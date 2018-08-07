В России подорожает колбаса и мясные полуфабрикаты

Несколько крупных российских мясопереработчиков, в том числе "Останкино" и "Дымов", сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье, что может привести к повышению розничных цен на колбасы и полуфабрикаты, сообщает газета "Ведомости".

По их данным, с начала года свиная лопатка подорожала на 53%, полутуши — на 23%, окорок без кости — на 30%. Свинина за последние три недели выросла в цене на 20%, индюшатина - на 40%, куриное мясо - на 25%, а говядина с декабря — на 15%. При этом мясопереработчики отмечают отсутствие традиционного летнего снижения цены. Также увеличились сроки ожидания поставок мяса: раньше заказать лопатку можно было за несколько дней, сейчас на это уходит более недели.

По словам представителей отрасли, мясо дорожает из-за аномально теплой погоды, повышения стоимости кормов и запрета на импорт из Бразилии. По словам председателя совета директоров "Останкино", запрет импорта создал на рынке дефицит, "цены на сырьё выросли до исторического максимума". По подсчетам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, в рознице цена на мясо может в ближайшее время вырасти на 5–12%.