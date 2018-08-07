В Раде испугались последствий закрытия границ с РФ

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
По его словам, закрытие железнодорожного сообщения с Россией ударит прежде всего по украинским гражданам, работающим за границей. Кроме того, по его словам, это нанесет огромный ущерб народному хозяйству Украины.
"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".
Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что профильные ведомства Украины по-прежнему рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на высокую прибыльность таких перевозок. "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что за прошлый год маршруты в Россию стали самыми прибыльными для «Укрзализныци». Так, поезда с направлением Киев — Москва принесли 5,8 млн долларов, еще 3,7 млн долларов заработали на маршруте Одесса — Москва.
Дмитрий г.Запорожье.+-,..,, написал 07.08.2018 14:55
вся элита кацапомойки готовится.Кстати плешивцев плюгавых в оккупированный кацапопитеками Крым приехало 2 и друг от друга заметно отличаются ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.Так то.