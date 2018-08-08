ЦИК одобрил три заявки на референдум по пенсионному возрасту

Центризбирком на заседании в среду признал вопросы, предложенные тремя инициативными группами для референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, соответствующими законодательству.

В частности, ЦИК признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Вопрос был сформулирован следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос инициативной группы из Московской области. Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности его президент Марина Семенова.

На заседании ЦИК она сообщила, что "ратует за то, чтобы пенсионный был уменьшен вообще для многодетных родителей". "И как только мы узнали о том, что будет увеличен пенсионный возраст, для нас это стало неприятным сюрпризом. Так как в наш союз входят организации из 46 регионов, соответственно, этот вопрос крайне болезненный для многодетных. Поэтому было принято решение общим собранием вынести на референдум вопрос о повышении пенсионного возраста", - цитирует Семенову "Интерфакс".

Право провести референдум о повышении пенсионного возраста получит та инициативная группа, которая первой зарегистрирует 43 региональные группы и соберет два миллиона подписей в поддержку плебисцита.