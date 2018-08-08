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Московский листок

Дешевого продовольствия захотели?

Опубликовано 08.08.2018 автором в разделе комментариев 4

россия еда экономия борщ
Дешевого продовольствия захотели?

Тут недавно "специалисты" ЦБ РФ сделали открытие: оказывается, отечественное "импортозамещающее" продовольствие - дороже европейского. 

"Правда, оказалось, что импортозамещенная еда – дороже импортной. Аналитики Центробанка России установили, что цены практически на все российские продукты до 2017 года были выше мировых, то есть отечественные аналоги дороже импорта..."
http://www.ng.ru/editorial/2018-08-06/2_7282_red.html

Интересно, а эти "компетентные специалисты" вообще знают, что цены на европейское продовольствие - давно не рыночные? Что еда в ЕС дешева потому, что аграрии Европы пользуются огромной государственной поддержкой? Да, из Западной Украины люди ездят в Польшу за едой: там все намного доступнее. А вот аграрии РФ таких субсидий от государства не имеют. Они не могут продавать свою продукцию ниже себестоимости. Потому снедь в РФ получается дороже европейской. 

Давайте посмотрим в глаза фактам. 

***


"Давайте перестанем повторять сказки о «рынке» и «природной неконкурентоспособности» русского села: западные аграрии давно живут в социализме, получая дотации на гектар обрабатываемой площади. В Евросоюзе это – 486 долларов/га, в Соединенных Штатах – 186 долларов. А в РФ в среднем – 40 долларов. При том, что больше тратить не дадут условия членства в ВТО. Росфедерация взяла на себя «архивыгодное» обязательство – снизить объемы государственной поддержки села с 9 до 4,4 млрд. долларов в год.

Говорите, Медведкову удалось выторговать какие-то особые условия членства в ВТО? Ложь! Разрешенный объем господдержки села в Китая – 147 млрд. долларов в год, в ЕС – 107,7 млрд., в Японии – 64,3 млрд., в США – 23,9 млрд. В Швейцарии, где площадь сельзозугодий в 300 раз меньше российских – 5,8 млрд. долларов. А в огромной по площади РФ – 4,4 млрд. Понятное дело, мы – не Китай, но уровень хотя бы США нам нужен. Далее: уровень поддержки аграрного экспорта в странах-членах ВТО. ЕС – 15,48 млрд. долларов, в США – 929 млн., в Канаде – 659 млн., в Австралии – 115 миллионов, в Бразилии – 96 млн. В РФ – ноль. Если вы завозите тонну зерна из РФ в ЕС, то платите пошлину в 95 евро, по сути – заградительную. При экспорте в КНР такая же пошлина составит 65% от стоимости зерна. Вот такая «свобода торговли». В РФ ничего подобного нет: мы олжны быть «открыты и прозрачны», как последние дураки. Это к вопросу о «единых правилах игры» в ВТО, господа.

В США аграрий может взять кредит под 0,25% годовых, в ЕС – под 0,75%. В РФ селянам кредит дают под 15%. Ну как вам «равные условия конкуренции»?..."
http://zema.su/blog/maksim-kalashnikov-k-vozmozhnomu-agrarnomu-superproektu

"Евросоюз поддерживает локальный агросектор через Единую сельскохозяйственную политику (ЕСХП, Common Agricultural Policy) – принятую еще в 1957 г. систему развития сельского хозяйства в Европе. Основные инструменты ЕСХП – это импортные пошлины, квотирование импортных поставок, поддержание цен за счет государственных интервенций, квоты на производство и налоги за неиспользование земель. Постепенно Европа уходила от поддержки рыночной цены или субсидирования отдельных сегментов агросектора к простым погектарным субсидиям, объясняя, что все остальное – не рыночные механизмы. Так что сейчас основной инструмент европейской агрополитики – прямые субсидии фермерам, привязанные к площади возделываемой земли. Какие культуры выращивать и по какой цене продавать свои товары, фермер решает сам, опираясь на рыночную конъюнктуру и сложившиеся цены.

