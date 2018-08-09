Референдум в Russia

Шоу с референдумом по пенсионному возрасту продолжается, причём, я уже не вижу смысла гадать, к чему это всё должно привести: поживём - увидим. Всё равно от нас в действах этого спектакля ничего не зависит.

Почему «шоу»? Ну, вот посмотрите на свежее сообщение на не самом глупом в наших СМИ портале РБК:

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила все три поданные заявки от инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе — от КПРФ, от группы под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от инициативной группы из двух физлиц по Подмосковью, передает корреспондент РБК.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Инициативная группа под руководством Свиридова хочет вынести на референдум вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»».

Вот о чём это? Какие «заявки»?? Какие «инициативные группы из двух физлиц»?

Понимаете, да, федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации», является шедевром антиконституционности - это типичный закон загнивающего фашистского государства - государства с трусливыми дебилами в качестве элиты народа. Но этот закон не лишён логики.

Поясню. Положим, это нам с вами предложили разработать закон о референдуме. Из чего мы будем исходить?

Вот, скажем, какой-то умник захотел провести референдум по переименованию Санкт-Петербурга в Санкт-Путинбург, а Москвы в Медведевку. И что - кто-то в государстве сразу должен суетиться из-за мочи, ударившей в голову этому интеллектуалу? А этот интеллектуал нам заявляет - а я не один, а нас целых двое энтузиастов такого референдума! Ну и что, что двое? Это что - достаточно не для смеха, а для какой-то работы в государстве хоть кого?

То есть, для того, чтобы начать разговор об организации референдума, нам нужно сразу же оговорить в законе минимальное число инициаторов, которое необходимо для того, чтобы заработали государственные органы по организации референдума. Не так ли?

Мало этого, а если нам эти энтузиасты переименований заявят: «А нас, инициаторов, столько и есть, сколько вам надо, и даже больше!», - а как мы в этом убедимся? Согласитесь, что это тоже надо как-то оговорить в законе.

Наконец, положим, что нужное количество энтузиастов набралось, но кто сказал, что все они хотят референдум именно по указанному вопросу? Может половина хочет переименовать Москву в Путиновку, а Санкт-Петербург в Санкт-Димкинбург? Получается, что то, что все хотят именно такой вопрос, тоже надо как-то оговорить в законе.

Потом - что государственным органам нужно будет вести разговор сразу со всеми? Нет, не получится. Значит, нам нужно оговорить в законе, что инициаторы должны избрать кого-то, кто будет от их имени принимать решения и вести переговоры с государственными органами.

Как иначе? Это ведь элементарно!

А теперь читайте статью 15 закона № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», которая называется «Порядок реализации инициативы проведения референдума, принадлежащей гражданам Российской Федерации» (выделено мною):

«1. Участники референдума образуют инициативную группу по проведению референдума.

2. Инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъектов Российской Федерации. В каждую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума (далее - региональная подгруппа) должно входить не менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на территории того субъекта Российской Федерации, где образована региональная подгруппа.

3. Гражданин (граждане) Российской Федерации, выдвинувший (выдвинувшие) предложение об образовании инициативной группы по проведению референдума, не позднее чем за пять дней до дня проведения собрания участников референдума для решения вопроса об образовании региональной подгруппы (далее - собрание региональной подгруппы) уведомляет (уведомляют) в письменной форме избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации о месте и времени проведения собрания, а также о вопросе (вопросах) референдума.

4. Собрание региональной подгруппы проводится на территории того субъекта Российской Федерации, где находится место жительства участников референдума, принимающих участие в собрании.

5. Собрание региональной подгруппы правомочно, если в нем принимают участие не менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на территории того субъекта Российской Федерации, где проводится собрание. Подписи указанных участников референдума в протоколе их регистрации на собрании региональной подгруппы удостоверяются нотариально.

6. На собрании региональной подгруппы вправе присутствовать представитель избирательной комиссии того субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится данное собрание, а также представитель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициативной группы по проведению референдума и вопроса (вопросов) референдума собрание региональной подгруппы принимает решение о создании региональной подгруппы, а также решения:

1) об утверждении формулировки вопроса (вопросов) референдума;

2) об образовании инициативной группы по проведению референдума;

3) о назначении из числа членов региональной подгруппы уполномоченных представителей региональной подгруппы.

8. Решения собрания региональной подгруппы отражаются в его протоколе.

9. Решение собрания региональной подгруппы считается принятым, если за него проголосовало более половины участников собрания.

10. Уполномоченные представители региональной подгруппы обращаются в избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации с ходатайством о регистрации региональной подгруппы, в котором указывается формулировка вопроса (вопросов) референдума, которая утверждена на собрании региональной подгруппы».

Не с «заявкой», а «с ходатайством о регистрации региональной подгруппы», и не в ЦИК России, а «в избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации», и не «от инициативной группы из двух физлиц по Подмосковью», а от «не менее 100 участников референдума».

