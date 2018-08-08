На содержание стадионов после ЧМ потратят 16 млрд рублей

Правительство намерено выделить до 2023 года 16 млрд рублей на содержание 12 стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на приложение к утвержденной концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. В документе отмечается, что основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет – он выделит 11,5 млрд. Предполагается, региональные бюджеты потратят на содержание стадионов лишь 813 млн руб.

Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) на уровень регионов. Четыре стадиона – «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Казань арена» – уже находятся в региональной собственности.

При этом власти признают, что доходы от проведения матчей не смогут компенсировать расходы на содержание инфраструктуры. Поэтому стадионы планируется использовать не только по прямому назначению, но и проводить на них различные праздничные мероприятия, концерты, театральные постановки и квесты.

Пустующие помещения рекомендовано сдавать в аренду — например, под продажу спорттоваров, рестораны, кейтеринг и офисы. Однако на доходы из внебюджетных источников правительство почти не полагается: вместе эти меры принесут примерно 3,7 млрд рублей до 2023 года, сказано в приложении к концепции. Часть помещений будет использоваться некоммерчески — например, детско-юношеским спортивным организациям передадут 17 новых тренировочных площадок.