Госдепартамент требует геноцида не Кавказе

США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках "международно признанных границ".

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Международные границы - это хорошо, но Грузия уже больше четверти века, с 1992 года не контролирует ни Абхазию, ни Южную Осетию. Как происходило фактические отделение этих республик от Грузии - отдельный вопрос, как обычно на Кавказе - с кровью и депортациями. Но восстановить контроль Грузии над этими территориями возможно тоже только с кровью и депортациями. Что и показало вторжение войск Саакашвили в Цхинвал в 2008 году.

Да, формально Грузия не нарушала никаких границ, войска вошли на "свою" территорию и начали утюжить спящий город снарядами и ракетами. Что еще раз доказывает - на Кавказе "восстановление территориальной целостности" происходит исключительно через кровь.

Позиция России в том конфликте была абсолютно логичной - грузинские войска были разгромлены и вытеснены за пределы республик, которые в Москве признали независимыми. По другому поступить было просто невозможно.

Сейчас Госдепартамент поднимает этот вопрос "к дате". Видимо, полагая, что когда-нибудь положение России ослабнет, и можно будет восстановить суверенитет Грузии над республиками - никого не смущает, что это будет сопровождаться геноцидом местного населения. Просто потому, что иначе в этих местах не бывает.

Пример недавнего обострения Карабахского конфликта, дремавшего четверть века, тому в подтерждение. Сейчас в Нагорном Крабаже не живет ни одного азербайджанца - если территория вернется под контроль Баку, там не будет жить ни одного армянина.

В подтверждение можно спросить, как поживают сербы в Косово, которое готовится вступать в Евросоюз? Как поживают сербы в Хорватии?

Это все, что нужно знать о позиции Госдепартамента США по данному вопросу.

А.Б.