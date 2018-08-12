Марксисты о "женском вопросе"

Последнее время тема феминизма стала наболевшей среди «левой» общественности. Защитники этой идеологии много чего пишут и говорят, концентрированно все их мысли собраны в одной статье: http://vk.com/@-126213912-otnoshenie-k-zhenskomu-voprosu-sredi-tovarischei-izuchauschi

Начинают они изложение с указания на ошибки в логике коммунистов: «мы говорим о тех товарищах, которые марксизм уже изучают и порой демонстрируют в общении достаточно глубокое понимание и политэкономии, и диалектики». При этом сами же совершают логическую ошибку, говоря о «неправильном» мышлении товарищей, которые «демонстрируют глубокое понимание диалектики». Диалектика, как наука о мышлении (именно так определил ее ни много ни мало – Энгельс), не допускает ошибок. Конечно, от ошибок никто не застрахован, поэтому для нас есть разница: говорит ли товарищ, что 2х2 это 5 или же он говорит, что это 44. Последняя ошибка существеннее первой, так как дальше от истины, в то время как первая к истине приближена. Но в своей статье они четко указывает какая это принципиальная и недопустимая ошибка («мы считаем невозможным промолчать в данной ситуации и отделываться отдельными комментариями»). Значит, следуя логике, никаких глубоких познаний диалектики у коммунистов нет. Зачем же тогда говорить о них? Ответ напрашивается только один – чтобы польстить, подкупить и таким образом перетянуть на свою сторону нетвердых коммунистов. То есть уже в самом начале статьи обнаруживается не желание прояснить истину, а желание установить некое «единство».

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Феминизм.

«Феминизм – это не буржуазное движение, это женское движение в рамках буржуазного строя» - гордо заявляют «Ликбезовцы». Однако это переливание из пустого в порожнее не спасает их теорию ни на йоту. Наверное, для этих «ученых» господ будет откровением то, что даже самая до конца революционная партия в буржуазном мире – Коммунистическая, является частью этого самого буржуазного мира, но одновременно борющаяся за его уничтожение и только поэтому перестающая быть буржуазной партией. Таким образом, суть движения раскрывается его целями, а не составом как таковым. Так состав формальных коммунистов (по самоназванию) не делает КПРФ и другие «левые» партии Коммунистическими на деле, вся деятельность которых полностью подчинена единственной цели – обманывать рабочих, уводя их от реальной классовой борьбы, доводимой до максимального накала с упразднением буржуазной республики и установления диктатуры пролетариата. Так и само по себе «женское» движение не делает его неклассовым движением, в капитализме такое движение всегда будет служить тому или иному классу.

Каковы же цели феминистического движения? «Ликбез» отвечает так: «сущность феминизма определяется по «половому признаку», как движение за социальное (гендерное) равенство полов, а вовсе не по классовому (что естественно с учетом того, что биология – первична, а классы – вторичны для общества)». То есть мы снова не узнали ровно ничего нового. О каком равенстве они говорят? Отталкиваясь от утверждения, что классовому разделению предшествует половое – напрашивается вывод, что целью феминистического движения является модификация человека, превращение разнополых людей в одинаковых гермафродитов (одновременно сочетающих те и другие половые особенности). Но мы знаем, что это не так. Достаточно поговорить с любой феминисткой, прочитать любую феминистическую программу, и мы узнаем, что данное движение не ставит таких целей. Вместо этого рисуются совсем иные цели – борьба за формальное (юридическое) равенство полов в узких рамках существующего буржуазного строя и уж тем более в рамках существующих полов, которые сохраняют все свои физиологические различия (подчеркнутые «Ликбезом»).

На заре капитализма такая программа была прогрессивна. В докапиталистических формациях женщина действительно поражалась в формальных правах, например, не могла обучаться вместе с мужчинами, занимать определенные должности и т.п. Поэтому коммунисты поддерживали феминисток. Но не потому что феминистическая борьба была равна борьбе социалистической, а потому что такая борьба в тех исторических условиях приближала общество к социализму. Это опять-таки диалектический подход к «женскому вопросу». Коммунисты это понимали и поддерживали феминисток, поддерживали их требование буржуазных свобод и буржуазного равенства для женщин в капитализме, когда в Европе еще только происходили буржуазные революции; точно также большевики в условиях царизма поддерживали буржуазных демократов, выдвигали лозунг пролетарской гегемонии во время свершения буржуазной революции. Однако дурак тот, кто скажет будто бы большевики боролись за буржуазную республику. Суть пролетарской гегемонии во время становления «чистого» («хорошего») капитализма заключалась в том, что буржуазная республика прогрессивнее царизма, а вооруженный во время буржуазной революции пролетариат, приобретший бесценный опыт вооруженного сопротивления прежнему эксплуататорскому классу, сможет этим же оружием и опытом покончить с новым и потому еще слабым буржуазным правительством, а вместе с ним и с самой буржуазной республикой (диктатурой буржуазии), перейдя к социалистической республике (диктатуре пролетариата). Такова диалектическая логика большевизма, примененная к поддержке несоциалистических движений, подтвержденная триумфом Великого Октября; более подробно данная логика раскрывается в «Государстве и Революции», а также соответствующих главах «Краткого курса истории ВКП(б)». Такой подход к вопросу является азбукой научного коммунизма.

