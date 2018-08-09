Избирательная кампания левых сил идет по нарастающей

Работа столичного Правительства в сфере градостроительства вызывает резкую критику и недовольство со стороны москвичей. Митинг, состоявшийся вечером 8 августа возле кинотеатра «Орион» на улице летчика Бабушкина (Северо-Восточный административный округ Москвы), выявил очередной строительный беспредел властей. На митинг пришли около 200 человек – местные жители из районов Лосиноостровский и Бабушкинский, представители команды кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина.

Градостроительная политика московских властей в той форме, как она реализуется в настоящее время (через кулуарные решения градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), часто при фальсификации публичных слушаний), перманентно порождает «точечную» застройку и вырубку зелёных насаждений. Игнорируя публичную и открытую форму общения с москвичами, загоняя людей в крошечные залы на якобы публичные слушания по градостроительным проектам, власть профанирует и уничтожает саму суть диалога с обществом. Сегодняшняя Москва – это город чиновников и для чиновников с абсолютно забюрократизированной системой принятия решений. Отсюда и следуют непрофессиональные решения властей, или, наоборот, «профессиональные» – но только не в пользу москвичей, а в пользу крупного капитала.

На митинге звучали требования об отмене постановления Правительства Москвы №272-ПП от 18.05.2017г., ликвидирующего природный комплекс «Стадион Локомотив» общей площадью 5,86Га, и отзыва разрешения на строительство жилого комплекса «Ты и Я» на территории бывшего стадиона «Локомотив-Красная Стрела», как не соответствующих интересам жителей. Публичные слушания по проекту планировки усилиями застройщика были сфальсифицированы. Дополнения и замечания по итогам публичных слушаний учтены в Постановлении правительства не были. Собранные жителями 6000 подписей против жилого строительства на территории стадиона власти «не заметили». Москвичи требуют привлечения к уголовной ответственности должностных лиц районных управ, префектуры и мэрии, которые занимаются обманом людей и под предлогом реконструкции стадиона осуществили захват земли под застройку жилых домов.

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин, который приехал поддержать жителей, обратил внимание участников митинга на то, что в городе действует градостроительная мафия, поскольку решения стройкомплекса балансируют на грани закона и направлены на уничтожение всей удобной и важной для жизни москвичей сложившейся инфраструктуры.

«Они не строят доступные стадионы в каждом районе, не строят так нужные людям бассейны. Их политика сводится к заключению инвестиционных контрактов на строительство огромных спортивных объектов, ценовая политика которых вне разума и не будет доступна большинству москвичей. Город должен работать во благо жизни и здоровья москвичей, счастливого будущего детей. Нужно менять курс управления столицей России, иначе не выживем. Наша команда знает, как помочь Москве стать городом для людей, мы сможем восстановить всё лучшее, что было в социальной сфере раньше и будем двигаться вперёд, всегда советуясь с москвичами и прислушиваясь к их мнению», — сказал Вадим Кумин.

От редакции: Как видим, ибирательная кампания левых сил в Москве идет по нарастающей. Каждый день в столице проходят митинги и сходы граждан, на которых выясняется, что политика, проводимая администрацией Собянина, абсолютно не удовлетворяет огромное количество москвичей.

А как иначе? Политика "вот вам клумба и тротуар, а стадион и кинотеатр мы у вас заберем под точечную застройку" может устроить только слабоумного. Как и строительство метро где-то в "дальнем Жопино" вместо места под парковку вашего автомобиля и детской площадки для ваших детей.

Мы все регулярно получаем рассылку с так называемого "сайта мэра Москвы" (навряд ли найдется идиот, который не понимает, что к наполнению сайта чиновник Собянин имеет очень мало отношения) - складывается впечатление, что в столичной мэрии действительно считают москвичей слабоумными. А заодно и слабовидящими и слабослышащими, не способными различить реальность у себя под носом и тупую пропаганду.

Конечно, за счет никому не подконтрольного голосования на подмосковных дачах, голосования в домах престарелых, воинских частях и психбольницах они себе результат "натянут". Скажется и тотальное доминирование на ТВ, в официозе. Сыграет роль и то, что в столице сформировался толстый слой горожан, напрямую зависящих от этой власти - чиновников, бюджетников и прочей прикормленной публики.

Но триумфального результата не будет. Как минимум, треть москвичей уже прекрасно понимает, куда катится их родной город. Ну а еще трети надо бы объяснить, что если кажется, что их вся эта возня не касается, то первая же реальная жизненная коллизия эту иллюзию разобьет в пух и прах.

Так не надо ждать, пока стукнет по голове. Надо немного думать наперед...

А.Б.