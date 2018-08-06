Россельхознадзор рапортует радостно: 26 тысяч тонн "санкционки" уничтожено, но это не предел!

Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции, ввезенной в Россию из стран, подпавших под продэмбарго. Как сообщает служба, большая часть уничтоженной продукции приходится на продукцию растениеводства - 24,9 тыс. тонн. Это в основном польские яблоки. Кроме того, уничтожена значительная часть турецких томатов, на которые некоторое время существовал запрет.

В утиль также было отправлено 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции - в основном молочной.

Россельхознадзор продолжает работу по пресечению попыток ввоза в страну санкционной продукции, за последний год было выявлено свыше 350 тонн контрабандных продовольственных товаров животного происхождения, 7,5 тыс. тонн - растительного происхождения.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июне 2018 года - до конца 2019 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

От редакции: Обратите внимание - запреты налагаются не из-за вредности того или иного товара, элемента лекарств или пищи, а просто по капризам ведомств и "экономики". То есть вчера эти соли были вредны и их уничтожали - а вот завтра уже не вредны и их можно ввозить и потреблять... Где же тут, извините за банальный вопрос, разум? Ведь экономикой и уж тем более уничтожением такого несметного количества продуктов должен разум руководить?.. Нет тут ни грамма разума, тут просто экономическая война - так вот безжалостно (к своим малоимущим и недоедающим гражданам) Россия Путинская отвечает на санкции, как в годы "голодомора" 1932-33 САСШ сотрудники "Юнайтед фрут компани" и прочие империалисты топили в океане целыми железнодорожными составами бананы, муку и сахар, только бы не продавать дешевле и не поставлять в СССР (даже за золото!), не обидеть его величество Рынок. Хорошо мы учимся у врагов наших...

Да тут не просто всю голодную Россию (а таковая существует - цены-то растут в отличие от зарплат, половина дорогих россиян живёт в кредит), нашу европейскую Африку, - тут и саму раздираемую локальными этническими конфликтами и нищетой Африку накормить яблоками и помидорами можно было бы. Будь воля государства к тому - самолётами бы доставили, как дар Европы. Глядишь, они там свои религиозные войны бы прекратили даже, "закатывая" помидорчики санкционные! Но не мыслит так капиталист и капиталистическая власть российская, не умеет. В Сирию гуманитарку или в Донбасс - да, тут резон ближайшего пиара первых лиц имеется. А Африке зачем? Нет там наших интересов кроме поставок оружия через ЧВК пригожинскую - чтоб лучше друг друга убивали местные православные и мусульмане...

Когда мы освободимся из царства капиталистического абсурда, когда над правящим классом будет длительный, подобный Нюрнбергскому, процесс - все эти тонны еды, конечно же, вспомнятся. Будет задан вопрос не только высшим руководителям-силовигархам и конкретно нацлидеру - каковы были мотивы столь масштабного ограбения народа не только на уровне недр, но и даже на уровне пищи? Смогут ли они тогда ответить, вспомнят ли все эти "войны санкций", эмбарго и т.д. Но понять, как же так - можно тоннами уничтожать пригодную к употреблению, переработке (в крайнем случае) пищу, - не сможет простой трудящийся человек ни сейчас, ни уж тем более в те, будущие, революционные времена. Раздавленные тонны помидоров и яблок путинщине, силовигархии - припомнят примерно как нехватку патронов и снарядов гражданину Романову припомнили (в подвале купца Ипатова) в Русско-Японскую кампанию, при изобилии икон и попов. Точно припомнят. Желательно на показательном, публичном процессе. Там будут и чинуши из Россельхознадзора - найдём на виллах их далёких, тосканских и испанских, доставим, это проще, чем яблоки-помидоры самолётами, "Антеями" в Африку...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП