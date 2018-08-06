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Московский листок

Уралвагонзавод готовит локаут под видом оптимизации: безработными станут 15 тысяч

Опубликовано 06.08.2018 в разделе комментариев 1

деиндустриализация уралвагонзавод
Уралвагонзавод готовит локаут под видом оптимизации: безработными станут 15 тысяч

Крупнейшая корпорация УрФО, «Уралвагонзавод», готовит массовые сокращения. На улице могут оказаться 15 тысяч человек в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Письмо руководства УВЗ разослано на 39 предприятий, входящих в холдинг. Власти заявляют о своем неведении, а топ-менеджмент УВЗ ищет источник утечки информации. 

Как стало известно «URA.RU», предприятия корпорации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения затрат холдинга» в начале лета. По данным источника на УВЗ, гендиректор корпорации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. В рамках первого — уменьшить затраты уже в этом году. Параллельно предприятиям холдинга поручено разработать программу, рассчитанную на 2019—2025 годы. В помощь руководителям заводов было разослано еще одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. В письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «Сокращение численности». 

По данным источника «URA.RU» в корпорации, все четыре десятка заводов прислали свои предложения и получили одобрение.

Если данные верны, под сокращения попадут сотрудники 12-ти свердловских предприятий. Два из них находятся в Екатеринбурге. Остальные, включая головной завод «Уралвагонзавод», — в Нижнем Тагиле. В Челябинской области сокращения ожидают на семи предприятиях, самое крупное из которых — «ЧТЗ-Уралтрак». Увольнения затронут заводы из Башкортостана, Омской, Нижегородской, Кемеровской, Томской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. 

Директор по корпоративным коммуникациям — советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко заявил корреспонденту «URA.RU», что наблюдаемые организационные изменения — это нормальный процесс уточненной стратегии развития холдинга. Ожидаемые сокращения в корпорации опровергли.

Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин не поверил в информацию о грядущих сокращениях. «Предпосылок к этому нет, УВЗ работает в плановом режиме. По итогам года все показатели были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы ставит. Видели же сами у „Уралтрансмаша“ стенд с трамваями на „Иннопроме“. А эта тема будет только увеличиваться. По гособоронзаказу сокращений тоже нет», — сказал «URA.RU» чиновник. На напоминание об отказе Минобороны от покупки производимых УВЗ танков «Армата» из-за дороговизны, министр ответил: «Армата»« как была, так и остается». 

С и.о. главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым оперативно связаться не удалось — по данным агентства, он находится в командировке. Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в департамент труда и занятости Свердловской области, ответ оттуда пока не поступил.

Напомним, ещё в 20016-м году, в июне Альфа-банк подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом корпорации «Уралвагонзавод», иск подан 10 июня. УВЗ является крупнейшим танкостроительным предприятием России. «Уралвагонзавод» выпускает железнодорожную и военную технику, в том числе новейшие танки Т-90 и Т-14 «Армата».

В начале мая 2016-го Альфа-банк уведомлял кредиторов УВЗ о намерении подать заявление о банкротстве компании. В апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитам, сумма иска составила более 6 млрд рублей и $39 млн. В мае 2015 года Альфа-банк заявил о том, что общая сумма долга УВЗ и его дочек составляет более 10 млрд рублей и свыше $72 млн. 

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Всего комментариев к статье: 1
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безработными станут 15 тысяч
до пенсии не доживут написал 06.08.2018 20:43
безработными станут 15 тысяч - ну и как они доживут до пенсии - до пенсии не доживут они если не возьмутся за умю
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