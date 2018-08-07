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Московский листок

Чечня попросит 2 млрд руб из федерального бюджета на компенсацию потери урожая от засухи

Опубликовано 07.08.2018 в разделе комментариев 1

Чечня попросит 2 млрд руб из федерального бюджета на компенсацию потери урожая от засухи

Власти Чеченской республики попросили выделить 1,9 миллиардов рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за неурожай, случившийся по причине сильной засухи, сообщает REGNUM со ссылкой на доклад министра сельского хозяйства ЧР Мусы Дадаева главе республики Рамзану Кадырову.

Отмечается, что Минсельхоз РФ уже подтвердил, что готов компенсировать региону 1,318 млрд рублей. Документы по оставшейся сумме проходят проверку в ведомстве.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, несмотря на засуху в текущем году в республике собрано 310 тыс. тонн урожая, что на 40 тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства России. При этом по сравнению с рекордным по урожайности 2017 годом было собрано зерновых меньше на 110 тыс. тонн.

Напомним, в мае 2018 года власти Чечни объявили режим ЧС в 11 районах республики. Из-за аномальной жары в регионе пострадало около 12 тысяч гектаров посевов.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никорин написал 07.08.2018 16:53
Не такая уж и большая сумма. Крыможопским пенсюкам мы в месяц платим порядка 8 миллиардов дерева.
Серега Булдыгин пусть раскошелится, не все же ему на балалайке Страдивари струны дергать, да чечетку бить.
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