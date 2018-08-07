Ценные откровения Дмитрия Захарова?

Бывший ведущий телепрограммы "Взгляд" (выходившей с 1987 года) Дмитрий Захаров заявил, что сожалеет о распаде СССР: "Да, я безусловно жалею, потому что я не рассматривал эту территорию как то, что было Советским Союзом, просто это был единый конгломерат, который был экономически и финансово значительно мощнее ныне существующих стран порознь. Если вспомнить сказку братьев Гримм про веник — веник един, им можно ударить и убить кого угодно, а когда прутья разобраны порознь, это не веник уже. Прутья можно сломать. Поэтому, с точки зрения местных элит, развал СССР был выгодным. С точки зрения рядового населения, это был колоссальный обман. Что принесли те свободы? Граждане Туркмении и Таджикистана лучше жить стали? Намного лучше живут в Прибалтике? Нет. Прекрасно жить на Украине? Если посмотреть на их уровень инфляции, уровень падения жизни, сокращение ВВП, стоимость электричества, воды и прочее — это катастрофа. Маркса надо читать. Есть макрополитика, а есть местечковые амбиции".

На первый взгляд, всё это очень мило, хотя и очень сильно запоздало. Но если вчитаться... СССР как веник? До сих пор господа антикоммунисты называли его "совком", теперь, видно, это обозначение малость поистрепалось и пришла пора найти ему замену. Также интересно, кого можно убить веником? Разве что таракана или навозную муху. Понятно, с кем г-н Захаров ассоциирует себя и окружающих...

Ранее он уже позволял себе различные ретроспективные "откровения". Например:

"С лёгкой руки одного из корреспондентов во «Взгляде» появились Чумак и Кашпировский. И люди массово стали пить заряженную водичку, вместо того, чтобы вовремя принять валидол или нитроглицерин. Народ привык, что всё, показанное по телевизору, правда."

Ну, то есть, ужасно "прогрессивная" и "вольномысленная" телепрограмма откровенно насаждала самое дикое суеверие и мракобесие, и тем самым помогла какому-то количеству доверчивых слушателей отправиться на тот свет. Браво.

Ещё одно признание от Захарова:

"«Взгляд» сыграл роль таранного бревна, которое после взятия крепости сжигают или пускают на Буратино".

Так о чём он сожалеет — о печальной судьбе крепости или о незавидной участи таранного бревна?

Тут вспоминается такой исторический эпизод. Как раз сто лет назад, летом 1918 года, известный эсер, учёный и ярый борец с Советской властью Питирим Сорокин (1889-1968) готовил антисоветское восстание в Великом Устюге. Но восстание провалилось, и Сорокина должны были расстрелять. Тогда он сочинил покаянное письмо-отречение, которое напечатала "Правда". В котором объявлял о выходе из эсеровской партии, складывал с себя полномочия депутата Учредительного Собрания и объявлял о намерении заниматься впредь только наукой. Ленин ответил на это покаяние статьёй в "Правде" "Ценные признания Питирима Сорокина", где оценил письмо положительно. Он писал: "Не очень часто встречается такая искренность и прямота, с которой П. Сорокин признаётся в ошибочности своей политики... Открытое и честное признание своей политической ошибки само уже по себе является крупным политическим актом... Честное признание политической ошибки приносит очень большую политическую пользу многим людям, если дело идёт об ошибке, которую разделяли целые партии, имевшие в свое время влияние на массы".

Сорокина великодушно помиловали и освободили. Но когда в 1922 году в независимом журнале "Экономист" он вновь стал проповедовать какую-то мракобесную ересь (речь шла о правах женщин), терпение Владимира Ильича лопнуло: по его прямому указанию учёного усадили на "философский пароход" и вежливым пинком под зад выпроводили из пределов РСФСР. Однако в 1918 году Ленин расценил покаяние Сорокина как симптом начавшегося поворота мелкой буржуазии к признанию советской власти. И он был прав.

"Покаяние" г-на Захарова назвать "честным" язык не повернётся, мало сказать, что это уже второе политическое переобувание данного г-на: ведь прежде, чем стать антикоммунистом, он много лет (с 1980 по 1987) работал на Иновещании Гостелерадио и вёл программы для США и Великобритании, то есть пламенно вещал там про советские и коммунистические ценности. Но дело даже не в этом, а в том, что и теперь, после всех и всяческих переобуваний, Захаров остаётся реакционером. Он призывает "читать Маркса"? Благое дело, но в другом интервью он пояснял, чем именно ему приглянулся Маркс: "Ситуация стабилизируется, когда закончится первичное накопление капитала. По товарищу Марксу, длится оно 100 лет — первые 20 мы уже пережили". Вот оно как, значит, при капитализме "трудно только первые 100 лет", потом уже полегче. Это обнадёживает... :)

А вот другое его суждение: "Забавно, но многие темы, о которых мы до хрипоты спорили во «Взгляде», до сих пор актуальны. В частности, вопрос переименования улиц и городов. Например, фабрика «Большевик»: вы можете представить где-нибудь в Берлине кондитерскую «Нацист» или «Штурмовик»? Ленинградский проспект ведет у нас к Санкт-Петербургу, находящемуся в Ленинградской области, Екатеринбург расположен в Свердловской области. Подобных примеров масса."

То есть почтенному г-ну взглядовцу и сейчас не даёт уснуть ощущение, что били они били СССР, душили-душили, да вот только недобили и недодушили...

И тем не менее, несмотря на всё вышесказанное, приходится отметить: поворот именно такой антикоммунистической шавки, тонко держащей нос по ветру, как г-н Захаров, к слёзным "сожалениям" об участи СССР, по-своему показателен. Как и "покаяние" столетней давности г-на Сорокина.

Виктор Пелевин довольно метко писал: "Все перемены в мире происходят исключительно благодаря этой группе наиболее изощрённых подлецов. Потому что на самом деле они вовсе не предугадывают будущее, а формируют его, переползая туда, откуда, по их мнению, будет дуть ветер. После этого ветру не остаётся ничего другого, кроме как действительно подуть из этого места.

— Почему это?

— Ну как же. Я же ведь вам объяснил, что говорю о самых гнусных, пронырливых и бесстыдных подлецах. Так неужели вы думаете, что они не сумеют убедить всех остальных, что ветер дует именно оттуда, куда они переползли?".

Так что пусть г-н Захаров делает своё дело, как делал его сто лет назад г-н Сорокин: убеждает всех и вся, что ветер истории дует ныне в паруса советских и марксистских ценностей. Ведь так оно по сути и есть, и если в это уверуют даже такие прожжённые хамелеоны, как он, то дело пойдёт быстрее...

От редакции: Вот же вспомнил товарищ Майсурян кого... Да Захаров этот и во "Взгляде" был самым неприметны и невыразительным, а после и вовсе сошел на нет. Кто его вспомнит нынче? Какая разница, что там сказал непочетный пенсионер телевидения?

Листьев, Любимов, Политковский - вот "Взгляд"! А там много еще кто крутился... Что ж, каждого теперь слушать?

А.Б.