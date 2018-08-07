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Московский листок

Навальный позвал россиян на акцию против пенсионной реформы в день выборов

Опубликовано 07.08.2018 в разделе комментариев 8

Навальный позвал россиян на акцию против пенсионной реформы в день выборов

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования.

"Единый день голосования 9 сентября. День, который и придуман для того, чтобы люди выражали своё мнение относительно власти, её действий и конкретных политиков. Мы ведь хотим, чтобы всю оставшуюся кампанию (выборы пройдут в 26 регионах, включая Москву) все обсуждали только повышение пенсионного возраста? Хотим. Хотим, чтобы в день голосования все думали о повышении пенсионного возраста и СМИ писали об этом? Хотим. Хотим навязать власти нашу политическую повестку? Хотим. И легко добьёмся этого, если в 100 городах страны в единый день голосования пройдут акции против повышения пенсионного возраста. 09 сентября - идеальный день, - говорится в сообщении на сайте политика.

По его словам, никаких ограничений на проведение митингов в день голосования не существует. "Это обычное воскресенье. Совершенно по-новому будет выглядеть и вопрос возможных запретов и несанкционированных акций. Винтить людей в день голосования? В Москве — в день выборов мэра? Ну давайте", - пишет Навальный.

При этом он подчеркнул, что заранее отвергает любые варианты переноса сроков и места проведения акции.

"На нашей стороне 100% моральная правота, 95% поддержки населения и закон. Поэтому я сразу скажу: никаких переносов на 7 утра. Никаких «санкционированных площадок возле кладбища». Только центры городов в полном соответствии с законом, Конституцией, постановлениями Верховного и Конституционного суда", - отметил политик.

Между тем во ВЦИКе заявили, что проведение акции протеста в день выборов может нарушать избирательное законодательство. "Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день, не единый день голосования", - цитирует ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева. По его словам, по закону в субботу перед днем голосования наступает так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Запрет завершается только после закрытия избирательных участков вечером воскресенья.

 

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
От массы написал 07.08.2018 21:46
Правильно! На х.. нам правители , которые только грабят, насилуют, сворачивают социальную политику и делят деньги России всего на 60 подонков и их обслугу! Все за Навальным! Он единственный, который дейсвует, а не строит авантюрные, фантастические прожекты или сговаривается с бандой Путлера как КПРФ!
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(без названия)
стоик1164 написал 07.08.2018 21:36
вместо фиктивный выборов реальный и справедливый протест против сортирный Карликов, Валек пол-стаканов и Оленей с хУЙдулиными?
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(без названия)
Яка написал 07.08.2018 21:35
Как там Ленин писал. Всеобщее изберательное право пока существует собственнось капиталиста, есть орудие буржуазии
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Протест против путьки.
Дрона написал 07.08.2018 21:29
Обратите внимание, как комуняки всяких сортов и оттенков сливают протест против путьки. У них в повышении пенс,. возраста виноват не трижды проклятый путька, а правительство.
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Re: Не знаю,надо идти ,хоть,с чертом лысым. Я ЗА перманентный выход на улицу...
Додик написал 07.08.2018 21:23
Товарищ вы ипанутый. Где вы увидели американскую администрацию? Наслушались женю федорова?
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Не знаю,надо идти ,хоть,с чертом лысым. Я ЗА перманентный выход на улицу...
-Что это? написал 07.08.2018 21:20
...пока не будет убрана к чертям американская оккупационная администрация.
Чтоб земля горела под ногами у тварей...
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(без названия)
пара слов написал 07.08.2018 21:15
Навальному - РЕСПЕКТ. Думаю, что воры уже пишут "закон", запрещающий любое шевеление кроме идущих на лохотронные участки тупых ватанов.
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(без названия)
Ммм написал 07.08.2018 21:07
Нет и не было никаких выборов. Сантехник дядя вася никогда не пройдет их фильтр подлости, только свои. Утомили от крысиных фиктивных выборов. Сам аЛеша поддерживал пен.реформу, а теперь ведет ее против, о рабатывет заказ на слив, я с ним ....ать рядом никогда не буду. Я за социализм против либеральных буржуев коим является навальный, антисоветчик к тому же
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