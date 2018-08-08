Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа

США введут новые санкции против России 22 августа. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в среду. Отмечается, что санкции решено ввести в связи с отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери в марте этого года.

"После использования "Новичка" для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - цитирует заявление ТАСС .

Напомним, законопроект о новых санкциях против России был подготовлен и внесен в конгресс республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами 2 августа.

Документ предполагает блокировку всех операции российских госбанков с американскими институтами. Среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме того, билль предлагает ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Отметим, что на фоне сообщений о новых санкциях рубль обвалился до уровня ноября 2016 года. К 20:10 мск доллар подорожал до 65,2 руб. Биржевой курс евро также вырос и достиг отметки 75,56 руб.