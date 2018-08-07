Испанский истребитель потерял в Эстонии боевую ракету

Базирующийся в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии. По данным ведомства, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди около города Отепя.

В сообщении отмечается, что у ракеты активирован режим самоуничтожения и снаряд должен был взорваться еще в воздухе. Несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Силы обороны Эстонии приступили к поисковой операции и просят обнаруживших ракету людей не приближаться к ней. Уточняется, что длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, она оснащена боеголовкой.