Далее я для краткости пропущу пункты о правилах оформления бумаг и сразу дам три пункта с пункта 13:

«13. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, получив ходатайство о регистрации региональной подгруппы, незамедлительно уведомляет Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о вопросе (вопросах) референдума, указанном (указанных) в ходатайстве. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в течение 10 дней со дня первого такого уведомления проверяет соответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона, и принимает соответствующее решение.

14. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в течение 15 дней со дня получения ходатайства о регистрации региональной подгруппы проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным конституционным законом, и принимает одно из следующих решений:

1) о регистрации региональной подгруппы. В данном решении указываются формулировка вопроса (вопросов) референдума, фамилии, имена и отчества всех членов региональной подгруппы (при необходимости - иные сведения о членах региональной подгруппы, перечисленные в пункте 3 части 11 настоящей статьи), а также фамилии, имена и отчества уполномоченных представителей региональной подгруппы;

2) об отказе в регистрации региональной подгруппы.

15. Основанием для отказа в регистрации региональной подгруппы является невыполнение требований, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального конституционного закона, частями 2 - 5 и 8 - 12 настоящей статьи, либо несоответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона, установленное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Решение об отказе в регистрации региональной подгруппы принимается также в случае, предусмотренном частью 18 настоящей статьи».

Вот сами посмотрите - где в законе предусмотрены «заявки» в Центризбирком о проведении референдума с вопросами, поданные хоть инициативной группой, не говоря уже об инициативной группе из одного или двух человеке?

Тогда что это мы читаем в сообщении РБК: ««Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила все три поданные заявки от инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе — от КПРФ, от группы под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от инициативной группы из двух физлиц по Подмосковью»?

Ноль внимания на закон! Это не государство, а какой-то дурдом!

Это не всё, что следовало бы написать, но мне хватит, чтобы перейти к нашему случаю общения с ЦИКой.

Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ), создавая Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», 16 марта 2011 года с юридического адреса МОД ЗОВ подало в ЦИК не заявку, которая никак не предусмотрены законом, а уведомление о том, какие вопросы МОД ЗОВ собирается вынести на референдум. Для чего? А для того, чтобы ЦИК сделало к этим вопросам замечания: «просим ЦИК сообщить нам свои замечания, советы и рекомендации, а также любую информацию, которую, по вашему мнению, нам необходимо знать» (см. Приложение). Подписали это уведомление участники референдума, создающие ИГПР ЗОВ: Легоньков В.М., Парфёнов В.Н. и Барабаш В.К.

Я не подписывал, поскольку всё ещё оставался лидером АВН и сворачивал её деятельность.

В ответе №05-19/2292 от 08.04.2011 года ЦИК ответила:

«Уважаемый В.М. Легоньков! Ваше обращение, поступившее в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 16 марта 2011 года, рассмотрено.

Порядок реализации инициативы проведения референдума Российской Федерации определен Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уполномочена рассматривать исключительно материалы, поступившие в соответствии с частями 13 и 19 статьи 15 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» (уведомление о вопросе (вопросах) референдума, поступившее из избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, и ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и вопроса (вопросов) референдума). Иная информация относительно подготовки инициативы проведения референдума Российской Федерации, в том числе проект федерального закона, содержащийся в Вашем обращении, исходя из требований статьи 15 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации рассмотрению не подлежит.

Данный ответ прошу довести до сведения иных лиц, подписавших обращение. С уважением Л.Г. Ивлев» (см. Приложение).

А почему тогда сегодня ЦИКа рассматривает какие-то заявки от двух физических лиц не «в соответствии с частью 13 статьи 15» закона № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»?

Это вопрос? Но если бы только этим манкированием закона дело и ограничилось.

А то ведь 29 июля 2015 года подписавшие в 2011 году запрос в ЦИК В. Парфёнов, К. Барабаш, а также А. Соколов и я были арестованы за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»».

Я обратился в ЦИК сообщением об этом, и ЦИК за № 05-19/6942 от 09.10.2015 за подписью Н.Е. Конкина мне ответила:

«Уважаемый Юрий Игнатьевич! Ваше заявление от 14 сентября 2015 года, поступившее в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, рассмотрено.

Оценка действий уполномоченных органов (следствия, прокуратуры, суда) не относится к полномочиям Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, предусмотренным пунктом 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»…».

Вот так!

Но тогда во главе ЦИК был Чуров-146%. А может с приходом Э. Панфиловой в ЦИК у них всё поменялось? Однако дело в том, что я одновременно обратился и к Уполномоченному по правам человека, а тогда им была Э. Панфилова. И после небольшой переписки, за подписью Заместитель начальника Управления - начальник отдела защиты прав человека при уголовном преследовании И.С. Иванова, я получил ответ:

«В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 6 июня 2016 г. принято решение о безосновательности Ваших обращений и прекращении с Вами переписки».

Ну, арестовали людей за организацию референдума, ну о чём тут волноваться Центральной избирательной комиссии и Уполномоченному по правам человека России?

Или, всё же, Рашки?

Приложение:

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