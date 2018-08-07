Даешь всероссийскую политическую стачку

Признаётся право на забастовку,

Конституция РФ, ст. 37

Бастуют шахтёры, докеры, строители, учителя, врачи, дальнобойщики, пилоты, работники коммунальных хозяйств, √ короче говоря, бастует рабочий класс. Но эти забастовки разрознены и носят чисто экономический характер. Поэтому бастующие вряд ли добьются хотя бы частичного удовлетворения своих требований. Их просто используют для достижения своих корыстных целей дельцы от профсоюзов и заставят дальше ишачить на капитал.

Но это не значит, что рабочий класс должен отказаться от борьбы с грабительскими посягательствами правительства капиталистов и прекратить свои попытки использовать представляющиеся возможности для временного улучшения своего положения. Если бы рабочие так поступили, то они выродились бы в всплошную массу опустившихся босяков, которым уже нет спасения. Если бы рабочие малодушно уступали в своих повседневных столкновениях с капиталистами, они, несомненно, утратили бы способность начать какую-либо более широкую борьбу.

Но рабочий класс не должен преувеличивать конечные результаты этой повседневной борьбы. Он не должны забывать, что в этой повседневной борьбе он борется лишь против следствий, а не причин, порождающих эти следствия; что он применяет лишь полумеры, а не излечивает болезнь. Поэтому рабочие не должны ограничиваться исключительно экономической борьбой. Они должны понять, что причина их бедственного положения заключается не в налоговых вымогательствах правительства, не в законодательном увеличение тарифов ЖКХ, не в чиновничьем беспределе, √ всё это только следствие. Причина бедственного положения рабочего класса заключается в безраздельном господстве частной собственности. Частная собственность неизбежно связана с отношениями господства и подчинения, и поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности не может освободить трудящихся от эксплуатации. Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации частной собственности на землю и крупные средства производства.

Для того чтобы борьба рабочих (трудового народа) против капиталистов достигала цели, рабочие должны свои разрозненные экономические забастовки превратить во всероссийскую политическую забастовку; «политика есть концентрированное выражение экономики», - сказал Ленин. Поэтому они должны к своим отдельным экономическим требованиям (повысить зарплату, сократить рабочий день, улучшить условия труда и т.д.) добавить требование решить в их интересах важнейшие вопросы общественной жизни.

Прежде всего, это земельный вопрос. Земля - это природой данное необходимое условие всякой жизни, и поэтому доступ к ней должен быть бесплатным, как это было при социализме!

Отсюда лозунги: «Долой куплю-продажу земли! Долой налог на землю!»

Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом рабочего класса, усилиями всего общества. Отсюда следует, что никто в отдельности не может сказать о них: «Это я их создал, они принадлежат мне». Поэтому крупные средства производства должны находиться в общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме, а не для обогащения отдельного (частного) лица!

Отсюда лозунг: «Долой частную собственность на крупные средства производства!»

Наконец, это вопрос о банках. В условиях господства частной собственности банк является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация заключается в торговле деньгами; при этом львиная доля денег, которыми торгуют банки √ это деньги населения, всевозможных предприятий, а также государства. Банк берёт эти деньги взаймы по низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким процентам. Разница между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за вклады, является источником прибыли банка. За счёт этой разницы банк покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма составляет прибыль банка. Говоря другими словами: банк даёт и получает больше, чем дал в займы, не пошевельнув даже пальцем для этого; а тот, кто взял в долг должен трудиться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты.

Отсюда лозунг: «Долой частные банки √ торговлю деньгами (ростовщичество)!» Банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме!

К этим основным лозунгам необходимо добавить ещё лозунги.

Труд в России должен быть обязанностью и делом чести каждого способного к труду человека по принципу: «кто не работает, тот не ест», как это было при социализме.

Долой Совет Федерации и Государственную думу РФ! Высшим органов власти должен быть Верховный Совет рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции, как это было при социализме.

Долой ипотечное жильё (долговое закабаление трудового народа банками)! Жильё должно предоставляться бесплатно, как это было при социализме!

Долой платную медицину! Медицина должна быть бесплатной, как это было при социализме!

Долой платное образование! Образование должно быть бесплатным, как это было при социализме!

Становись в ряды борцов за Россию свободную, советскую, социалистическую!

Организация - наше оружие!