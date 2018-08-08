Нефтяники попросят у Путина помощи на 3 трлн рублей

Представители нефтяной отрасли намерены обсудить с президентом Владимиром Путиным "налоговый маневр" и добиться изменений, которые позволят им получить дополнительно 3 трлн рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собеседников в нефтяных компаниях и троих чиновников.

По данным издания, встреча пройдет в конце августа, когда российский президент приедет в Кемерово, где будет проходить заседание комиссии по ТЭК.

На совещании нефтяники планируют обсудить акциз на нефтепродукты после декабря 2018 года - будут ли их повышать в следующем году, и если да, то насколько. Кроме того, планируется поднять вопрос о логистическом коэффициенте, который зависит от удаленности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от экспортных рынков.

По итогам переговоров лидеры нефтяного рынка намерены добиться изменений в налоговом маневре, чтобы дополнительно отрасль могла получить 3 трлн рублей, рассказали собеседники издания.

При этом, официального подтверждения этой информации газете получит не удалось.