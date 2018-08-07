В Раде испугались последствий закрытия границ с РФ

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, закрытие железнодорожного сообщения с Россией ударит прежде всего по украинским гражданам, работающим за границей. Кроме того, по его словам, это нанесет огромный ущерб народному хозяйству Украины.

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что профильные ведомства Украины по-прежнему рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на высокую прибыльность таких перевозок. "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что за прошлый год маршруты в Россию стали самыми прибыльными для «Укрзализныци». Так, поезда с направлением Киев — Москва принесли 5,8 млн долларов, еще 3,7 млн долларов заработали на маршруте Одесса — Москва.