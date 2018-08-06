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Московский листок

В американской всемирной "денежной прачечной" пойманы четверо дорогих россиян

Опубликовано 06.08.2018 в разделе комментариев 1

сша сырьеваяимперия мошенники
В американской всемирной "денежной прачечной" пойманы четверо дорогих россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Нью-Йорке в понедельник, 6 августа. Как говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. 

Россияне были задержаны в период с 1 по 3 августа. Как отмечается, двое из них находятся в Лос-Анджелесе, один был этапирован из Бостона в Нью-Йорк, местоположение четвертого выясняется. «Держим ситуацию на особом контроле», — добавили дипломаты. 

Как передает РИА Новости, генконсульство направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к гражданам России. 

В июле в США арестовали россиянку Марию Бутину. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. 

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, находившегося под санкциями США. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Она отвергает все обвинения в свой адрес.

ФБР, разрабатывая россиянку, обыскало ее дом и получило содержимое ее ноутбука и айфона, в которых содержалась переписка с неким "российским чиновником". Под этим обозначением, по данным СМИ, подразумевается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин. 

В переписке с Бутиной он сравнивает ее с шпионкой Анной Чапман. "Она позирует с игрушечными пистолетами, а тебя публикуют с настоящими!" - пишет он, комментируя серию статей о Бутиной в американской прессе в марте 2017 года. 

Прокуратура считает эти слова доказательством того, что Бутина работала в США российским агентом. 

Кроме того, в электронном списке контактов Бутиной обнаружили "почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ". Что это за аккаунт, не уточняется. 

В ходе обыска у Бутиной также был найден рукописный текст c вопросом: "Как отвечать на предложение ФСБ о работе?". "Основываясь на этих и других доказательствах, ФБР считает, что обвиняемая, скорее всего, поддерживала связь с ФСБ на протяжении своего пребывания в США", - отмечалось в ходатайстве с просьбой не освобождать россиянку под залог, которое подавал накануне в суд вашингтонский федеральный прокурор Эрик Кенерсон. Позднее суд эту просьбу удовлетворил, оставив Бутину под стражей.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 06.08.2018 20:17
а фамилии назвать? или все теже...президенты наши?
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