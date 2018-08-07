До отцов церкви дошло, что карать за "кощунство" себе дороже

Верующие должны ходатайствовать о прекращении уголовных дел, касающихся оскорбления чувств верующих, если виновный раскаивается и сожалеет о своем поступке, сказал журналистам в понедельник зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148 (УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины... Если лицо, в отношении которого ведется расследование, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования и добиваться прекращения дела в порядке, предусмотренном статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса - "Примирение сторон", - отметил он.

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Кажется, по прошествии 5 лет применения "ужесточенной" статьи 148 УК РФ в патриархии сообразили, что она наносит и без того сильно пошатнувшемуся авторитету церкви куда больший ущерб, чем защищает его.

ФОРУМ.мск писал об этом все прошедшие 5 лет, но как-то безрезультатно.

Даже и не знаю, не оскорбит ли нежные чувства верующих сравнение с жирафом?

Потом как-то странно выглядит толкование уголовного права в устах отцов церкви. Видимо, они полагают, что прокуратура, следствие и суд призваны обслуживать интересы церкви? Решили святые и не очень святые отцы возбудить дело - возбудили. Потом передумали возбуждаться - и дело закрыли.

Ан нет, не бывает так!

Если уголовное дело заведено, то о каком примирении сторон может идти речь? Если преступление совершено, то вне зависимости от изменения отношения к нему пострадавшей стороны, оно будет осуждено и наказано. И никак иначе. Так что тут заявление святых отцов - чистый PR, и не более того. Мы, мол, крови не хотим... Ну в точности фарисеи при распятии Христа - это не Синедрион вынес приговор Иисусу и привел его в исполнение, это все римляне...

Нет, господа, вы уж или портки наденьте, или крест снимите - статью 148 надо отменять целиком и полностью, а осужденных по ней ранее - реабилитировать, как по пресловутой 58-й после культа личности. Потому что в светском государстве осуждение по статье за "кощунство" - это юридический нонсенс и беспредел.

Анатолий Баранов