Следовательно, и феминистическое движение (как движение буржуазное) имело в определенный исторический момент свою прогрессивность. А что же сейчас? Для единственно верного ответа на данный вопрос, давайте посмотрим на современный нам буржуазный мир. Рассмотрим наиболее развитые буржуазные страны, включая и контрреволюционную Россию. Имеет ли современная нам абстрактная женщина формальное (юридическое) притеснение. Нет, не имеет. Женщина в современном нам зрелом капитализме (империализме) имеет равные с мужчинами права. Нам известны женщины в политике: президенты, члены правительства, министры, прочие чиновники; нам известны женщины в бизнесе – владеющие им полностью или долями (акционерно) наравне с мужчинами; нам известны женщины, служащие в армии и полиции; нам известно, что сегодня в школах и институтах женщины обучаются вместе с мужчинами. Из всех этих очевидных фактов возможен только один вывод: формальное равенство полов при капитализме уже достигнуто полностью и абсолютно.

Но различие между конкретными мужчиной и женщиной в капитализме по-прежнему существует, только достигается оно совсем не по формальному половому признаку, а по главному классовому различию современного общества – различию в отношении к собственности. Да, все обстоит именно так, а не иначе. Чтобы в этом убедиться, далеко ходить не нужно, вполне достаточно проследить причину всех притеснений женщины-пролетарки – это материальное обеспечение (притеснениям подвергается именно пролетарка, так как не один даже самый законченный левак никогда не сможет привести примеры притеснения женщины из числа буржуазии или высокооплачиваемой обслуги буржуазии, скажем, кто притесняет Матвиенко или Васильеву, а также сотни и тысячи им подобных женщин?). Недостаток в материальном обеспечении наемной работницы является той силой голой необходимости, которая вынуждает женщину-пролетарку терпеть притеснения в семье и обществе. К примеру, буржуазный суд лишает пролетарку детей, передавая их отцу-бизнесмену, не по половому различию, а на основе их материального неравенства в обеспечении жизненными средствами. Таким образом, не формальное (юридическое) разделение по половому признаку, а социальное классовое разделение по отношению к владению собственностью является основой так называемого «женского вопроса» капитализма. То есть унижению и притеснению подвергается не просто всякая абстрактная женщина, а конкретная женщина-пролетарка. И наоборот, на самом «дне» или «вершине» капитализма торжествуют свободные отношения полов – равные друг другу в материальном обеспечении мужчина и женщина (как полностью лишенные всякой собственности, так и в избытке одинаково ей наделенные) выстраивают свои отношения основываясь исключительно на личных симпатиях, без учета отношений собственности, которые в данном случае уже не являются рычагом давления одного человека на другого.

Значит, (мелко)буржуазное движение женщин за абстрактное равноправие при капитализме сегодня полностью утратило свою прогрессивность. Для ликвидации всякой эксплуатации пролетарки уже недостаточно одной только формальной декламации ее прав, такая декламация «на словах» не устраняет самого источника неравенства – частной собственности на средства производства и, как следствие, неравномерного материального обеспечения всех членов буржуазного общества. И именно поэтому абстрактно «равная» пролетарка вынуждена «добровольно» жертвовать своим провозглашенным равенством ради необходимости улучшения своего материального положения. В то время как женщина-буржуа (даже из числа мелкой буржуазии), имея лучшее материальное обеспечение, не имеет необходимости «наступать» на свои формальные права, а потому и не является сегодня жертвой эксплуатации, не страдает от «гендерного неравенства» современного буржуазного общества.

Таким образом не борьба пролетарки за абстрактное равенство в рамках буржуазного строя, а борьба против самого источника неравенства – частной собственности и капитализма – способна дать пролетарке практическую свободу. Такая борьба пролетарок за общественную форму собственности на средства производства есть борьба социалистическая.

Но является ли борьба женщин-работниц против капитализма чисто женской борьбой, делом одних только пролетарок? Очевидно, что нет. Мужчины-пролетарии также подвергаются эксплуатации и заинтересованы в установлении реального, а не формального равноправия. И это логично, так как реальное равноправие всех членов общества на базе совместного владения и пользования всеми имеющимися средствами производства именно предполагает всеобщее равенство. Всеобщее равенство одних мужчин или одних только женщин невозможно, точно также как невозможно равенство владельца собственности и человека лишенного всякой собственности. Если кто-то имеет привилегии, то ни о каком реальном равноправии говорить не приходится. То есть борьба за социальное равенство является общим делом всего рабочего класса, пол или раса здесь не играют никакой роли.