...Поддержка сельского хозяйства занимала около 70% расходной части бюджета Евросоюза в 80-х, до 50% – в 90-х и продолжает снижаться. В 2009 г., например, Европа потратила на поддержку сельского хозяйства 57 млрд евро, или примерно 41% от 140-миллиардного бюджета ЕС. В пересчете на площадь сельхозугодий в Европе получается, что господдержка составила около 325 евро на 1 га обрабатываемой земли. Дополнительно страны ЕС поддерживают локальных производителей из национальных бюджетов – еще примерно на 80 евро на гектар сельхозугодий. Таким образом, общая бюджетная поддержка в странах ЕС в 2009 г. составила 405 евро на 1 га угодий, подсчитал академик Россельхозакадемии Болюс Пошхус.

Крупнейшие получатели средств по линии ЕСХП – Франция (на нее, по данным BBC, приходится около 17% выплат), Германия и Испания (примерно по 13% каждая), Италия (около 11%) и Великобритания (около 7%). В среднем одно хозяйство получает около 12 200 евро субсидий в год, но выплаты на гектар возделываемых угодий разнятся от 527 евро в Греции до 89 евро в Латвии (субсидии для новых членов Евросоюза значительно меньше). Франция в 2009 г. потратила на аграрный сектор и развитие села в общей сложности 12,2 млрд евро, из них 5,7 млрд евро – средства из бюджета Евросоюза...

...Разные подходы к финансированию агросектора выливаются в разницу цен на сельхозтовары. В России, по данным Минсельхоза, по итогам февраля (2013 г. - М.К.) отпускные цены производителей на говядину I категории выросли на 4,1% с начала года и на 10% – по сравнению с февралем год назад до 262,5 руб./кг (примерно 6,55 евро за 1 кг).

Французский фермер Пьер Аиролди, специализирующийся на выращивании коров породы белая аквитанская в департаменте Джерс, продает их на мясо по цене 4,60 евро за 1 кг. Телка белой аквитанской породы весит 700–800 кг и ест в день 15 кг сена и 1,5 кг концентрированной кормовой смеси, рассказывает Аиролди. «В этом году я вынужден был поднять отпускную цену на 0,30 евро за 1 кг (в прошлом году он продавал туши по 4,30 евро за 1 кг) – подорожали бензин, удобрения, пленка для упаковки стогов и много еще чего», – делится он. За вычетом издержек после продажи мяса его прибыль составляет примерно 0,20 евро с 1 кг. Мясо фермер продает местному кооперативу, который затем его реализует.

Фермер получает субсидии – 225 евро на голову скота (в расчет идут телки) в год и погектарные – на выращивание кормов (их сумму он не называет), но этого недостаточно для безбедной жизни..."

***

Поняли, почему еда в Европе так дешева? Нет еще? Продолжу примеры. 

Сыровар Олег Сирота:
"Закупочная цена молока пригодного для твердых сыров у нас сейчас 34 рубля, а этой зимой скорее всего будет 36 рублей. Если считать с транспортными расходами - получается 40 рублей. Для 1 кг пармезана нужно 14 литров молока - 600 рублей. По ценам на молоко мы можем сейчас конкурировать только со швейцарскими сырами в их сегменте сыров (к слову, субсидия для фермера в Швейцарии - 12 рублей на литр, но я её не прошу, а прошу хотя бы нормальный кредит)..."
полностью -
https://www.spb.kp.ru/daily/26756.5/3786123/ 

Почему Польша бьет РФ по яблокам? 

"…Но для того, чтобы конкурировать с импортом, необходимо учесть объем поддержки, который оказывает Евросоюз своим яблочным фермерам. В той же Польше первичные затраты на закладку садов субсидируются очень серьезно: 50 процентов на посадочный материал, 70 процентов на технику, 75 процентов на строительство холодильников и так далее. В итоге производство яблок польским фермерам обходится вдвое дешевле, чем российским производителям. У нас в стране тоже разработана программа поддержки садоводства, все расходы на нее заложены в Госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 года, но финансирование по ней мы получили лишь в 2012 году, потом выплаты секвестировали вдвое, а вскоре и они прекратились. Помимо проблемы нехватки длинного финансирования, которую могут решить “яблочные” векселя, нужно решать и проблему адекватной поддержки садоводов, чтобы они не оказались в заранее невыгодной конкурентной ситуации…».
http://expert.ru/expert/2014/25/yabloki-po-vekselyu/
Видите, как можно тратить государственные деньги? Не на неокупаемую в принципе прорву футбольного чемпионата мира и не на олимпиаду, а на субсидии тем же аграриям-частным хозяевам. То есть, вполне социалистические субсидии государства идут на то, чтобы компенсировать хозяевам семидесяти-семидесяти пяти процентов купленной техники и холодильников! И никто не кричит, как сислибы в РФ, что это, мол, «нерыночно»! Никто не называет агропромышленный комплекс «черной дырой», поглощающей средства. 

