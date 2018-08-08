Москва больше не хочет быть "Новым Когалымом"

7 августа в московском районе «Академический» (Юго-Западный административный округ Москвы) состоялся митинг местных жителей, которые возмущены планами властей превратить известный столичный кинотеатр «Улан-Батор» в очередной многоэтажный торгово-развлекательный центр, а также реализовать на территории района «точечную» застройку под «прикрытием» реновации. Всего на митинг собралось около 300 человек, поддержать местных жителей приехал кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин и его доверенные лица, активисты Левого Фронта, КПРФ, ОКП, РРП, МосСовета и других организаций.

Выступившие на митинге жители района заявили о том, что требуют проведения открытых публичных слушаний по проекту реконструкции кинотеатра «Улан-Батор», выступают против нарушений норм строительства, против «точечной застройки» в жилых кварталах района, настаивают на проведении аудита и проверок работы управляющей компании ГБУ «Жилищник района Академический». Также жители считают необходимым за строительный произвол в районе отправить в отставку руководителей Управы района.

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин обратился к москвичам с предложением совместно противостоять агрессивной строительной политике властей.

«Сейчас они дошли до того, что могут без согласия москвичей, жителей района, используя фейковые системы типа «Активного гражданина» лоббировать любую стройку, как захочется. Мы обязаны остановить варварскую политику городской администрации, и мы сделаем это!», — заявил Кумин.

Акция проходила спокойно, однако уже после окончания митинга полиция решила задержать женщину, раздававшую агитационные материалы Левого Фронта, а также еще двух человек. Участники митинга окружили полицейскую машину и потребовали от полиции прекратить незаконные действия. В итоге, после часового разбирательства, усилиями местных жителей и муниципальных депутатов удалось освободить представителей Левого Фронта, которых пыталась задержать полиция. Одной из женщин, подвергшихся агрессии со стороны полицейских, стало плохо и ей вызвали «скорую». Как выяснилось позднее, полицейские из ОМВД по району «Академический» хотели задержать представителей Левого Фронта, так как посчитали, что фраза: «Повышение пенсионного возраста — дьявольская реформа!», которая была в листовке, оскорбляет чувства верующих...

До отцов церкви дошло, что карать за "кощунство" себе дороже

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До "отцов церкви" уже дошло, что "чувства верующих" наносят ущерб самим религиозным организациям, а вот в полиции и стоящих за ней департаментах внутренней политики эту формулировку готовы использовать очень активно. Ну удобная же вещь! Сказал в сердцах "Иди ты к черту!" И готов состав преступления - чувства верующих просто свернулись в трубочку от такого кощунства.

"Отцам церкви" будет урок, как слишком уж приближаться к репрессивному государству. В местах не столь отдаленных это называют "зашквариться" - прежние церковные деятели, имевшие богатый опыт пребывания в лагерях, к таким вещам относились с большой осторожностью, а нынешние больше напоминают номенклатурных комсомольцев прежних лет.

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Но суть происходящего все же не в этом.

Жители столицы начали раскачиваться и все активней и организованней выступать за свои права и интересы. Конечно, мощным стимулятором стали выборы мэра, но так, по идее, и должно быть - для сильных чувств нужен сильный раздражитель.

Власти решили провести тихие унылые выборА, тихо и уныло переназначить на высокий пост Собянина, но, похоже, в столице все пошло чуть-чуть не так. Скажем, в Подмосковье, где тоже сейчас "выбирают" губернатора, процесс идет абсолютно безальтернативно. Местная КПРФ, годами поддерживавшая на местных "выборах" выдвиженцев "Единой России", второй уже раз выдвигает исключительно удобного для губернатора Воробьева спойлера - второго секретаря обкома Черемисова. Даже не первого секретаря - второго!

"Первое, что мы сделаем, в случае нашей победы, мы вернём в первую очередь бесплатный проезд. Это будет первым нашим решением общим. Второе, что мы сделаем, примем закон о детях войны, который, к сожалению, ещё раз говорю, несколько раз вносился и так и не прошёл. Третье очень важное решение будет связано с экологической ситуацией", — сказал на выдвинувшей его конференции Черемисов. Ну разве не лапочка, не душка? Какие там права трудящихся, какие-там пролетарии всех стран и заводы рабочим? "Дети войны", "экологическая ситуация" - это когда дети в обмороки падают от вонючего воздуха... С такой "оппозицией" и Чингисхан выглядел бы безальтернативно.

В Москве неожиданная кандидатура Вадима Кумина, стартовавшего как "серая лошадка", оказалась куда как живей и интересней - есть программа, отнюдь не беззубая, есть поддержка пассионарной части левых, есть отклик граждан на те вопросы, которые кандидат пытается поднимать.

Что хотят сделать левые с Москвой, если выиграют выборы

Есть и отличие от прежнего кандидата "от оппозиции" с клубничными усами - тот начал сам сливаться с самого начала кампании, а на выборы губернатора Подмосковья просто не пошел, удовлетворившись провалом на президентских выборах.

Кумин пока признаков "слива" не дает, наоборот, каждый день встречается с гражданами, митингует, собирает аудиторию - и вопросы поднимает жестко. Понятно, что с наскока переломить многоуровневую систему выборных фальсификаций и подтасовок навряд ли удастся. Но формируется новый центр оппозиции в Москве. Вполне реальной оппозиции, способной уже в будущем году выступить на выборах в Мосгордуму значительно успешней, чем когда-либо. И при поддержке горожан начать ломать существующую систему авторитарно-коррупционного управления. За два года, в приниципе, можно сломать.

Анатолий Баранов