Поговорили и с миром разошлись

Народ на селе "обрадованный" властью о пенсионной реформе, ждал от Всероссийской акции протеста конкретных результатов. Конечно вышедшим на пенсию рассчитывать на повышение пенсии не приходится, однако некоторые то ли в шутку, то ли серьёзно озабочены тем, чтобы власть не отобрала последнее. Получая нищенскую пенсию, некоторые старики помогают уехавшим в город внукам. Власть разорила деревню, а вместе с ней и молодёжь. Не каждому удаётся в городе найти приличную работу, но главное жильё. Советскому человеку невозможно понять нынешнюю власть. Народ брошен на произвол судьбы, которая старается как можно больше отправить людей в последний путь.

Смотрите какой полукруг совершает российский рубль. Бесплатных квартир нет. Люди покупают жильё либо залезая в долги, либо на незаконно нажитые средства. Многие депутаты имеют по 8 квартир. На какие средства куплены мне не известно. Собственник построил квартиру за бешеные деньги продал, заплатил налог, львиную долю положил в собственный карман. Чиновник, депутат или просто вор имея дюжину хат поселяет квартирантов и берёт приличные денежки. Говорят в Москве средняя квартира в месяц стоит 50 тысяч рублей. Получил эти тысячи с нанимателя и куда он их кладёт? В карман, а при появлении приличной суммы выводит за рубеж. К чему этот разговор? А к тому, что денежные средства полученные квартиросъёмщиком уходят из страны. Даже если собственник не нашёл канал переброски, то он их в мешок и в кладовую . Они выведены из оборота. И не только на бизнесе квартир. Если бы рубль был резервной валютой то можно было включать станов как в США. Но наш рубль никому не нужен, поэтому вывоз активов за рубеж и складирование в России не позволяет платить нормальную зарплату и пенсии народу. Хватает только на чиновников и просто воров. Некоторые чиновники возможно не хотят брать взятки и разворовывать бюджет, чтобы не пойти за Улюкаевым. Они пошли по другому пути. Официально устанавливают себе миллионные зарплаты. Это тоже разворовывание только под прикрытием государства.

С ужесточением санкций президент пытался вернуть в страну хотя бы часть вывезенного капитала, но операция не удалась. Этими средствами распоряжается не президент, а кто - то другой более солидный. Г.Зюганов устал повторять, что за первое полугодие из страны вывезено более 17 миллиардов долларов. А на какие средства президент собрался строить мост на Сахалин, а потом на реке Обь. Река коварная, я жил поблизости и весной страшно подойти к берегу. Значит наш президент имеет влияние только на нищий народ. 21 - го августа дума будет снова обсуждать пенсионную реформу. И назад она не пойдёт. У народа нет денег, но власть решила отобрать последние и ни слова не говорит о тех кто имеет миллиарды. Почему власть и лично президент так ведут себя? Возможно президент к этому имеет самое прямое отношение. Им миллиардеры запретили говорить о богатых, даже налог не могут поднять для таких граждан. В цивилизованных странах нет такой зарплаты и пенсии как в России. Нет такой вольности для олигархов и просто воров. Чиновники устанавливают себе миллионные зарплаты при этом ещё и подворовывают и тишина как на кладбище.

Как и обещала фракция КПРФ в думе 28 июля в столице состоялись шествия и митинг по поводу пенсионной реформы. При движении люди скандировали: "Пора менять власть!", Долой министров - капиталистов!", "Позор "Единой России!". Шествие закончилось митингом на котором было много выступающих. Первым выступил Г.Зюганов. Он вкратце охарактеризовал социальное положение народа после развала Союза и что ожидает народ если будет принята предложенная правительством реформа пенсионной системы. Кроме коммунистов на митинге выступали и обычные граждане, в том числе и координатор "Левого фронта" С.Удальцов. По итогам митинга было принято две декларации. В первой все против предложенной реформа и требуем отставки правительства.

