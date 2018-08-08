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Московский листок

Курс доллара перевалил за 64 рубля

Опубликовано 08.08.2018 в разделе комментариев 0

Курс доллара перевалил за 64 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 19 июня превысил 64 рубля. К 12:30 американская валюта торговалась на уровне 64,035 руб., что на 54,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Курс евро поднялся на 63 коп., до 74,28 руб. Курс евро превысил 74 руб. впервые с 25 июля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 15,37 коп., до 73,56 руб., курс доллара увеличился на 4,5 коп., до 63,54 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 9,39 коп., составив 68,05 руб.

 



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