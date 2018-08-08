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Московский листок

Как кинуть дольщиков и получить новый тендер в ОПК?

Опубликовано 08.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

строительство дольщики
Как кинуть дольщиков и получить новый тендер в ОПК?

4 августа в Мытищах прошел митинг обманутых дольщиков ЖК "Академик-2" (Мытищи, 36 мкр-н, корп.59). Люди крайне недовольны тем, что им уже пришлось ждать квартиры от 6-ти до 15-ти лет и неизвестно, сколько придётся ждать в будущем.

Изначально квартиры в данном доме продавала ещё в 2003 году фирма «Спецстройжильё - XXI век". Фирма обанкротилась. Далее Застройщик ООО "Дом-Спецстрой"

(учредителя Кучеренко В.В) взял на себя обязательство расселить этих дольщиков. Кучеренко продав ещё одну партию квартир в строящемся доме (набрав еще одну партию дольщиков), немножко поработал для виду, а потом и для виду работать перестал. В настоящее время на стройке нет ни электричества, ни даже охраны.

 

Отметим, Кучеренко В.В. и его компания ООО “Монтаж-Спецстрой” ведет и другие работы. И, исполняя их, так же показывает себя гнуснейшим образом. А именно ООО "Дом-Спецстрой" выиграл тендер на строительство жилого дома в Северодвинске по заказу предприятия ОПК (оборонно-промышленный комплекс) “Звездочка”. До руководства ОПК «Звездочка» доводились сведения о недобросовестности данного застройщика. Так же данные сведения печатались в местной прессе. Несмотря на это, Кучеренко тендер получил. Недобросовестность свою проявил сполна (задержка в сдаче дома, невыплата зарплаты рабочим). И, естественно, сейчас является участником и главным претендентом на победу в тендере на строительство второй очереди жилых домов по заказу предприятия ОПК “Звездочка”.

 

Итак, митинг. Отметим, что митинг разрешили в одном из максимально удалённых районов города. Впрочем, это обычная практика управляемой демократии.

Присутствовавший на митинге представитель городской администрации г. Гордин заявлял, что «перспектива только одна - поиск инвесторов, другой перспективы быть не может». Больше ничем порадовать людей он не смог. Интересно, а что вообще администрация может - протестующих на главную площадь не пускать?

 

По окончанию митинга люди решили поехать к самой администрации, чтобы, всё-таки, отметиться на её фоне в футболках с надписью «Дом в Мытищах Академик-2 не могут построить. Долгострою 15 лет». Ещё одна представительница администрации, присутствовавшая на митинге, заявила, что эта поездка - несанкционированная акция протеста. Впрочем, никаких мер к дольщикам, добравшимся до администрации, предпринято не было.

 

Жители собираются принять участие в митинге дольщиков, который состоится 12 августа в Красногорске. Будут организованы и другие акции протеста.



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