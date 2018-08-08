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Московский листок

Анатолий Баранов: Угроза рано или поздно возникнет, если ничего не делать и тупо расходовать резервы

Опубликовано 08.08.2018 в разделе комментариев 3

Анатолий Баранов: Угроза рано или поздно возникнет, если ничего не делать и тупо расходовать резервы

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

«Угроза глобальной засухи в Крыму стала темой № 1 для жителей полуострова», — с явным удовлетворением сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель». Портал напоминает, что власти полуострова давно объявили режим чрезвычайного положения в самых проблемных регионах. Но считает, что на самом деле решить проблему без участия Украины там невозможно.

— Для жителей Крыма угроза сегодня неощутима, но она есть, — считает главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов. — Пока без воды больше страдает Днепропетровская область самой Украины. В частности — Новомосковск. Но реально сейчас в Крыму на самом деле расходуются и резервные подземные источники воды. 

— «Любой житель степной части Крыма скажет, что качество воды значительно ухудшилось», — утверждает Мамутов. Насколько это соответствует действительности? Какова реальная ситуация с питьевой водой? Действительно ли Крым может оказаться под угрозой исчезновения питьевой воды? 

— Качество питьевой воды в Крыму как было не очень, так и осталось. Угрозы ее полного исчезновения пока нет. 

Я говорю «пока», потому что эта угроза рано или поздно возникнет, если ничего не делать и тупо расходовать резервы. А вот с технической водой, в первую очередь, — для полива, действительно проблемы. 

— «Обозреватель» полагает, что аграрная отрасль в Крыму умирает из-за недостатка пресной воды. Насколько это близко к правде? 

— К сожалению, близко. Рисоводство уже уничтожено, садоводство — под угрозой. Виноград без полива. Пастбища тоже орошаются только естественным образом. 

—Какие меры предпринимают крымские власти? Было введено ЧП в отдельных районах. И что? Есть результат? 

— Меры крымских и севастопольских властей абсолютно недостаточны. Через много лет только обещают ввести новые очистные сооружения по технологиям середины прошлого века. Это проблем не решит. О технологии ферритовой очистки воды не хотят даже слушать. Хотя это дало бы много технической воды в короткие сроки. 

— Можно ли вообще раз и навсегда решить проблему с пресной водой в Крыму? Понятно, что украинские эксперты будут утверждать, что без помощи Украины не выйдет… 

— Решения три. Первое — усовершенствование технологий очистки. 

Второе — подача воды трубопроводом с Кубани (семь километров ширина Керченского пролива, это смешно. Турки по трубе подают на Кипр за 120 километров). 

И третье — опреснение. Но для него надо кратно увеличивать энергетические мощности. АЭС на Тамани решила бы проблему раз и навсегда.



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Всего комментариев к статье: 3
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опреснение
Арсений Н. написал 08.08.2018 13:24
какой умный!да!
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рЫдактору
.Дмитрийг.Запорожье.+-,,,, написал 08.08.2018 13:19
Долго и с удовольствием смеялся прочитав очередную порцию "бараньего помета",причем смеятся уже начинаешь после словосочетаний "кацапомойка и свободная пресса".С водой в Украине как раз все нормально.Есть проблемы с юридическим оформлением собственности,но это вопросы решаемые,и водой в Украине нет проблем от слова СОВСЕМ,при чем ни с горячей ни с холодной.Относительно кацапомойки,то начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.
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рЫдактору
.Дмитрийг.Запорожье.+-,,,, написал 08.08.2018 13:18
Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А уж как США давят и грабят кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.Кстати я что то не читал и не слышал,что бы красножопые снабжали продовольствием и энергоресурсами,территории оккупированные 3 Рейхом.Вот грабить,уничтожать захватчиков,и инфраструктуру это да.И послушайте доброго совета.Лучше заткнитесь и лезьте в мелиорацию,ибо Вы даже не представляете,какой бред несете.Даже смеятся надоело.Вот идея с достройкой АЭС действительно здравая.Примите хотя бы политическое решение и начните достраивать,а мы уже закончим.А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.Так то.
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