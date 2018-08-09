Америка твердо встала на тропу войны

В США рассматривается «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля — 2018», предложенный группой сенаторов от обеих партий. Билль предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма (наравне с Ираном, КНДР и Сирией), обязать Москву вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада.

То есть выдвигают заведомо невыполнимые требования.

Сенаторы предлагают заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.

Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа

Операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными, и заморозка или принудительная конвертация долларовых вкладов в рубли станет неизбежной.

Ранее в августе США объявили о возможности ввести санкции на российские суверенные долговые обязательства в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) — правда, только на новые выпуски, чтобы не пострадали их держатели в самих США.

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Собственно, я и раньше писал и говорил, что санкции в отношении России будут нарастать, причем независимо от поведения российского руководства - от довольно-таки смешных в начале до вполне реальных к настоящему времени.

Условия отмены санкций - самим отрезать себе причиндалы тупым ножом без наркоза.

Это реальная война, давайте не обольщаться.

США наносят своей экономике весьма значительный ущерб, выводя по сути Россию из системы долларовых расчетов. Если США идут на это, значит, рассчитывают на нечто большее, чем просто попугать кремль. КНДР, Сирия - это экономические карлики, исключение которых из системы долларовых расчетов малоощутимо. Иран с примерно 1,5 трлн. долларов ВВП - это уже чывствительно, но для доминирующей экономики планеты вполне переносимо. К тому же давно - все уже привыкли.

Но РФ с 4 трлн. долларов, то есть примерно 6-я экономика земного шара - это значимая потеря для мировой долларовой системы. Тем более, что появление зоны евро и без того серьезным образом поколебало положение доллара как мировой валюты.

Возможно, конечно, что США вообще решили отказаться от роли мирового гегемона, и тихо демонтируют систему своего финансового доминирования. Либо, наоборот, решили поправить свое пошатнувшееся положение за счет мирового кризиса, главной жертвой которого назначили Россию - такое уже происходило на рубеже ХХ столетия, когда Европа поднялась за счет разгрома и разграбления гигантской экономики Китая. Потом в итоге 1 мировой войны США приобрели роль ведущего финансового центра наряду с Лондоном - французский франк перестал быть мировой валютой. Затем в итоге 2 мировой войны доллар полностью потеснил фунт стерлингов и на полвека наступила финансово-экономическая гегемония США. Она могла закончиться к концу столетия, но тут помогло крушение СССР - за счет этой планетарной катастрофы экономика запада не только осталась на плаву, но и заметно укрепилась.

Но вот сейчас ту роль, что могла принадлежать СССР, занял Китай. Подросла экономика Индии. Идет рост в крупных странах третьего мира. Что может помочь западу, и в первую очередь США удержаться в роли мирового лидера? Только глобальная катастрофа! Мировая война или мировой кризис. И пусковым механизмом этого кризиса вполне способна стать Россия, крушение которой вполне может в очередной раз выручить запад.

Остается лишь вопрос, ограничатся ли "хозяева дискурса" очередным разорением России или доведут дело до военного разгрома?

Неспроста же Путин, начавший свое правление с разгрома военно-промышленного комплекса, начал грозить проектами "судного дня" - ракетами с атомным двигателем и суперторпедой, способной стереть с лица земли все восточное побережье США. Танки "Армата" и истребители пятого поколения - все в прошлом, игры закончены. На кону - апокалипсис! Следующий ход - это ядерный фугас в сотни мегатонн прямо под кремлем, чтобы с гарантией взорвать всю планету...

Разумеется, мирового холокоста никто не хочет, поэтому, скорее всего, ограничатся обычным грабежом. Надеясь на то, что голый, полуголодный и пьяный мужик с ядерной дубиной в волосатой лапе будет менее опасен, чем будучи сытым и одетым-обутым с европейской распродажи...

По мне, так и крах мировой долларовой системы, о которой я пишу уже второй десяток лет, и дедолларизация российской экономики - это не так уж плохо. Во всяком случае, как пусковой механизм социальной трансформации в стране - вполне годится... Лишь бы войны не случилось.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск