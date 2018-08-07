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Московский листок

Медведев выделил 500 миллионов на демонтаж трибун "Екатеринбург Арены"

Опубликовано 07.08.2018 в разделе комментариев 3

Медведев выделил 500 миллионов на демонтаж трибун "Екатеринбург Арены"

Правительство выделит почти 500 миллионов рублей на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика реконструированного к Чемпионату мира по футболу стадиона "Екатеринбург Арена". Об этом говорится в подписанной председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым Концепции наследия чемпионата мира по футболу.

"Предусматривается финансирование расходов на мероприятия по адаптации стадиона в г. Екатеринбурге в целях восстановления его архитектурного и исторического облика. Предварительная прогнозная оценка стоимости работ составляет 500 млн руб. На выполнение данных мероприятий предусматривается с 2019 года предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов в объеме 95% стоимости указанных мероприятий", - говорится в документе.

Отмечается, что стадион находящийся в федеральной собственности в 2019 году планируется передать на баланс региона. Перед этим областным властям нужно будет выбрать модель работы управляющей компании и сформировать бизнес-план работы стадиона. Концепцией предусматривается демонтаж двух временных трибун, что сократит вместимость стадиона с 35 до 23 тысяч зрителей.

Реконструкция «Екатеринбург Арены» завершилась в конце 2017 года и обошлась бюджету почти в 13 миллиардов рублей. На стадионе состоялись четыре матча чемпионата мира.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Заголовок исправьте. Надо писать: "...первые 500 миллионов..."
-Что это? написал 07.08.2018 14:22
Что вы их не знаете,что ли?
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13 миллиардов рублей
коту под хвост написал 07.08.2018 13:57
Реконструкция завершилась в конце 2017 года и обошлась бюджету почти в 13 миллиардов рублей. На стадионе состоялись четыре матча чемпионата мира.-
зато на пенсии денег нет!
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(без названия)
La Terrible написал 07.08.2018 13:43
Ага, на пенсионеров и детей денег нет, а на бетонные развалины - всегда пожалуйста.
Пусть медведик сам из своего кармана выкладывает 500 лямов, не обеднеет.
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