"Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Победа" с 28 октября начнет брать дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах, передает Интерфакс со ссылкой на представителя лоукостера.

"Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо", - сказал собеседник агентства, отметив, что расходы авиаперевозчика на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%.

По его словам, онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также останется включенной в стоимость билета.

"Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но, если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас", - прокомментировал ситуацию гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. При этом в пресс-службе компании отметили, что плата за регистрацию в аэропортах — общемировая практика "ведущих лоукостеров". Это позволяет "стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании".