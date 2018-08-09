Министерство информации и коммуникаций Казахстана запретило 88 иностранных телеканалов

Министерство информации и коммуникаций Казахстана отозвало свидетельства о постановке на учет и запретило ретрансляцию 88 иностранных телеканалов на территории республики. Об этом сообщает издательство Sputnik. Причем под удар попали и целый ряд российских каналво в том числе и известный Russia Today TV.

Под «министерское эмбарго» телеканалы попали из-за несоблюдения норм закона «О телерадиовещании», вступившего в силу в январе 2018 года. Согласно норме документа, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующие на территории Казахстана, должны были до 9 июля зарегистрироваться в качестве юридического лица или провести учетную регистрацию своего представительства.

На учете Мининформа сейчас находятся 307 иностранных теле- и радиоканалов. Из них 219 открыли свои представительства, 88 – нет. Среди самых популярных телеканалов, не выполнивших требования закона, — «НТВ-Плюс 3D», MUSICBOX, RU.TV, «Боец», «Футбол», Fox News Channel, Russia Today TV, Bloomberg Television и THT-Comedy.

В пресс-службе Мининформа отметили, что теперь иностранные теле- и радиоканалы должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет. Но в действительности это ничто иное как зачистка информационного поля, когда под видом формального лишения права трансляции избавляются от нежелательных для Астаны телеканалов.

Причем запрет вещания Russia Today TV наверняка связан с общей переориентацией руководства Казахстана на США, а массовый запрет каналов вписывается в проводимый курс информационной изоляции народа страны и в первую очередь от российского телевещания.

СПИСОК иностранных телеканалов, не открывших представительств на территории Республики Казахстан

(по состоянию на 08.08.2018)

НТВ-ПЛЮС 3D

КИНОЛЮКС

HD Кино 2

СПАС

MUSICBOX

RUSSIAN MUSICBOX

RU.TV

Amazing LIFE

Радость моя

Дождь

Стайл (Styletv)

Fashion TV

Fashion TV HD»

Ля-минор ТВ

Бридж ТВ

RTG TV, Russian Travel Guide

РУСОНГ ТВ/RUSONG TV

Russia Today TV

RT Documentary/ Документальный телеканал

Знание

ЮМОР BOX

ЕДА

World Business Channel

Первый Интернет Канал

VIP TV

Бойцовский клуб

Luxury World

ТОЧКА ТВ

Nautical Channel (Морской)

TOPSHOP TV

Русское экстремальное телевидение (Russian Extreme TV) в формате высокой четкости (HD)

Ювелирочка

Театр

ДЭНЖ ТВ/ DANGE TV

Нано-ТВ (Nano-TV)

БУЛАТ

ТРО

Улыбка ребенка

Телерадиосеть Благих Новостей

Джей Си Ти Ви

Кто есть кто

Первый образовательный

Парк развлечений

Боец

Всегда с тобой

Дамский клуб

Футбол

Русское экстремальное телевидение

Спорт 2

АйДи Фешн

Спорт 1

1+1 International

Интер плюс (Интер+)

Universal Channel

Diva Universal

Chasse et Peche

Е!

Travel Channel

Travel Channel HD

ИЭСПИЭН Классик Спорт

Sky News

Sky News HD

Baby TV

Outdoor Channel HD

Fine Living/Файн Ливинг

Fox News Channel

Fox Business Network

Bloomberg Television

24 Kitchen

24 KitchenHD

MOTORS TV

MyZen.TV HD

France 24

TV5MONDE Asie

TRACE URBAN

TRACE SPORTS

Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный»

АТВ

LUXE TV HD

CNBC

AlmaSport

Food Network SD

Food Network HD

Food Living Network HD

Спутниковое телевидение Дагестана

KBS World

THT-Comedy