Таким образом, феминизм из частично революционного движения женщин перешел сегодня в разряд реакционных движений. Сегодняшняя поддержка коммунистами феминизма равносильна поддержке буржуазной республики при капитализме (что не отменяет такого требования в докапиталистических формациях). Именно диалектическая логика, берущая к рассмотрению явления в их развитии, является здесь основой. И поэтому коммунисты могут и должны сегодня поддерживать феминисток в определенных регионах (таких, как Чечня в России и прочие территории радикального исламизма, где действительно действуют докапиталистические порядки), но там, где утвердился «чистый» капитализм ни о какой поддержке феминизма не может быть и речи. В странах (регионах) «чистого» капитализма задача коммунистов заключается в разоблачении реакционности вождей-феминисток и всей феминистической идеологии, непригодной для завоевания реального равноправия. Коммунисты обязаны подробно и ясно разъяснять всем пролетаркам, что корень их бед заключен не в половом различии с мужчинами, а в отношении владении собственностью, что социалистическая борьба за общественную форму собственности и достигаемое на ее основе равенство всех членов социалистического общества требует усилий всего рабочего класса во всем мире, для социалистической борьбы и установления социалистического равенства – пол, раса и география не имеют никакого значения.

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«Таким образом, мы можем видеть, что само по себе движение «феминизм» не несет в себе ничего реакционного, наоборот – борьба женщин за равноправие прогрессивна по своей сути. А вот то, что феминизм разделен на различные течения, точно так же, как и само левое движение подвержено тем же самым «болезням», – это всего лишь естественное состояние классового общества». Это собственно одно из тех мест, ради которых все и затевалось: вместо конкретного равноправия всех членов общества на базе общей собственности нам подсовывают абстрактное равенство абстрактной женщины абстрактному мужчине. Нам так же говорят о плюрализме: много течений у феминизма, множество левых идеологий и т.п. Но что это за плюрализм? Это контрреволюционный плюрализм – таким плюрализмом всегда орудовали антикоммунисты, так например, в «перестройку» поощрялся плюрализм демонтажа социализма: допускались разные подходы к вопросу буржуазной контрреволюции – национальный, религиозный, экономический, исторический и т.п. Так и здесь оппортунистический шалман «Ликбез» допускает много разных «левых» идеологий, много «течений» феминизма. К чему это все ведет? К раскалыванию рабочего класса, в вовлечение различных пролетариев в конкурентную борьбу между различными буржуазными идеологиями, вместо того чтобы весь рабочий класс согласованно поднялся против буржуазного строя и сверг его. Разумеется, что выгодно это только буржуазии, так как пока наемные работники воюют друг с другом, а не с буржуазией – ей опасаться нечего, наоборот, ее власть над раздробленным рабочим классом лишь укрепляется.

Но «Ликбез» не унимается. Следуя за буржуазной пропагандой, они говорят о «марксистском» направлении в феминизме. То есть якобы есть такие феминистки, которые борются не только за равноправие женщин, но и за коммунизм. В таком изложении все становится с ног на голову. Коммунизм – это общество реального социального равенства всех членов общества. Следовательно, пролетарка, борющаяся за коммунизм, автоматически провозглашает равенство между женщиной и мужчиной, ведь нет отдельного общества только женщин и только мужчин. Точно так же и всякий пролетарий-коммунист по определению тоже добивается равноправия и для женщин. То есть практическая реализация равноправия полов в обществе, основанном на общей собственности на средства производства, достигается именно за счет фактического устранения источника социального неравенства, а не за счет пустого провозглашения равенства формальных прав. Таким образом, социалистический или марксистский феминизм есть чистая бессмыслица. Такая же бессмыслица, как водяная рыба или космическая Луна: рыба живет в воде, Луна находится в Космосе, а в обществе всеобщего равенства невозможна отдельная от него борьба за чисто половое равенство. Но зачем же буржуазии нужен «марксистский феминизм»? Только для того, чтобы провозгласить человека «биосоциальным существом» и подсунуть свой контрреволюционный плюрализм. «Марксистский феминизм» подчеркивает половое равенство, выводит одну грань всеобщего равенства над прочими гранями, что в конечном счете путем дальнейших манипуляций позволяет отбросить реальное (во всех сферах) равенство, подменив его пустозвонным половым. В «Ликбезе» этого не понимают. Они играют по правилам буржуазии и гонятся за мифическим «большинством». Думают, что если подольстить и подмазаться к разнообразным движениям, то можно получить какое-то «единство», какое-то абстрактное «большинство». Только никакого «большинства» они составить не смогут, ведь всякое объединение основано на определенной идеологии, делая уступку феминизму, «Ликбез» автоматически отказывается от революционной пролетарской идеологии. Но если идеология не пролетарская, значит, она буржуазная, середина тут невозможна. Поэтому их разномастное «единство» полностью соответствует «единству» лебедя, рака и щуки из басни Крылова. Сторонники различных буржуазных идеологий никогда не смогут ни о чем друг с другом договориться, а все их «единство» будет заключаться в одном, но самом главном, – в поддержке буржуазного порядка. Шатающийся и рушащийся на наших глазах империалистический мир очень нуждается в подобной подпорке, поэтому разоблачение самых разнообразные «левых» вождей-оппортунистов и таким образом максимальное отдаление от них широких пролетарских масс – есть шаг на пути к социализму!