КНР не только к президентским выборам показывает гиперзвуковые аппараты...

В Китае успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат "Синкун-2" ("Звездное небо"). Об этом говорится в сообщении Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, на которое ссылается РИА "Новости".

"Синкун-2" - это волноплан, получающий ускорение благодаря ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера. Испытание прошло в пятницу на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе десять минут, за это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе. На его разработку ушло три года.

Как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

В марте этого года глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, заявил, что Америке нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. "И Россия, и Китай последовательно развивают гиперзвуковые возможности. Мы видели их испытания", - отметил генерал, пояснив, что в текущих условиях у страны нет никакой защиты, которая могла бы помешать использованию такого оружия. По мнению генерала, это означает, что США должны полагаться на политику сдерживания.

Чуть ранее директор управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер посетовал, что США недостаточно финансируют исследования по созданию гиперзвуковых ракет. А генерал Джон Хайтен тогда признал, что у США недостаточно наземных систем обнаружения ракет, поэтому правительству необходимо выделить несколько миллиардов долларов на создание системы радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.

Отметим, как бурно развивается та самая отрасль, что при Путине в РФ отмирает, хотя какие-то гиперзвуковые ракеты на экранах нам и показывают, когда надо переизбраться президентом, чтобы тащить дальше "общак" силовигархии... Всего четыре года прошло с того момента, как КНР успешно вывела на орбиту спутник научного назначения "Яогань-25". Об этом сообщает "Синьхуа". Запуск произвели с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя Long March-4C. Для аппаратов серии Long March этот запуск стал 201-м.

По официальным данным, спутник будут использовать для проведения научных экспериментов и наблюдений за поверхностью Земли. Полученные данные планируется использоваться для снижения влияния стихийных бедствий, а также в сельском хозяйстве.

Первый спутник серии "Яогань" был запущен в 2006 году. А в 2005-м был осуществлен запуск космического корабля с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу (северо-запад страны). Военные летчики провели на орбите более 115 часов, установив тем самым национальный рекорд по продолжительности пребывания в космосе. Первый космонавт КНР Ян Ливэй в 2003 году летал вокруг Земли только 21 час. Да, на полвека позже, чем в СССР - но зато какой резкий взлёт! Такими темпами сырьевая империя Путина, поставляющая в КНР нефть и газ для такого бурного развития индустриального базиса науки - останется не просто позади, а в... "цифровизированной экономике".

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