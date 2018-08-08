Левада-центр: экономические ожидания россиян ухудшаются

Около трети россиян ожидают негативного развития экономической ситуации в стране, и каждый четвертый опасается ухудшений материального положения своей семьи, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные исследования "Левада-центра".

"Именно негативные ожидания развития экономической ситуации в стране, особенно в ближайшие 12 месяцев, стали основным источником разрастания пессимизма и пересмотра сегодняшних планов покупок и потребительских расходов. В мае позитивные оценки ближайших экономических перспектив страны давали 31% опрошенных и сохранялся положительный баланс оценок – оптимистические ожидания преобладали. В июле, количество оптимистов практически не изменилось (30%), но за счет увеличения в полтора раза доли ответов о том, что ближайший год будет плохим для экономики страны (с 21% до 30%) они утратили свое преимущество", - констатируют социологи.

Отмечается, что в предыдущие два года примерно 55-60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45%. "20% надеются на улучшения и 25% - опасаются ухудшений", - сообщили в "Левада-центре".

Социологи полагают, что ухудшение экономических ожиданий россиян связано с планами властей по повышению пенсионного возраста, а также с увеличением ставки налога на добавленную стоимость.

Опрос был проведен в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.