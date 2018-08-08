Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа

Опубликовано 08.08.2018 в разделе комментариев 0

Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа

США введут новые санкции против России 22 августа. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в среду. Отмечается, что санкции решено ввести в связи с отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери в марте этого года.

"После использования "Новичка" для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - цитирует заявление ТАСС .

Напомним, законопроект о новых санкциях против России был подготовлен и внесен в конгресс республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами 2 августа.

Документ предполагает блокировку всех операции российских госбанков с американскими институтами. Среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме того, билль предлагает ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Отметим, что на фоне сообщений о новых санкциях рубль обвалился до уровня ноября 2016 года. К 20:10 мск доллар подорожал до 65,2 руб. Биржевой курс евро также вырос и достиг отметки 75,56 руб.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Деиндустриализация в картинках и цифрах
Деиндустриализация в картинках и цифрах
06.08.2018
Памятник жертвам либеральных реформ
Памятник жертвам либеральных реформ
06.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа (0)
На содержание стадионов после ЧМ потратят 16 млрд рублей (5)
"Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах (0)
ФАС предупредила о подорожании бензина из-за повышения НДС (3)
Курс доллара перевалил за 64 рубля (3)
ЦИК одобрил три заявки на референдум по пенсионному возрасту (10)
Анатолий Баранов: Угроза рано или поздно возникнет, если ничего не делать и тупо расходовать резервы (7)
"Пакет Яровой" обойдется Яндексу и Mail.ru в 9 миллиардов рублей (2)
Левада-центр: экономические ожидания россиян ухудшаются (4)
Нефтяники попросят у Путина помощи на 3 трлн рублей (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Спалил:))
Дарья Митина Дарья Митина: К десятилетию 08.08.08
Максим Калашников Максим Калашников: РЕФЕРЕНДУМА ДОБИЛИСЬ. ПРОДОЛЖАТЬ НАТИСК!
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв в нoвoстнoм выпуске 1 канала
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss