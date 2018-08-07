Навальный позвал россиян на акцию против пенсионной реформы в день выборов

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования.

"Единый день голосования 9 сентября. День, который и придуман для того, чтобы люди выражали своё мнение относительно власти, её действий и конкретных политиков. Мы ведь хотим, чтобы всю оставшуюся кампанию (выборы пройдут в 26 регионах, включая Москву) все обсуждали только повышение пенсионного возраста? Хотим. Хотим, чтобы в день голосования все думали о повышении пенсионного возраста и СМИ писали об этом? Хотим. Хотим навязать власти нашу политическую повестку? Хотим. И легко добьёмся этого, если в 100 городах страны в единый день голосования пройдут акции против повышения пенсионного возраста. 09 сентября - идеальный день, - говорится в сообщении на сайте политика.

По его словам, никаких ограничений на проведение митингов в день голосования не существует. "Это обычное воскресенье. Совершенно по-новому будет выглядеть и вопрос возможных запретов и несанкционированных акций. Винтить людей в день голосования? В Москве — в день выборов мэра? Ну давайте", - пишет Навальный.

При этом он подчеркнул, что заранее отвергает любые варианты переноса сроков и места проведения акции.

"На нашей стороне 100% моральная правота, 95% поддержки населения и закон. Поэтому я сразу скажу: никаких переносов на 7 утра. Никаких «санкционированных площадок возле кладбища». Только центры городов в полном соответствии с законом, Конституцией, постановлениями Верховного и Конституционного суда", - отметил политик.

Между тем во ВЦИКе заявили, что проведение акции протеста в день выборов может нарушать избирательное законодательство. "Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день, не единый день голосования", - цитирует ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева. По его словам, по закону в субботу перед днем голосования наступает так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Запрет завершается только после закрытия избирательных участков вечером воскресенья.