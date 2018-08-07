В ЕС пообещали ужесточить выдачу "золотых паспортов" россиянам

Европейская комиссия намерена ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство гражданам третьих стран в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, сообщает Der Spiegel. По словам еврокомиссара по юстиции Веры Юровой, новые директивы будут разработаны и опубликованы уже в сентябре.

"В последние годы все больше государств Евросоюза предоставляет гражданство лицам из третьих стран, вложившим крупные суммы денег", - заявила еврокомиссар, отметив, что зачастую этой возможностью воспользуются люди, занимающиеся отмыванием денег.

Среди европейских стран Юрова особо выделила Кипр, Грецию и Мальту, а среди получателей "золотых паспортов" - граждан России, бывших советских республик и Китая.

"Мы не хотим "троянских коней" внутри Евросоюза… Некоторые страны-участницы должны делать больше для того, чтобы не предоставлять гражданство преступникам, занимающихся отмыванием денег и ставящим под угрозу безопасность Европы", - отметила чиновница.