"Пакет Яровой" обойдется Яндексу и Mail.ru в 9 миллиардов рублей

Единоразовые затраты крупнейших российских интернет-компаний Mail.ru Group и Яндекса на исполнение "закона Яровой" составят порядка 9 млрд рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отзыв Минэкономразвития на проект приказа Минкомсвязи.

В документе отмечается, что у Mail.ru Group 130 млн активных пользователей, и ее затраты на приобретение аппаратно-программных комплексов достигнут 5,2 млрд рублей. При этом, расходы Яндекса с 90 млн пользователей составят 3,6 млрд руб. Всего в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) сейчас 98 компаний. Амортизация и рост трафика приведут интернет-компании к ежегодным затратам еще не менее 1 млрд рублей. В Минэкономразвития отмечают, что это оптимистический сценарий, не учитывающий затрат на хранение «объемного контента». При этом проект приказа Минкомсвязи возлагает на каждого ОРИ обязанность хранить всю информацию как минимум в двух экземплярах, что ведет к необходимости формировать отдельные резервные хранилища, следует из отзыва.

Кроме того, что документ фактически обязывает интернет-компании получать лицензии на производство СОРМ, что противоречит действующему законодательству.

В Минэкономразвития отметили, что реализация требований «закона Яровой» и Минкомсвязи идет вразрез с указом президента РФ от 7 мая 2018 года, в котором говорится об ускорении технологического развития и внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, и с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, следует из отзыва.