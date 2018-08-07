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Московский листок

"Цифровая экономика" обойдется россиянам в 3,5 трлн руб.

Опубликовано 07.08.2018 в разделе комментариев 1

"Цифровая экономика" обойдется россиянам в 3,5 трлн руб.

Бюджет национальной программы "Цифровая экономика РФ", рассчитанной до 2024 года, может превысить 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на проект документа, который Минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа

По словам одного из разработчиков нацпрограммы, расчет бюджета был сделан в июне 2018 года и может быть скорректирован к моменту внесения финальной версии документа в правительство. Указанная сумма, по его словам, может как увеличиться, так и сократиться.

Согласно документу, в национальной программе, которая в настоящий момент предполагает работу по пяти направлениям, может появиться восемь новых федеральных проектов: "Цифровое здравоохранение", "Цифровая промышленность", "Цифровое сельское хозяйство", "Цифровое строительство", "Цифровой город", "Цифровой транспорт и логистика", "Цифровая энергетика", "Цифровое образование". Общий бюджет новых проектов составит около 1,1 трлн рублей.

Самым дорогостоящим направлением программы является проект "Информационная инфраструктура", в рамках которого планируется создать глобальную спутниковую систему для покрытия всей планеты беспроводным доступом в интернет, а также развивать сети мобильной связи пятого поколения (5G) и интернет вещей. На это направление изначально планировалось потратить 436,6 млрд руб. в 2018–2020 годах. Однако в проекте документа его стоимость возросла вдвое – до 993 млрд рублей, из которых 688 млрд рублей поанируется привлечь из федерального бюджета.

Чуть меньше (621 млрд руб.) планируют выделить на реализацию федерального проекта «Цифровое государство» (впоследствии будет переименован в «Цифровое государственное управление»; перевод госуслуг и госуправления в цифровой формат). Это направление предполагается полностью финансировать из госбюджета.

Федеральный проект «Экосистема поддержки цифровых проектов» (создание системы финансовой поддержки разработчиков цифровых технологий) обойдется в 465 млрд руб.

Еще 195 млрд рублей потратят на «Цифровые технологии и проекты» (развитие искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и других технологий, которые будут использоваться во всех направлениях программы).

«Кадры для цифровой экономики» обойдутся еще в 134 млрд рублей. 25 млрд рублей выделят на «Информационную безопасность», еще около 1 млрд руб. — на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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лайон написал 07.08.2018 14:13
С. Лавров: "..."
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