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Московский листок

Лев Пономарев о деле "Нового величия"

Опубликовано 08.08.2018 в разделе комментариев 2

суд закон провокация
Лев Пономарев о деле "Нового величия"

Дорогие друзья!

Как я и обещал, даю вам новую, более конкретную информацию по процессу «Нового Величия».

Суд по продлению срока содержания под стражей Анны Павликовой состоится 9 августа, в 16:00, в Дорогомиловском районном суде, в зале судьи Рудаковой (ул. Студенческая, д. 36, м «Студенческая»).

На всякий случай напоминаю действия, которые вы могли бы произвести для привлечения внимания к этому делу:

Написать об этом суде на своих страницах в соцсетях и позвать ваших друзей и подписчиков в суд;
Если есть возможность, прийти в суд самим;
Обратиться с просьбой рассказать о суде к коллегам и друзьям, имеющим аудиторию.

По сути, от наших совместных усилий зависит не только судьба Ани Павликовой и остальных фигурантов абсурдного дела «Нового Величия», но и возможность возникновения множества аналогичных уголовных дел в дальнейшем.

Так как было несколько просьб - прикладываю к письму короткую справку по делу, а также картинку-плакат (прикрепленным файлом) для распространения в интернете.

СПРАВКА:

9 августа, в 16:00, в Дорогомиловском районном суде состоится заселение по продлению срока содержания стражей Анны Павликовой, одной из обвиняемых по т.н. делу «Нового Величия».

Аналогичные суды по остальным фигурантам дела – Марии Дубовик, Руслана Костыленкова, Крюкова Вячеслава, Полетаева Дмитрия, Карамзина Петра, состоятся ближе к концу августа.

Мы просим общественность отнестись с самым пристальным вниманием к делу «Нового Величия», поскольку:

1. Всех фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества, направленного на свержение конституционного строя, при этом многим из них 18-19 лет.

2. В основу обвинения положены документы и показания, подготовленные внедренными оперативниками. В частности, одним из них был написан Устав организации «Новое Величие», который является единственным «экстремистским» документом в деле. Название «Новое Величие» также было придумано оперативниками.

3. Внедренные провокаторы, которые руководили и направляли действия других фигурантов, проходят по делу свидетелями. Никаких противоправных или общественно опасных действий никто из обвиняемых не совершал.

4. Молодые люди удерживаются под стражей незаконно и необоснованно, подвергались давлению и жестокому обращению. 18-летняя Аня Павликова и 19-летняя Мария Дубовик содержатся в изоляторе в условиях критического ухудшения здоровья.

5. В дело вошли адвокаты с федеральной известностью – Генри Резник и Каринна Москаленко. Набирает обороты гражданская кампания в защиту фигурантов дела и по предупреждению появления новых аналогичных дел.

С уважением, Лев Пономарев



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Всего комментариев к статье: 2
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обвиняют в создании сообщества, направленного на свержение конституц
гость написал 08.08.2018 10:20
Интересное дело - конституции нет, т.к. не принята, но конституционный строй - есть? Это у узурпаторов-то?
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(без названия)
Георгий Победоносец можно Жора написал 08.08.2018 10:03
Я не понял. Девочки инвалиды? Содержат в обычных камерах для русского народа. Как и Ходорковского в свое время, как и членов ГКЧП, как Удальцова и Развозжаева. Ничего не обычного не наблюдаю Я!
О.
Сфабрикованое дело, типа в первый раз, никогда такого не было и вот опять!
А.
Зачем эти девочки и мальчики поехали на стрельбы? Тупые инвалиды мозга?
Ц.
Я говорю о том, что вы Пономаревы такие же вруны, как и Путины, люди с двойной и тройной моралью. Русские ханжи в десятом поколении.
Т.
А так, конешно митингуем, потом в кабак и грустить о России.
БбббббббБ.
Лозунг один Путин уйди! Вор, мошенник и бандит!!
Вы наверное стесняетесь?
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