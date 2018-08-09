Министерство информации и коммуникаций Казахстана запретило 88 иностранных телеканалов

Министерство информации и коммуникаций Казахстана отозвало свидетельства о постановке на учет и запретило ретрансляцию 88 иностранных телеканалов на территории республики. Об этом сообщает издательство Sputnik. Причем под удар попали и целый ряд российских каналво в том числе и известный Russia Today TV.
Под «министерское эмбарго» телеканалы попали из-за несоблюдения норм закона «О телерадиовещании», вступившего в силу в январе 2018 года. Согласно норме документа, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующие на территории Казахстана, должны были до 9 июля зарегистрироваться в качестве юридического лица или провести учетную регистрацию своего представительства.
На учете Мининформа сейчас находятся 307 иностранных теле- и радиоканалов. Из них 219 открыли свои представительства, 88 – нет. Среди самых популярных телеканалов, не выполнивших требования закона, — «НТВ-Плюс 3D», MUSICBOX, RU.TV, «Боец», «Футбол», Fox News Channel, Russia Today TV, Bloomberg Television и THT-Comedy.
В пресс-службе Мининформа отметили, что теперь иностранные теле- и радиоканалы должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет. Но в действительности это ничто иное как зачистка информационного поля, когда под видом формального лишения права трансляции избавляются от нежелательных для Астаны телеканалов.
Причем запрет вещания Russia Today TV наверняка связан с общей переориентацией руководства Казахстана на США, а массовый запрет каналов вписывается в проводимый курс информационной изоляции народа страны и в первую очередь от российского телевещания.
СПИСОК иностранных телеканалов, не открывших представительств на территории Республики Казахстан
(по состоянию на 08.08.2018)
НТВ-ПЛЮС 3D
КИНОЛЮКС
HD Кино 2
СПАС
MUSICBOX
RUSSIAN MUSICBOX
Amazing LIFE
Радость моя
Дождь
Стайл (Styletv)
Fashion TV
Fashion TV HD»
Ля-минор ТВ
Бридж ТВ
RTG TV, Russian Travel Guide
РУСОНГ ТВ/RUSONG TV
Russia Today TV
RT Documentary/ Документальный телеканал
Знание
ЮМОР BOX
ЕДА
World Business Channel
Первый Интернет Канал
VIP TV
Бойцовский клуб
Luxury World
ТОЧКА ТВ
Nautical Channel (Морской)
TOPSHOP TV
Русское экстремальное телевидение (Russian Extreme TV) в формате высокой четкости (HD)
Ювелирочка
Театр
ДЭНЖ ТВ/ DANGE TV
Нано-ТВ (Nano-TV)
БУЛАТ
ТРО
Улыбка ребенка
Телерадиосеть Благих Новостей
Джей Си Ти Ви
Кто есть кто
Первый образовательный
Парк развлечений
Боец
Всегда с тобой
Дамский клуб
Футбол
Русское экстремальное телевидение
Спорт 2
АйДи Фешн
Спорт 1
1+1 International
Интер плюс (Интер+)
Universal Channel
Diva Universal
Chasse et Peche
Е!
Travel Channel
Travel Channel HD
ИЭСПИЭН Классик Спорт
Sky News
Sky News HD
Baby TV
Outdoor Channel HD
Fine Living/Файн Ливинг
Fox News Channel
Fox Business Network
Bloomberg Television
24 Kitchen
24 KitchenHD
MOTORS TV
MyZen.TV HD
France 24
TV5MONDE Asie
TRACE URBAN
TRACE SPORTS
Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный»
АТВ
LUXE TV HD
CNBC
AlmaSport
Food Network SD
Food Network HD
Food Living Network HD
Спутниковое телевидение Дагестана
KBS World
THT-Comedy
!!!!JAVASBOGTOT!!!&-&& написал 09.08.2018 01:34