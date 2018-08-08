ФАС предупредила о подорожании бензина из-за повышения НДС

Планируемое с 2019 года повышение НДС до 20% повлияет на рост цен на бензин в России, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

"Он (НДС), естественно, окажет влияние (на стоимость бензина), точно так же как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги. Но на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют", - цитирует Интерфакс чиновника.

При этом он заверил, что "увеличение какого-то из налогов" не вызовет дестабилизацию на рынке. "Они (налоги) могут повлиять, но мы ситуацию постоянно мониторим, устойчивость на рынке будет обеспечена" - подчеркнул Голомолзин.

В свою очередь аналитики Vygon Consulting считают, что увеличение на треть акцизов на бензин и ставки НДС может привести к повторению скачка цен на топливо, аналогичного майскому.

"В результате принятых правительством РФ мер ситуацию на топливном рынке удалось стабилизировать. Однако в связи с планирующимся с 2019 года увеличением акцизов на 4101 руб./т и ставки НДС с 18% до 20% сохраняются риски повторения ситуации 2018 года", - цитирует ТАСС экспертов. По их мнению, разработанный компенсационный механизм в рамках налогового маневра несовершенен и не дает гарантий будущей финансовой стабильности НПЗ и АЗС.

По подсчетам Vygon Consulting, сдерживание внутренних цен будет осуществляться за счет переработки. В худшем положении оказываются поставщики автомобильного бензина, работающие на внутреннем рынке, а ориентированные на экспорт производители будут только выигрывать. "В будущем из-за такого перекоса неизбежно потребуются очередные корректировки в законодательстве", - резюмируют аналитики.

Отметим, что накануне Министерство экономического развития России предложило увеличить НДС при расчете тарифов на услуги ЖКХ на 2%. "Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах", - цитирует газета "Известия" пресс-службу МЭР.

При этом в министерстве отметили, что стоимость самих услуг не изменится, поменяется итоговая сумма, написанная в платежках на 2 процентных пункта.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налог на добавленную стоимость с 18% до 20%. Нововведение вступит в силу с 1 января 2019 года, передает "Уралинформбюро". Ранее стало известно, что из-за изменения налогового законодательства могут подорожать авиабилеты: перевозчики вынуждены будут их поднять ради компенсации бюджетных потерь.