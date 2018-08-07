Медведев выделил 500 миллионов на демонтаж трибун "Екатеринбург Арены"

Правительство выделит почти 500 миллионов рублей на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика реконструированного к Чемпионату мира по футболу стадиона "Екатеринбург Арена". Об этом говорится в подписанной председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым Концепции наследия чемпионата мира по футболу.

"Предусматривается финансирование расходов на мероприятия по адаптации стадиона в г. Екатеринбурге в целях восстановления его архитектурного и исторического облика. Предварительная прогнозная оценка стоимости работ составляет 500 млн руб. На выполнение данных мероприятий предусматривается с 2019 года предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов в объеме 95% стоимости указанных мероприятий", - говорится в документе.

Отмечается, что стадион находящийся в федеральной собственности в 2019 году планируется передать на баланс региона. Перед этим областным властям нужно будет выбрать модель работы управляющей компании и сформировать бизнес-план работы стадиона. Концепцией предусматривается демонтаж двух временных трибун, что сократит вместимость стадиона с 35 до 23 тысяч зрителей.

Реконструкция «Екатеринбург Арены» завершилась в конце 2017 года и обошлась бюджету почти в 13 миллиардов рублей. На стадионе состоялись четыре матча чемпионата мира.