Вторая резолюция была посвящена прекращению преследований коммунистов и активистов протестного движения. По окончанию спели "Интернационал". Всё было проведено красиво, жизненно и тихо. А что дальше? Дальше пропасть, крах, хаос для народа - надевание цепей для работы на организационных галерах друзей и родственников крупных российских чиновников. Выступили, спели, жаль, что не сплясали и мирно разошлись. Какой толк от этого мероприятия? Шествие и митинг были организованы коммунистами для народа, но не для власти. Надо было как - то побеспокоить президента, премьера. Пойти на Красную площадь, организовать палатки и объявить, что будем стоять или лежать до того пока президент не примет решение об отставки правительства. Коммунистам разве не стало примером возмущение народа Армении? Народ Крыма почти единодушно проголосовал за возвращение в Россию. Там что другие люди? Люди везде одинаковы, там есть лидеры из народа в отличие от центральной России. Поболтать мы мастера, а вот организовать народ на конкретные действия желающих нет. Они ранее были, но их власть перекупила за народные средства и теперь они не могут оторваться от вольготной жизни. Любое мероприятие должно иметь цель. Какова цель коммунистов организовать шествие и митинг 28 июля? Они выдвинули лозунг "Не допустим социального террора власти против собственного народа". Не допустили? 21 - го августа дума собирается даже в каникулы и очевидно будут проталкивать пенсионную реформу. Мероприятие прошедшее 28 - го июля подтвердило, что народ не будет устраивать "Майдан", покритикуют власть на кухнях, многие примут на грудь даже лишка, что увеличит потребность в ритуальных услугах. Наше правительство ничего толкового делать не может. Её кредо - это ужесточение. Увеличивают налоги, подскочили рыночные цены. Хозяйка пришла с рынка и негодует, некоторые продукты подскочили сразу на 5 рублей. Ужесточают правила приёма экзаменов у водителей, проведение технического техосмотра, растёт страховка автомобилей. Всё это строится на повышение цены. Совершенно очевидно власть решила репрессивными мерами уменьшить количество народа в стране. Неужели в России перевелись порядочные люди. Из 146 миллионов человек не нашлось народного лидера, который бы возглавил всероссийскую акцию нет не против пенсионной реформы, а против президента. Всё негативное против народа идёт именно из Кремля. Окончательно сформировался приоритет власти - воровать и охранять наворованное. Не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понять президента и премьера. Власть не трогает богатых, как будто их нет, а миллиарды уплывают за границу даже при объявлении санкций. К осени США подготовило новые и теперь уже ощутимые санкции. 168 воров в законе на свободе. Может они сидят в своих дворцах сложив руки и ждут с моря погоды. Возможно это они вывозят миллиарды за рубеж? Почему власть не принимает мер? Оказывается они все сидят в очень высоких кабинетах и трогать их запрещено. Да и просто некому. Сам против себя не будешь возбуждать уголовные дела.

День и ночь центральные каналы телевидения гонять сериалы в которых полицейские чиновники в сговоре с администрацией под прикрытием депутатов или московских силовиков ведут гражданские войны с рядовыми сотрудниками призванными бороться с преступностью. И везде либо пакеты, либо сумки с валютой. Куда власть ведёт народ и особенно молодёжь? И все эти безобразия поддерживаются структурами Москвы. Возвращаемся в девяностые. На заброшенных заводах снова устраиваются перестрелки с применением автоматического оружия. И всё это происходит при нынешней власти. В титрах указывается год событий. А цена колбасы неизвестного качества полезла вверх. Близко локоть да не укусишь.

А депутаты избранные народом болеют за своих избирателей да так что, что народ скоро останется голым. Говорун Жириновский ранее предложил платить из бюджета партии, которая получила на выборах более 3% голосов за каждого проголосовавшего по 152 рубля. Ранее по 20 рублей за голос. Посчитайте какие суммы получат лидеры Г.Зюганов, В.Жириновский. Хотелось бы знать на какие нужды расходуются эти средства? Вот так они заботятся о своих избирателях. Наконец люди должны понять, что мероприятия которые организовывают коммунисты - это мероприятия не для народа, а для собственного пиара, вешают народу лапшу на уши. Фракция КПРФ получит из бюджета возможно уже получила более миллиарда рублей. Зарплата более 400 тысяч и теперь есть из чего платить премиальные, хотя премиальные депутатам тоже выплачивают из бюджета. Кругом деньги когда же работать.