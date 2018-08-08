Анатолий Баранов: Угроза рано или поздно возникнет, если ничего не делать и тупо расходовать резервы

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

«Угроза глобальной засухи в Крыму стала темой № 1 для жителей полуострова», — с явным удовлетворением сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель». Портал напоминает, что власти полуострова давно объявили режим чрезвычайного положения в самых проблемных регионах. Но считает, что на самом деле решить проблему без участия Украины там невозможно.

— Для жителей Крыма угроза сегодня неощутима, но она есть, — считает главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов. — Пока без воды больше страдает Днепропетровская область самой Украины. В частности — Новомосковск. Но реально сейчас в Крыму на самом деле расходуются и резервные подземные источники воды.

— «Любой житель степной части Крыма скажет, что качество воды значительно ухудшилось», — утверждает Мамутов. Насколько это соответствует действительности? Какова реальная ситуация с питьевой водой? Действительно ли Крым может оказаться под угрозой исчезновения питьевой воды?

— Качество питьевой воды в Крыму как было не очень, так и осталось. Угрозы ее полного исчезновения пока нет.

Я говорю «пока», потому что эта угроза рано или поздно возникнет, если ничего не делать и тупо расходовать резервы. А вот с технической водой, в первую очередь, — для полива, действительно проблемы.

— «Обозреватель» полагает, что аграрная отрасль в Крыму умирает из-за недостатка пресной воды. Насколько это близко к правде?

— К сожалению, близко. Рисоводство уже уничтожено, садоводство — под угрозой. Виноград без полива. Пастбища тоже орошаются только естественным образом.

—Какие меры предпринимают крымские власти? Было введено ЧП в отдельных районах. И что? Есть результат?

— Меры крымских и севастопольских властей абсолютно недостаточны. Через много лет только обещают ввести новые очистные сооружения по технологиям середины прошлого века. Это проблем не решит. О технологии ферритовой очистки воды не хотят даже слушать. Хотя это дало бы много технической воды в короткие сроки.

— Можно ли вообще раз и навсегда решить проблему с пресной водой в Крыму? Понятно, что украинские эксперты будут утверждать, что без помощи Украины не выйдет…

— Решения три. Первое — усовершенствование технологий очистки.

Второе — подача воды трубопроводом с Кубани (семь километров ширина Керченского пролива, это смешно. Турки по трубе подают на Кипр за 120 километров).

И третье — опреснение. Но для него надо кратно увеличивать энергетические мощности. АЭС на Тамани решила бы проблему раз и навсегда.