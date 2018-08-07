У вас есть выбор? Ну так "бери, что дают"...

Жители домов по улице Мусы Джалиля (Южный административный округ Москвы) на протяжении двух лет требуют качественного выполнения работ по текущему ремонту здания от ГБУ г. Москвы «Жилищник района Зябликово», однако не имеют информации о финансовой смете затрат на ремонт. К сожалению, такая практика имеет место во многих районах Москвы.

Именно этой проблеме была посвящена встреча кандидата на пост мэра Москвы Вадима Кумина и его доверенных лиц с жителями района «Зябликово», состоявшаяся 7 августа.

Как рассказали жители дома 36, кор. 1 по ул. Мусы Джалиля, после проведённых общественных инспекций в 2017 году ситуация мало изменилась, жители фиксируют те же проблемы и в августе 2018 года:

— без зачистки и грунтовки поверх старой побелки на потолки наносится водоэмульсионная краска неизвестного жителям происхождения;

— там, где стены имеют трещины, наносится шпаклёвка (без всякой зачистки, заклеивания, грунтовки) и красится;

— дефекты плинтусов не исправляются, их просто закрашивают с подтеками и непрокрасом;

— вместо замены резиновых уплотнителей в приёмных клапанах мусоропроводов приклеили уплотнители для окон, которые стали отклеиваться;

— несмотря на то, что в дефектных ведомостях указана замена линолеума (последний раз его меняли 30 лет назад), жители получают информацию, что линолеума нет и средств на него тоже нет. При этом в части дома линолеум заменили, но его положили на старый линолеум сверху без выравнивания пола и без фиксации клеем, теперь имеет место «горбатый пол», под которым находится старый рваный линолеум.

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин обратил внимание граждан на то, что невооружённым взглядом на фасадах многоквартирных домов в квартале видны трещины, и необходимо проведение жилищных инспекций зданий с обязательным обследованием всего комплекса общего имущества и инженерно-технических коммуникаций, выявление степени аварийного износа зданий.

«Москва – это, прежде всего, люди. Городская администрация обязана думать о жизни и здоровье москвичей, не допускать разрушения зданий из-за безответственной и непрофессиональной работы нерадивых управляющих организаций. Необходимо срочное принятие мер надзорных инстанций», — сказал Вадим Кумин и пообещал направить обращения в соответствующие органы власти.

Доверенное лицо кандидата на пост мэра Москвы Вадима Кумина, координатор Левого Фронта и МосСовета Сергей Удальцов отметил, что работа управляющих организаций Москвы должна быть прозрачной для жителей, как потребителей услуг, постоянно и исправно оплачивающих все высокие тарифы за ЖКУ. При отсутствии предоставления качественных услуг такая организация должна быть лишена лицензии и удалена с рынка.

Лидер женского движения «Надежда России» Нина Останина рассказала о подготовке к выборам мэра Москвы, намеченных на 9 сентября, и призвала превратить эти выборы в народный референдум по недоверию действующей власти, которая намерена осуществить антинародную пенсионную реформу.

«Голосовать за кандидата от власти Сергея Собянина недопустимо», — заявила Останина.

От редакции: Да, в целом ситуация с ЖКХ в Москве аховая - в центре все время перелицовываются фасады, асфальт кладут уже по два раза в год - горожане шутят, мол, меняют зимний на летний и наоборот. А в части текущего обслуживания и ремонта, где много не украдешь, полный швах - собственно, ситуация наглядно описана в жалобах жителей с улицы Мусы Джалиля, но так ведь везде...

Та же история и с новыми домами в зонах точечной застройки - фасады замечательные, а качество работ, качество внутренней отделки оставляет самое удручающее впечатление. То же самое будет и с домами, возводимыми по программе реновации - строительство ведется по самым дешевым технологиям, качество мало, кого волнует - торжествует принцип "бери, что дают". Фактически речь идет о навязанной услуге - и в части реновации, и шире - в части работы всего объединения "Жилищник". У вас есть выбор? Ну так "бери, что дают"...

Это странно, все только и говорят о рынке, о конкуренции, а в реальности мы наблюдаем монопольное формирование цен при монопольном же качестве.

И все ругают коммунистов... И все говорят, мол, Собянину нет альтернативы, выбора нет.

А.Б.