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Московский листок

В России подорожает колбаса и мясные полуфабрикаты

Опубликовано 07.08.2018 в разделе комментариев 5

В России подорожает колбаса и мясные полуфабрикаты

Несколько крупных российских мясопереработчиков, в том числе "Останкино" и "Дымов", сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье, что может привести к повышению розничных цен на колбасы и полуфабрикаты, сообщает газета "Ведомости".

По их данным, с начала года свиная лопатка подорожала на 53%, полутуши — на 23%, окорок без кости — на 30%. Свинина за последние три недели выросла в цене на 20%, индюшатина - на 40%, куриное мясо - на 25%, а говядина с декабря — на 15%. При этом мясопереработчики отмечают отсутствие традиционного летнего снижения цены. Также увеличились сроки ожидания поставок мяса: раньше заказать лопатку можно было за несколько дней, сейчас на это уходит более недели.

По словам представителей отрасли, мясо дорожает из-за аномально теплой погоды, повышения стоимости кормов и запрета на импорт из Бразилии. По словам председателя совета директоров "Останкино", запрет импорта создал на рынке дефицит, "цены на сырьё выросли до исторического максимума". По подсчетам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, в рознице цена на мясо может в ближайшее время вырасти на 5–12%.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
3авидонов Никорин написал 07.08.2018 12:43
Зачем покупать колбасу когда всегда можно купить мясо гораздо дешевле колбасы?
А?
Ну вот зачем?
Я просто не могу понять.
В колбасе мяса мало, в основном заменители и усилители вкуса.
Купил мяса порядка 300 дерева за кило, добавил лука, перекрутил - и вот тябе выгода и по деньгам, и по здоровью.
Нафиг вообще колбасу покупать?
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Не только Колбаса из человечены подоражает?
Нехохлопидар..жидоукроп написал 07.08.2018 12:24
А Сколько людей переработанных на -и за колбасу пропало безвести в РФ и на всем пространстве бывшего СССР, и за все годы развитого феодал рабовладельческого капитализма?
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(без названия)
Крон Принц Анисим Алибабаевич Ыфы написал 07.08.2018 11:38
Идут два процесса параллельно : ухудшение жизни из-за стагнации экономики; и смягчение уголовных преследований и других наказаний.
Ухудшение жизни изменить нельзя, потому что население пропитано бредовыми идеями ленинского социализма и согласно только на дебильные Крымнаш, Сталин прав и похожее г о вно!
Смягчить наказания легче легкого .
Но в целом страна обречена именно из-за вас баранов черный мухин олин кучеренка пол у к тов головенки.... Вы та самая пятая колонна. Ленивые и наглые. И если Путин делал и хорошее и плохое, то вы просто концентрированное зло. Хорошее в стране от демократов и либералы, зло от ленинцев.
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(без названия)
стоик1164 написал 07.08.2018 11:31
Когда сортирного Карлика повесят, это будет национальный праздник?
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(без названия)
стоик1164 написал 07.08.2018 11:29
Разве сортирный Карлик позволит обидеть олигархов?
Люди будут умирать от отравы из магазинов, но прибыль Галерных прежде всего?
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