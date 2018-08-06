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Московский листок

Пенсионный фонд легко выбросит 250 миллионов рублей на рекламу реформы

Опубликовано 06.08.2018 в разделе комментариев 2

реформа классоваяненависть пенсионеры пфр
Пенсионный фонд легко выбросит 250 миллионов рублей на рекламу реформы

Пенсионный фонд России (ПФР) затратит более 250 миллионов рублей из собственного бюджета на рекламную кампанию среди населения. При этом 195 миллионов из этой суммы уйдет на ТВ-ролики, а 58 миллионов — на интернет-рекламу, в том числе в соцсетях и видеохостингах. 

Контракт был опубликован в Сети за десять дней до того, как о повышении пенсионного возраста заявил Дмитрий Медведев. Его исполнение отложили на осень. Отмечается, что такие закупки ПФР публикует каждый год, и они все почти идентичны по характеру, цене и содержанию. Каждый год организация несет расходы в размере около полумиллиарда рублей, сообщает портал «Шторм». 

В Пенсионном фонде изданию пояснили, что госконтракт предусматривает информационно-разъяснительную работу по всем традиционным направлениям деятельности ПФР, «включая назначение и выплату пенсий, формирование пенсионных накоплений, учет пенсионных прав». В этом году на ПФР планирует разместить рекламу на своих обычных площадках — в таких СМИ, как ТАСС, «Газеты.ру», «КП», и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Rutube.

Напомним, Госдума 21 августа проведет парламентские слушания по правительственному законопроекту о пенсионной реформе перед рассмотрением этого документа нижней палатой парламента во втором чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам 3 августа. 

"Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению", - цитирует его ТАСС. 

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок, - пояснил Володин. - С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии".  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Оптима написал 06.08.2018 22:01
Пенсионный фонд Жуликов надо ликвидировать! Они давно, как и страховые кампании, бесконтрольно, по просьбам того же Путина тратят неприкосновенные деньги, лазят грязными ручонками, как в собственный карман! Вместо этого выделить неприкосновенную статью бюджета на пенсионные нужды, в которую отстегивать, помимо пенсионного налога с граждан,налоги с нефтебизнеса, прогрессивного налога на миллиардеров и иные дополнительные статьи. И ненужно будет вводить силой "пенсии для покойников", а за тем полную ликвидацию пенсий! Другое дело, что без устранения этой преступной власти ничего этого не будет!
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(без названия)
kirilis написал 06.08.2018 21:28
Не удивляюсь! Чем больше сумма - тем больше от нее можно отпилить (откусить, отсосать).
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