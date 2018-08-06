Из Столешникова переулка побежали люксовые бренды, такую Собянин арендищу заломил

Самую дорогую улицу России Столешников переулок покидают люксовые бренды. В отсутствие парковки и, как следствие, высокодоходной публики зафиксированные в валюте ставки аренды стали непосильными для некоторых марок, сообщает РБК.

С начала года в Столешниковом переулке закрылись магазины люксовых и премиальных брендов Michael Kors, Chaumet, Moncler и Jimmy Choo. На сайте ЦИАН в аренду с пометкой "свободно" предлагаются помещение площадью 147 квадратных метров, которое в доме 9 занимал Moncler, и помещение в 168 квадратных метров в доме 11, где раньше был магазин Jimmy Choo. Также планируется переезд магазина Van Cleef & Arpels: помещение площадью около 370 квадратных метров в доме 9, которое занимает этот бренд, уже предлагается в аренду. По данным одного из брокеров, Van Cleef планирует переехать в Петровский переулок, где уже висит баннер об открытии бутика.

По словам экспертов, запрет на парковку в Столешниковом переулке в 2012 году лишил улицу ее целевой высокодоходной аудитории, а обороты арендаторов снизились. Несмотря на это, ставки аренды в переулке долгое время оставались неизменными. В прошлом году Cushman & Wakefield в четвертый раз признала Столешников самой дорогой улицей России по стоимости аренды торговых помещений - в среднем 3100 евро или около 215 тысяч рублей по тогдашнему курсу, за квадратный метр в год. В общемировом рейтинге переулок тогда занял 15-е место (на первом - Пятая авеню в Нью-Йоркe со средней ставкой аренды в 28,2 тысячи евро за квадратный метр в год). Столешников остается и самой дорогой столичной улицей: у ближайших конкурентов - Кузнецкого моста, Никольской и Петровки - арендная ставка составляет 150 тысяч рублей за квадратный метр в год. Между тем бренды, почувствовавшие спад спроса, в условиях закрепленных в валюте ставок аренды, предпочли переехать или просто сократить количество магазинов в России.

Еще одной причиной ухода магазинов из Столешникова переулка консультанты называют интерес люксовых ретейлеров к торговым центрам - таким, как ГУМ, ЦУМ и "Времена года". По словам экспертов, владельцы торговых центров привлекают целевой трафик, гарантируют грамотное соседство брендов, а также ведут единую рекламную и ценовую политику. В дальнейшем Столешников может стать переходной зоной от премиума на Большой Дмитровке к люксу на Петровке, и пустующие магазины будут заполнены более массовыми брендами или ресторанами. Однако в ближайшие несколько лет формат Столешникова переулка не изменится, в том числе благодаря ярким операторам люксового сегмента типа Louis Vuitton.

- Ага, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - пару раз я видел неудобства, которые испытывала буржуазия из-за отсутствия парковки: мадамы, внешне мало отличающиеся от поддутых силиконом в трёх местах девочек из эскорт-услуг (а, возможно, и оттуда родом), в ярко красных лёгких одеяниях шли в сторону Института марксизма-ленинизма (на фасаде встречая гневные, набычившиеся металлические головы Ленина, Маркса и Энгельса, закативших глаза, не желающих видеть этого) в сопровождении пары секьюритинов, готовых расшвырять всех встречных на пути к майбаху, который парковался где-то на Большой Дмитровке. Стильное и сильное зрелище, скажу я вам! - для выходящего из подворотни меня, контраст внутримосковского мирка помочено-дворового на уровне/грани какого-то даже папарацци подходящего шоу (ведь и короля играет свита) так и лез в глаза. Причём это пафосное сопровождение не могло укрыть от глаз москвичей и гостей столицы, что купила-то олигархическая или мафиозная жонушка какой-то небольшой розовый пакетик, точнее, то что в нём лежало, но несла это, словно собственное сердце любимому мужу... Конечно, эти бы сценки да самому жившему там Гиляровскому описывать, но вряд ли бы он предсказал такой зигзаг Истории... Что аренду вздули для бутиков - ну, как говорится, жаба-то гадюки не лучше, Собянин - Луи Хюеттона этого, который пытался перед Мавзолеем Ленина какой-то гипертрофированный чемодан выставить... Прижимисты стали расеянские олигархи и мафиози в период кризиса, бутики там давно превратились в музеи. Но что побежали буржуйчики, скорее, хорошо, чем плохо - и на этом фронте у команды Собянина проколы, а выборы-то скоро... А я любил и часто посещал там магазин "Торты" (зелёный чай для себя и первой любви открыл я именно там - плохонький китайский, со вкусом пыли), букинист и винный магазин, замечательная там продавалась сангрия в годы студенчества нашего в 90-х - когда Столешников был для всех, а не для брендов.