаля либo вo втoрник, 7 августа (если все разрулится с дoкументами к тoму времени), либo в среду 8-гo. Утoчнения вoспoследуют.

В любом случае - джаназа после 13.00 в Соборной мечети (Москва, ст. метро "Проспект Мира", Олимпийский проспект).

Могут приходить все, независимо от вероисповедания, и говoрить слова.

Пoхoрoны - на Хованском кладбище (мусульманская часть, площадка рядом с мечетью).

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мусорщик написал 06.08.2018 11:00
"Тюрбаны " в костюмчиках ЧВК путиноида"повара" "Пригожина!? Они думают, что они вечные "Боги"?...Ох и припомнят им!
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