***

Так вот, "специалисты" хреновы, запомните: чтобы продовольствие было дешевым для конечных потребителей (граждан), для этого нужны большие субсидии государства селу. Так есть в Евросоюзе, так было и в Советском Союзе. А без них все будет дорого. 

Вы хотите еще и качественного продовольствия, а не отравы из суррогатов и фальсификатов, как сегодня в Эрэфии? Для этого нужно как минимум, помимо введения покровительственных таможенных пошлин на ввоз в страну импортного продовольствия, еще и повышать реальные доходы граждан. А то ведь они в РФ нищи и бедны, они не могут покупать продовольствия, сделанного по советским стандартам. Ибо такое съестное без субсидий очень дорого. А нищим надо подешевле. Вот вам и получается: сыр из пальмового масла, мясо - из сои, хлеб - их низкосортного кормового зерна. И маргарин вместо сливочного масла. 

А государство делает все, чтобы реальные доходы наши не росли. Чтобы не появлялись новые заводы и фабрики. Чтобы не увеличивалось число рабочих мест. Чтобы топливо и кредиты стоили как можно дороже. 

Так что хотите дешевой и качественной еды - боритесь вот с такой идиотской властью и ее маразматическим курсом. Ибо если просто открыть РФ для субсидированного европродовольствия, то ничего не изменится. 



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вернем СССР!
Александр написал 08.08.2018 10:00
СССР упразднен незаконно при помощи предателей, следовательно срочно надо его восстанавливать! СССР нужен не чиновникам, он нужен нам, простым гражданам. Коррумпированным чиновникам и дельцам всех мастей, выгодно под шумок воспользовавшись ситуацией, "немного" пограбить и они будут всячески препятствовать восстановлению СССР. Мы, простые граждане в своем большинстве не голосовали за развал СССР. Те, кто обманным путем по сговору с преступными и заинтересованными элементами считает, что он добился развала, его необходимо наказывать по законам СССР! Необходимо выяснить, кто из чиновников против восстановления и знать, как говорится врага в лицо, кто против референдума о восстановлении СССР, а потом принимать меры! Нам не надо действовать, нам не надо смотреть, что скажет дядя Сэм из за бугра, он нам не дядя, а лютый враг!
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(без названия)
Чингачгук написал 08.08.2018 09:58
Тут как бы все ясно-понятно,никакого "стихийного свободного рынка"в принципе не может быть,он есть разве что в фантастических снах Российских зачинателей "рыночных реформ",поскольку-во всех мало-мальски "цивилизованных странах"существуют государственные "регуляторы"в виде прогрессивного налога и тех же дотаций сельхозпроизводителям,без которых,понятное дело они давно бы уже "сосали лапу"...Но ведь это делается именно на государственном уровне,то есть,тем,кто управляет государством-необходимо,чтобы,к примеру,промышленность у них работала,селское хозяйство "выдавало на-гора"продукты питания,и.т.д...А что нужно правителям России?По крайней мере,вовсе не это,поскольку ничего в этих направлениях никто не делает и даже не пытается делать...С начала "рыночных реформ"действуя по формуле"рынок сам себя отрегулирует"довели страну до того,что не только основная часть продуктов питания закупается за границей,но и все остальное,от швейных иголок до компьютеров.Наверное,их тоже "выгоднее закупать",чем производить самим?Получается,что "выгодно"-только продавать природные ресурсы и переводить деньги на запад,а все остальное-"невыгодно и нерентабельно"...
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(без названия)
стоик1164 написал 08.08.2018 09:32
Уничтожение сионистов - благо для Человечества?
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Шолом
Пинхас Кац написал 08.08.2018 09:28
Мой народ любит деньги,а ваш народ любит родину!
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