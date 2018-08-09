Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Министерство информации и коммуникаций Казахстана запретило 88 иностранных телеканалов

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев астана
Министерство информации и коммуникаций Казахстана запретило 88 иностранных телеканалов

Министерство информации и коммуникаций Казахстана отозвало свидетельства о постановке на учет и запретило ретрансляцию 88 иностранных телеканалов на территории республики. Об этом сообщает издательство Sputnik. Причем под удар попали и целый ряд российских каналво в том числе и известный Russia Today TV.

Под «министерское эмбарго» телеканалы попали из-за несоблюдения норм закона «О телерадиовещании», вступившего в силу в январе 2018 года. Согласно норме документа, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующие на территории Казахстана, должны были до 9 июля зарегистрироваться в качестве юридического лица или провести учетную регистрацию своего представительства.

На учете Мининформа сейчас находятся 307 иностранных теле- и радиоканалов. Из них 219 открыли свои представительства, 88 – нет. Среди самых популярных телеканалов, не выполнивших требования закона, — «НТВ-Плюс 3D», MUSICBOX, RU.TV, «Боец», «Футбол», Fox News Channel, Russia Today TV, Bloomberg Television и THT-Comedy.

В пресс-службе Мининформа отметили, что теперь иностранные теле- и радиоканалы должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет. Но в действительности это ничто иное как зачистка информационного поля, когда под  видом формального лишения права трансляции избавляются от нежелательных для Астаны телеканалов.

Причем запрет вещания Russia Today TV наверняка связан с общей переориентацией руководства Казахстана на США, а массовый запрет каналов вписывается в проводимый курс информационной изоляции народа страны и в первую очередь от российского телевещания.

СПИСОК иностранных телеканалов, не открывших представительств на территории Республики Казахстан

(по состоянию на 08.08.2018)

НТВ-ПЛЮС 3D

КИНОЛЮКС

HD Кино 2

СПАС

MUSICBOX

RUSSIAN MUSICBOX

RU.TV

Amazing LIFE

Радость моя

Дождь

Стайл (Styletv)

Fashion TV

Fashion TV HD»

Ля-минор ТВ

Бридж ТВ

RTG TV, Russian Travel Guide

РУСОНГ ТВ/RUSONG TV

Russia Today TV

RT Documentary/ Документальный телеканал

Знание

ЮМОР BOX

ЕДА

World Business Channel

Первый Интернет Канал

VIP TV

Бойцовский клуб

Luxury World

ТОЧКА ТВ

Nautical Channel (Морской)

TOPSHOP TV

Русское экстремальное телевидение (Russian Extreme TV) в формате высокой четкости (HD)

Ювелирочка

Театр

ДЭНЖ ТВ/ DANGE TV

Нано-ТВ (Nano-TV)

БУЛАТ

ТРО

Улыбка ребенка

Телерадиосеть Благих Новостей

Джей Си Ти Ви

Кто есть кто

Первый образовательный

Парк развлечений

Боец

Всегда с тобой

Дамский клуб

Футбол

Русское экстремальное телевидение

Спорт 2

АйДи Фешн

Спорт 1

1+1 International

Интер плюс (Интер+)

Universal Channel

Diva Universal

Chasse et Peche

Е!

Travel Channel

Travel Channel HD

ИЭСПИЭН Классик Спорт

Sky News

Sky News HD

Baby TV

Outdoor Channel HD

Fine Living/Файн Ливинг

Fox News Channel

Fox Business Network

Bloomberg Television

24 Kitchen

24 KitchenHD

MOTORS TV

MyZen.TV HD

France 24

TV5MONDE Asie

TRACE URBAN

TRACE SPORTS

Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный»

АТВ

LUXE TV HD

CNBC

AlmaSport

Food Network SD

Food Network HD

Food Living Network HD

Спутниковое телевидение Дагестана

KBS World

THT-Comedy



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!!JAVASBOGTOT!!!&-&& написал 09.08.2018 01:34
- Это ж сколько ублюдков-гав-ноликов эту канализацию таки делали за народные денежки, а Гордые Сказы - таки взяли и запретили! Позор! Тут есть два момента - ебаныевротлибералыиправозащитники, а осбено - таки англосаксафонские 3,1416-дорки почему-то не воют за нарушение "свободы информации"- таки счего бы это! А с другой - придут китайцы с Волшебной Бамбуковой Палочкой и заставят Гордых Сказов в филармонии петь "Сяо, Ляо, Вей мой, Сяо, Ляо, Вей!" То таки да! Таки я тоже пойду филармонистов таки слушать - буду ржать, аж давиться от радости - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Деиндустриализация в картинках и цифрах
Деиндустриализация в картинках и цифрах
06.08.2018
Памятник жертвам либеральных реформ
Памятник жертвам либеральных реформ
06.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Министерство информации и коммуникаций Казахстана запретило 88 иностранных телеканалов (1)
На референдум особенно надеяться не стоит (1)
Референдума добились. Продолжать натиск! (1)
Референдум в Russia (1)
Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа (4)
На содержание стадионов после ЧМ потратят 16 млрд рублей (6)
"Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах (0)
ФАС предупредила о подорожании бензина из-за повышения НДС (3)
Курс доллара перевалил за 64 рубля (4)
ЦИК одобрил три заявки на референдум по пенсионному возрасту (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Гoвoрят, чтo завтра всемирный день кoшек
Дарья Митина Дарья Митина: Спалил:))
Дарья Митина Дарья Митина: К десятилетию 08.08.08
Максим Калашников Максим Калашников: РЕФЕРЕНДУМА ДОБИЛИСЬ. ПРОДОЛЖАТЬ НАТИСК!
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв в нoвoстнoм выпуске 1 канала
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss