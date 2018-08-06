Пенсионный фонд легко выбросит 250 миллионов рублей на рекламу реформы

Пенсионный фонд России (ПФР) затратит более 250 миллионов рублей из собственного бюджета на рекламную кампанию среди населения. При этом 195 миллионов из этой суммы уйдет на ТВ-ролики, а 58 миллионов — на интернет-рекламу, в том числе в соцсетях и видеохостингах.

Контракт был опубликован в Сети за десять дней до того, как о повышении пенсионного возраста заявил Дмитрий Медведев. Его исполнение отложили на осень. Отмечается, что такие закупки ПФР публикует каждый год, и они все почти идентичны по характеру, цене и содержанию. Каждый год организация несет расходы в размере около полумиллиарда рублей, сообщает портал «Шторм».

В Пенсионном фонде изданию пояснили, что госконтракт предусматривает информационно-разъяснительную работу по всем традиционным направлениям деятельности ПФР, «включая назначение и выплату пенсий, формирование пенсионных накоплений, учет пенсионных прав». В этом году на ПФР планирует разместить рекламу на своих обычных площадках — в таких СМИ, как ТАСС, «Газеты.ру», «КП», и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Rutube.

Напомним, Госдума 21 августа проведет парламентские слушания по правительственному законопроекту о пенсионной реформе перед рассмотрением этого документа нижней палатой парламента во втором чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам 3 августа.

"Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению", - цитирует его ТАСС.

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок, - пояснил Володин. - С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии".

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