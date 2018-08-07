До отцов церкви дошло, что карать за "кощунство" себе дороже

Верующие должны ходатайствовать о прекращении уголовных дел, касающихся оскорбления чувств верующих, если виновный раскаивается и сожалеет о своем поступке, сказал журналистам в понедельник зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148 (УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины... Если лицо, в отношении которого ведется расследование, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования и добиваться прекращения дела в порядке, предусмотренном статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса - "Примирение сторон", - отметил он.
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Кажется, по прошествии 5 лет применения "ужесточенной" статьи 148 УК РФ в патриархии сообразили, что она наносит и без того сильно пошатнувшемуся авторитету церкви куда больший ущерб, чем защищает его.
ФОРУМ.мск писал об этом все прошедшие 5 лет, но как-то безрезультатно.
Даже и не знаю, не оскорбит ли нежные чувства верующих сравнение с жирафом?
Потом как-то странно выглядит толкование уголовного права в устах отцов церкви. Видимо, они полагают, что прокуратура, следствие и суд призваны обслуживать интересы церкви? Решили святые и не очень святые отцы возбудить дело - возбудили. Потом передумали возбуждаться - и дело закрыли.
Ан нет, не бывает так!
Если уголовное дело заведено, то о каком примирении сторон может идти речь? Если преступление совершено, то вне зависимости от изменения отношения к нему пострадавшей стороны, оно будет осуждено и наказано. И никак иначе. Так что тут заявление святых отцов - чистый PR, и не более того. Мы, мол, крови не хотим... Ну в точности фарисеи при распятии Христа - это не Синедрион вынес приговор Иисусу и привел его в исполнение, это все римляне...
Нет, господа, вы уж или портки наденьте, или крест снимите - статью 148 надо отменять целиком и полностью, а осужденных по ней ранее - реабилитировать, как по пресловутой 58-й после культа личности. Потому что в светском государстве осуждение по статье за "кощунство" - это юридический нонсенс и беспредел.
Анатолий Баранов
Нил Сорский написал 07.08.2018 01:07
Собственно, Баранов, Кучеренко и Головенко - яркие примеры ситуации - путинисты против "путинского режима" (вот нет такого!). А люди-то в общем неглупые.
Посадки за лайки и картинки - не "маразм, абсурд" и т.д., а вполне логичная продуманная акция (150 раз описанная в специальной литературе). Население не понимает разницы между "эшниками", "эмщиками", "пэшниками". Населению все равно! Оно формулирует некое... назовем это "неприятие". И "службы" об этом лучше всех информированы, что слегка модифицирует их мышление в нужную сторону. Разумеется, это связано с грядущей ситуевиной, о которой Ф.мск не пишет т.к. не знает. А ЦБ знает, но тоже не пишет.
Ту же благородную функцию выполняет одна из главных скреп - "НАВАЛЬНЫЙ" - всех замазать, что повышая лояльность и "скрепляет"!
Пенсионная реформа - не проявление неразборчивой жадности (дураки вы, ребята!)
Люди, которые контролируют 500 млрд в фондах не станут ссориться со всем электоратом за 2-3 млрд. Ну, не слабоумные же...
Население формирует свое отношение к государству в лице Люси-секретарши и Люды-кадровички. Население неопасно для "режима" - опасен сам же "режим", внутренняя нелояльность в предшествии Грядущего. И Люся с Людой должны постоянно находится под внешним прессом порождающим внутреннее единство и мысли об оном, поскольку обе почти уже "враги". Вот без этой "реформы" и нелогично "обходиться еще 10 лет".
Как-нибудь соберусь черкнуть статейку с предложениями о ПОДДЕРЖКЕ (!) "путинского режима". Писал бы о другом, да время-то поменялось. Альтернативой "режиму" (все что о нем пишут - чистая правда!) является не народная власть. Ну, нет его народа-то. В альтернативе энергетический блэкаут, совсем уж полные идиоты, хаос, кровь по кадык и выше. Это же не выход! "Смену режима" может только сам "режим" и инициировать, но к "смене" ровным счетом никто-ничто и не приготовлено, товарищи НЕ-МАРКСИСТЫ. А значит не нужно этого. Разве что назло уши отморозить.??
А.Б. конечно же побоится написать, что эта отвратительная позиция является единственно разумной и соответствует духу программных ленинских статей. Да и союзу Ленина с монархистами летом 16-го.
!!!TOTQ!ESHOTOT!!!&&& написал 07.08.2018 00:49
"Верующие должны ходатайствовать о прекращении уголовных дел, касающихся оскорбления чувств верующих, если виновный раскаивается и сожалеет о своем поступке, сказал журналистам в понедельник зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! То таки а чего эта гривастая и паразитическая сволочь лезет в судебные дела? Таки оказывать давление на суд - то таки дело подсудное... То таки да...
Дело все в том, что тупые быдлонаселюки, особенно - таки абарзованые ублюдки с ником " таки гав-нолигенция - то таки да! - таки признавая свою таки нравственную, психологическую (и таки - пси-хиатрическую) никчемность, стенали о какой-то там "духовности", таки которой Советские Люди - якобы были лишены!
Таки спасение эти ублюдки недаделаные, выучившиеся за народный счет, видели в привлечении к перевоспитанию Экс-Советских, стремительно перерождавшихся таки в тупых населюков, граждан - таки социальных де-генератов - таки жирных жрецов древнеиудейского родоплеменного бошка, японских всяких таки аумов, буддистиковских отсталиков на тысячу лет и таки далее - то таки да...
Таки надо бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным делать многократную децимацию - то таки да! Принимать закон "О Децимации Безголовых" думаки не спешат - сколько уже Я им не писал - толку таки никакого - то таки да...
нет написал 07.08.2018 00:43
совестливый написал 07.08.2018 00:17