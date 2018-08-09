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Московский листок

Референдума добились. Продолжать натиск!

Опубликовано 09.08.2018 автором в разделе комментариев 1

кпрф референдум цик
Референдума добились. Продолжать натиск!

Массовое возмущение пенсионной «реформой» возымело действие: власть пошла на попятную и устами ЦИК допустило проведение референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста:

http://tass.ru/politika/5438854

 

Что нам делать? Ни в коем случае не ослаблять протестного натиска! Надо додавливать власть.

 

                                         ***

 

Как это трактовать? По разумению Максима Калашникова, власть испугалась нарастания внутреннего протеста, падения рейтинга Путина и «Единой России» в преддверии тяжелых санкционных ударов США. (Они грозят пресечением долларовых операций семи крупнейшим госбанкам РФ и девальвацией рубля, что тоже грозит и турбулетностью в экономике, и ростом возмущений масс). Теперь ей надо спасти лицо и рейтинг ВВП, согласившись на референдум.

 

Есть элемент лукавства: ЦИК дает зеленый свет сразу трем инициативным группам, рассчитывая на то, что они будут мешать друг другу. Однако массовый отказ от повышения пенсионного возраста в случае, если плебисцит состоится, очевиден. Если власть посчитает, «как надо» и объявит, что граждане, де, за повышение – это чревато новым взрывом уличных протестов. Так что, скорее всего, Кремль просто прикрывает вынужденную отмену пенсионной «реформы».

 

Попутная цель: сбить «давление протестного пара» накануне дня единого голосования 9 сентября, перед выборами губернаторов и мэра Москвы, депутатов региональных заксобраний и местного самоуправления (муниципий). «Едроссия» пытается избежать позорных для себя результатов.

 

То есть, экономический кризис в РФ отчетливо стал политическим.

 

 

                                        ***

 

Что делать? Никоим образом не ослаблять протеста! Надо додавливать власть.

 

- Обязательно выходить на протестные митинги (неважно, кому их согласовали!) в сентябре и дальше. Чем больше их массовость и чем больше людей, отринув партийные различия, на них выйдет – тем сильнее колебания и страх в расейской «илитке». Важен именно общегражданский протест.

 

- Выходя на митинги, превратить 9 сентября в день массового голосования против кандидатов от «Едроссии» на всех уровнях. Включая и кандидата в мэры Москвы, самовыдвиженца Собянина (он – из той же макитры).

Посылайте подальше тех, кто бредит насчет «бойкота выборов», что они, мол, ничего не дадут и «надо менять систему». Эти идиоты не понимают, что смена гнилой системы и начинается с массового протестного голосования. Плевать на то, что нарисуют другие результаты: сами-то власти будут знать о всеобщем провале партии начальства. А это только усилит разброд и шатания в «илитке». Потому нужно использовать день голосования 9 сентября по полной программе, не допуская прихода на избирательные участки только забитых бюджетников и оболваненных пропагандой.

 

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- Нам в ходе протестов нужно требовать не просто отмены пенсионной «реформы», но и отставку недееспособного, полоумного правительства и руководства ЦБ РФ. Отмены повышения НДС. Мы должны требовать от Кремля наведения порядка: возвращения триллиона долларов из оффшоров, наказания сановных воров и конфискации их награбленных состояний в бюджет страны. С этой целью мы обязаны требовать выборности судей и создания полноценной судебной власти. С отменой одиозной 282-й статьи и прочих репрессивных законов, грозящих нам массовыми посадками.

 

Мы должны требовать смены курса (сперва – протекционизм, подъем отечественного производства, создание миллионов новых рабочих мест), потом – все остальное.

 

Это – наш патриотический долг. Уже очевидно, что нынешние правительство и верхушка ЦБ РФ не могут справиться с новым ударом американских санкций. Они поражены неолиберально-монетаристским маразмом и делают все, чтобы удушить производство в стране, тем самым помогая санкциям Вашингтона. Довольно это терпеть!

 

Призываю: нужно всем трем инициативным группам по проведению референдума объединиться.

 

Не давать спуску власти! События принимают решающий оборот. Если мы добьемся смены кабинета министров, мы ускорим их. А Кремлю ведь придется искать козлов отпущения и виноватых за безобразную «реформу». Смекаете?



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Всего комментариев к статье: 1
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Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!!JAVASBOGTOT!!!&&&- написал 09.08.2018 01:17
"Ахтыж су-ка, ах ты ж бля-дь!
Есть нам повод поскакать!
Референдума добились -
Надо натиск продолжать!"
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